Футбол

Жозе Моуринью прокомментировал слухи о назначении в «Ньюкасл»Спорт день за днем 05:46

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера «Ньюкасла».
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Моуринью отреагировал на слухи о его назначении в «Ньюкасл»

Sport.ru06:14

Жозе Моуринью: «Мне патологически необходимо играть ради победы»

Матч ТВ08:16

Моуринью: «Если цель команды — финиш на девятом месте, такая работа не для меня»

Sport24.ru05:02

Жозе Моуринью: «Мне патологически необходимо играть ради победы»

Sportbox.RU08:16

Жозе Моуринью прокомментировал слухи о назначении в «Ньюкасл»

Спорт день за днем05:46

Моуринью прокомментировал слухи о «Ньюкасле»

Спорт-Экспресс04:30

Моуринью отреагировал на слухи о его назначении в «Ньюкасл»

Чемпионат04:10
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 15:42, Вашингтон
Происшествия

В Москве арестовали серийного отравителя

Таганский районный суд арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в серии отравлений и последующих краж в центре столице.
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Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
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Кристина Романова спровоцировала слухи о второй беременности

Кристина Романова опубликовала в Instagram фотографию, спровоцировав слухи о второй беременности.
Обновлено в 12:25
Происшествия

В Саратове ФСБ предотвратила теракт

В Саратове ФСБ предотвратила теракт, который планировался членом террористической организации "Исламское государство", передает РИА "Новости".
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Политика

Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины

Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112 Украина», что команда президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу страны из Киева в другой город.
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В Кузбассе директора ЗАГСа оштрафовали за свадьбу без согласия жениха

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Общество

Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, а также Ленинградскую область и Санкт-Петербург, причем переименовав его в Петроград.
Обновлено в 08:42
Общество

В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Красноярским выпускникам подарили необычный торт с их фотографиями. Фото кондитерского изделия очень быстро разлетелось по социальным сетям.
Обновлено в 04:47
Здоровье

Учёные рассказали об опасности проживания в многоквартирных домах

Специалисты из Литвы выяснили, что загрязнённый воздух и проживание в многоквартирных домах могут увеличивать вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и сахарного диабета второго типа.
Обновлено в 11:01
Здоровье

Мужчина принял опухоль за прыщ и попытался выдавить ее

52-летний Джеймс Мюррей (James Murray) заметил у себя на лице прыщик и попытался его выдавить и продезинфицировать соленой водой.
Обновлено в 13:45
Футбол

Гвардиола: «Я вернусь в „Барселону“»

Действующий наставник английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, который заработал себе имя в мире большого футбола в качестве тренера каталонской "Барселоны", подчеркнул, что однажды вернётся на "Камп Ноу".
Обновлено в 14:59
Футбол

Вартапетов: «Есть надежда, что тяжелой травмы Айртон избежал»

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о состоянии защитника красно-белых Айртона.
Обновлено в 14:03
Политика

Климкин прокомментировал ноту России по вопросу освобождения моряков

Ранее МИД России направил в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины ноты с указанием вариантов освобождения украинских моряков в рамках российского законодательства.
Обновлено в 14:08
Общество

Суд впервые назначил штраф за неуважение к обществу в форме танца

В Брянске Советский районный суд оштрафовал жительницу города по новому закону о проявлении неуважения к обществу и власти в неприличной форме за танец у памятника Курган Бессмертия.
Обновлено в 15:18
Происшествия

В Красноармейске погибли два человека при чистке канализации

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в облспасе, в Красноармейске на улице Цветочная, 6 при чистке канализации трое мужчин упали в люк.
Обновлено в 13:59
Гаджеты

Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей

Продукция уже доступна для заказа и как оказалось, Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей.
Обновлено в 13:39
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Российская делегация успела проголосовать на выборах генсека ПАСЕ

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками странниками Леонид Калашников сообщил, что российская делегация в последние две минуты успела проголосовать на выборах генсека ПАСЕ.
Обновлено в 13:15
Хоккей

Щербак стал игроком «Авангарда»

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Происшествия

В центре Энгельса горит рынок «Изобильный»

Информацию о пожаре на ярмарке ИА "Взгляд-инфо" подтвердил замглавы районной администрации Иван Козаченко.
Обновлено в 12:05
Путешествия

В Грузии остается 930 организованных туристов из России

В Грузии в настоящее время остается 930 организованных туристов из России, все они вернутся домой до 8 июля включительно.
Обновлено в 13:33
Общество

Расширен список получателей 25%-ной надбавки к пенсии в селах

Правительство расширило перечень «сельских» профессий, представителям которых положена 25%-ная прибавка к пенсии.
Обновлено в 08:21
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Политика

В Киеве запретили называть проспекты именами Шухевича и Бандеры

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен запрещенных в России Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено в 10:24
Происшествия

Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян

Обновлено в 04:01
Политика

В Венесуэле заявили о предотвращении госпереворота

Власти Венесуэлы предотвратили попытку госпереворота, который планировался при участии США, Колумбии и Чили.
Обновлено в 15:25
Общество

ЦОДД готов выложить список камер видеофиксации в открытый доступ

Список адресов, где установлены камеры видеонаблюдения на дорогах Москвы, может появиться в открытом доступе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
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Энергетика

Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином

Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
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Наука

Два саратовских изобретения вошли в российский Топ-100

Роспатент подвел итоги 2018 г. и выбрал 100 лучших из более чем 35 тыс. отечественных изобретений.
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Общество

Мантуров прокомментировал публикацию о расходах на командировки

Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал статью о командировочных расходах чиновников.
Обновлено в 10:08
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Жозе Моуринью
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Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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