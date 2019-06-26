Жозе Моуринью прокомментировал слухи о назначении в «Ньюкасл»Спорт день за днем 05:46

Новый контракт между сторонами подписать не удалось, «Ньюкасл» не сумел договорится с испанцев об условиях возможного соглашения. Сразу после ухода Бенитеса, в СМИ появилась информация о возможном назначении Моуриньо на пост главного тренера «сорок».

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Жозе Моуринью прокомментировал слухи о назначении в «Ньюкасл»

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