Футбол

Жозе Моуринью прокомментировал слухи о назначении в «Ньюкасл»Спорт день за днем 05:46

Новый контракт между сторонами подписать не удалось, «Ньюкасл» не сумел договорится с испанцев об условиях возможного соглашения. Сразу после ухода Бенитеса, в СМИ появилась информация о возможном назначении Моуриньо на пост главного тренера «сорок».
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Жозе Моуринью: «Мне патологически необходимо играть ради победы»

Sportbox.RU08:16

Жозе Моуринью: «Мне патологически необходимо играть ради победы»

Матч ТВ08:16

Моуринью отреагировал на слухи о его назначении в «Ньюкасл»

Чемпионат04:10

Моуринью отреагировал на слухи о его назначении в «Ньюкасл»

Sport.ru06:14

Жозе Моуринью прокомментировал слухи о назначении в «Ньюкасл»

Спорт день за днем05:46

Моуринью прокомментировал слухи о «Ньюкасле»

Спорт-Экспресс04:30

Моуринью: «Если цель команды — финиш на девятом месте, такая работа не для меня»

Sport24.ru05:02
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:13, Ашберн
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Сына звезды российского хоккея заподозрили в убийстве из зависти

Обновлено в 09:41
Политика

Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос, узнали СМИ

Обновлено в 07:18
Здоровье

Владимирские врачи получат 31 машину для медпомощи

За счет средств федерального и областного бюджетов будет закуплена 31 машина. На это выделено 157 миллионов рублей.
Обновлено в 05:31
Футбол

РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге

На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие

Украина начала отвод войск в районе станицы Луганской

Обновлено в 07:55
Общество

В Екатеринбурге представили пять площадок для храма Святой Екатерины

Обновлено в 07:38
Общество

Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у Первого канала

Обновлено в 10:26
Экономика

Сколково поставило «Россетям» продукции стартапов на 700 млн рублей

Фонд "Сколково" в 2018 году поставил группе компаний "Россети" инновационную продукцию на сумму более 700 млн рублей, сообщили в холдинге.
Обновлено в 09:20
Политика

Украинский моряк женился в российском СИЗО

Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был задержан 25 ноября в Керченском проливе в результате провокации Украины, женился в российском СИЗО.
Обновлено в 08:47
Политика

Путин рассказал о качестве российских дорог

Общая протяжённость дорог высшей, первой категории увеличилась, правда, за последние четыре года на 2 тысячи 423 км, причём главным образом за счёт федеральных трасс, — передаёт его слова РИА Новости.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес

Леонардо ди Каприо во время игры получил по лицу волейбольным мячом

Голливудская звезда Леонардо ди Каприо получил мячом по лицу во время игры в волейбол.
Обновлено в 11:06
Политика

В ПАСЕ внесли поправки к проекту резолюции в отношении России

В Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) внесли две поправки в проект резолюции, которые отменяют предложение вернуть полномочия России.
Обновлено в 10:45
Политика

Вдова Доренко жёстко ответила Соловьёву за оскорбление покойного мужа

Обновлено в 02:23
Авто

Opel представил новую Opel Corsa с бензиновым и дизельным ДВС

Opel представил новую Opel Corsa с бензиновым и дизельным ДВС, которые в экстерьере почти не будут отличаться от обычного электрокара.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения

Обновлено в 04:56
Происшествия

Reuters сообщил об атаках китайских хакеров на крупнейшие IT-компании

Хакеры китайской группировки Cloud Hopper провели масштабные кибератаки на 8 крупных мировых IT-компаний, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, связанные с расследованием деятельности группировки.
Обновлено в 09:52
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию

Обновлено в 04:39
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Спорт

WADA может открыть свыше ста дел в отношении спортсменов из России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может открыть свыше ста дел в отношении российских спортсменов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:15
Транспорт

Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав

Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Здоровье

Человек-дерево из Бангладеш просит ампутировать ему руки

Обновлено вчера в 17:58
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал, что делал в детстве наперекор родителям

Делает он это в формате видеороликов под названием «60 секунд». На этот раз телеведущий решил поделиться воспоминаниями из детства.
Обновлено в 05:45
Политика

Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Здоровье

Остеопат рассказал, как уборка заменит тренировку в спортзале

Врач Владимир Животов рассказал газете "Аргументы и факты", как правильно расслабить организм после домашней уборки, чтобы получить от нее максимальную пользу для здоровья и фигуры.
Обновлено в 09:39
Происшествия

«Московский отравитель» частично признал вину в хищениях

Уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов, который подозревается в серии отравлений и ограблений москвичей, частично признал вину в хищениях, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда Москвы, где решается вопрос о его аресте.
Обновлено в 10:34
Футбол

Футболист Варда изгнан из сборной Египта за сексуальные домогательства

Футболист греческого ПАОКа Амр Варда исключен из состава сборной Египта, ведущей борьбу на домашнем Кубке африканских наций, за аморальное поведение в социальных сетях, вылившееся в сексуальные домогательства, сообщает Египетская футбольная ассоциация (EFA) в своем аккаунте в Twitter.
Обновлено в 09:55
Политика

Басилашвили откровенно высказался о конфликте России и Грузии

Народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал конфликт, возникший между Россией и Грузией.
Обновлено в 07:52
Здоровье

Россиянкам посоветовали не получать образование в ущерб материнству

Россиянкам не стоит выбирать образование в ущерб материнству, заявила заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина.
Обновлено в 08:50
Футбол

Сборная России по пляжному футболу уступила испанцам на старте Евроигр

Обновлено вчера в 09:59
Общество

Глава Минпромторга переночевал в номере за 1,4 млн рублей

В 2017 году Мантуров жил в отеле Four Seasons в Мехико, в номере стоимостью 478 782 рублей в сутки, также с мраморной ванной.
Обновлено вчера в 07:16
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Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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