Жозе Моуринью приговорен к году тюрьмы за налоговые преступленияРБК 06:46

В последние годы испанские власти пресекли несколько случаев уклонения от уплаты налогов в футболе. В частности, экс-игрок мадридского «Реала» Криштиану Роналду в минувшем месяце был приговорен к условному заключению сроком на 23 месяца и выплате более €19 млн штрафа.

Жозе Моуринью приговорен к году тюрьмы за налоговые преступления

Авто В Женеве могут представить кроссовер Mazda CX-4 По последним данным, в качестве кроссовера выступит новый кроссовер CX-4, но не та модель, что уже несколько лет продается и выпускается в Китае, а новая, спроектированная на уникальной архитектуре.

Политика Генпрокуратура Украины возбудила дело о госизмене против Медведчука Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, сообщила пресс-секретарь главы ведомства Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Происшествия Жители нескольких районов Петербурга пожаловались на запах газа Жалобы на запах газа во вторник поступают от жителей нескольких районов Петербурга, сообщили РИА Новости в компании "Петербурггаз".

Транспорт В московском метро введут систему оплаты по зонам Московский метрополитен заказал разработку новой билетной системы, при которой цена поездки будет зависеть от зоны, в которую едет пассажир.

Авто Новый Toyota Land Cruiser 300 представят осенью Компания Toyota может представить родственные внедорожники Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX новых генераций уже этой осенью.

Общество «Победа» ограничила размер ручной клади Авиакомпания «Победа» ограничила размер провоза ручной клади в самолете до 36х30х4 см, весом не более 10 кг.

Гаджеты Apple вернула в продажу восстановленный iPhone X По всей вероятности, Apple не собиралась продавать восстановленные iPhone X. Однако неблагоприятная ситуация с продажами новых моделей заставляет пересматривать решения.

Наука Зафиксировано смещение магнитного полюса Земли к России Американские ученые из Национального центра информации об окружающей среде опубликовали данные о смещении магнитного полюса Земли от севера Канады в сторону Сибири.

Интернет Mail.Ru Group выпустила браузер Atom Полгода назад Mail.Ru Group официально закрыла браузер «Амиго».

Авто Kia назвала российские цены на новый седан K900 Компания Kia назвала рублевую стоимость флагманского седана K900, который заменит на российском рынке модель Quoris.

Армия и оружие Шойгу рассказал о российском ответе на выход США из ДРСМД Президент России Владимир Путин одобрил список мероприятий, который ему представил Генеральный штаб после того, как США приостановили выполнение своих обязательств по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Происшествия Замдиректора департамента «Аэрофлота» обвинили во взятке Главного пилота компании "Аэрофлот" обвиняют в даче взятки главе врачебно-летной комиссии, сообщает Следственный комитет в WhatsApp.

Общество «Агора» зафиксировала усиление ограничения свободы интернета в России За 2018 год юристы зарегистрировали 662 842 факта ограничения свободы интернета в России — в 5,7 раза больше, чем годом ранее (115 706).

Происшествия Из хостела в Москве госпитализировали 25 человек из-за очага кори Из московского хостела госпитализировали 25 человек с симптомами кори. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Спорт Российские биатлонисты прибыли на этап КМ в Канаду без винтовок Российские биатлонисты прибыли в канадский город Кэнмор, где пройдет седьмой этап Кубка мира, сообщает "Тюменская арена".

Наука В Аргентине обнаружили останки нового вида динозавра Останки нового вида динозавров, которые отпугивали хищников с помощью длинных шипов на спине, обнаружили в Аргентине, сообщает интернет-портал Phys.org со ссылкой на исследователей.

Происшествия Инвазия в Ульяновске: суворовцы заразились эхинококкозом Родители курсантов ульяновского Суворовского училища бьют тревогу — у 26 воспитанников нашли эхинококкоз.

Энергетика ФАС нашла виновных в скачке цен на топливо Заместитель главы Федеральной антимонопольное службы (ФАС) Андрей Цариковский заявил, что ведомство намерено возбудить дело против двух трейдеров по признакам сговора на торгах нефтепродуктами, который привел к скачку цен на топливо.