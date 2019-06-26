Футбол
Жозе Моуринью прокомментировал слухи о назначении в «Ньюкасл»Спорт день за днем 05:46
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера «Ньюкасла».
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 15:42, Вашингтон
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В центре Энгельса горит рынок «Изобильный»
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В Грузии в настоящее время остается 930 организованных туристов из России, все они вернутся домой до 8 июля включительно.
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Политика
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Мантуров прокомментировал публикацию о расходах на командировки
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