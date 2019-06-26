Футбол
Жозе Моуринью прокомментировал слухи о назначении в «Ньюкасл»Спорт день за днем 05:46
Новый контракт между сторонами подписать не удалось, «Ньюкасл» не сумел договорится с испанцев об условиях возможного соглашения. Сразу после ухода Бенитеса, в СМИ появилась информация о возможном назначении Моуриньо на пост главного тренера «сорок».
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Политика
Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос, узнали СМИ
Обновлено в 07:18
Здоровье
Владимирские врачи получат 31 машину для медпомощи
За счет средств федерального и областного бюджетов будет закуплена 31 машина. На это выделено 157 миллионов рублей.
Обновлено в 05:31
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге
На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Украина начала отвод войск в районе станицы Луганской
Обновлено в 07:55
Общество
Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у Первого канала
Обновлено в 10:26
Экономика
Сколково поставило «Россетям» продукции стартапов на 700 млн рублей
Фонд "Сколково" в 2018 году поставил группе компаний "Россети" инновационную продукцию на сумму более 700 млн рублей, сообщили в холдинге.
Обновлено в 09:20
Политика
Украинский моряк женился в российском СИЗО
Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был задержан 25 ноября в Керченском проливе в результате провокации Украины, женился в российском СИЗО.
Обновлено в 08:47
Политика
Путин рассказал о качестве российских дорог
Общая протяжённость дорог высшей, первой категории увеличилась, правда, за последние четыре года на 2 тысячи 423 км, причём главным образом за счёт федеральных трасс, — передаёт его слова РИА Новости.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Леонардо ди Каприо во время игры получил по лицу волейбольным мячом
Голливудская звезда Леонардо ди Каприо получил мячом по лицу во время игры в волейбол.
Обновлено в 11:06
Политика
В ПАСЕ внесли поправки к проекту резолюции в отношении России
В Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) внесли две поправки в проект резолюции, которые отменяют предложение вернуть полномочия России.
Обновлено в 10:45
Авто
Opel представил новую Opel Corsa с бензиновым и дизельным ДВС
Opel представил новую Opel Corsa с бензиновым и дизельным ДВС, которые в экстерьере почти не будут отличаться от обычного электрокара.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения
Обновлено в 04:56
Происшествия
Reuters сообщил об атаках китайских хакеров на крупнейшие IT-компании
Хакеры китайской группировки Cloud Hopper провели масштабные кибератаки на 8 крупных мировых IT-компаний, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, связанные с расследованием деятельности группировки.
Обновлено в 09:52
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Обновлено в 04:39
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Спорт
WADA может открыть свыше ста дел в отношении спортсменов из России
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может открыть свыше ста дел в отношении российских спортсменов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:15
Транспорт
Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав
Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Здоровье
Человек-дерево из Бангладеш просит ампутировать ему руки
Обновлено вчера в 17:58
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал, что делал в детстве наперекор родителям
Делает он это в формате видеороликов под названием «60 секунд». На этот раз телеведущий решил поделиться воспоминаниями из детства.
Обновлено в 05:45
Политика
Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Здоровье
Остеопат рассказал, как уборка заменит тренировку в спортзале
Врач Владимир Животов рассказал газете "Аргументы и факты", как правильно расслабить организм после домашней уборки, чтобы получить от нее максимальную пользу для здоровья и фигуры.
Обновлено в 09:39
Происшествия
«Московский отравитель» частично признал вину в хищениях
Уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов, который подозревается в серии отравлений и ограблений москвичей, частично признал вину в хищениях, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда Москвы, где решается вопрос о его аресте.
Обновлено в 10:34
Футбол
Футболист Варда изгнан из сборной Египта за сексуальные домогательства
Футболист греческого ПАОКа Амр Варда исключен из состава сборной Египта, ведущей борьбу на домашнем Кубке африканских наций, за аморальное поведение в социальных сетях, вылившееся в сексуальные домогательства, сообщает Египетская футбольная ассоциация (EFA) в своем аккаунте в Twitter.
Обновлено в 09:55
Политика
Басилашвили откровенно высказался о конфликте России и Грузии
Народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал конфликт, возникший между Россией и Грузией.
Обновлено в 07:52
Здоровье
Россиянкам посоветовали не получать образование в ущерб материнству
Россиянкам не стоит выбирать образование в ущерб материнству, заявила заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина.
Обновлено в 08:50
Футбол
Сборная России по пляжному футболу уступила испанцам на старте Евроигр
Обновлено вчера в 09:59
Общество
Глава Минпромторга переночевал в номере за 1,4 млн рублей
В 2017 году Мантуров жил в отеле Four Seasons в Мехико, в номере стоимостью 478 782 рублей в сутки, также с мраморной ванной.
Обновлено вчера в 07:16