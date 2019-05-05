Футбол
Жозе Моуринью может возглавить «Селтик»Вести.Ru 09:36
Португальский тренер Жозе Моуринью может возобновить карьеру в "Селтики". Моуринью, покинувший зимой "Манчестер Юнайтед", готов рассмотреть предложение чемпионов Шотландии.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:52, Ашберн
Теннис
Звонарева уступила Коллинз на турнире в Мадриде
Российская теннисистка Вера Звонарева уступила американке Даниэлла Коллинз в первом круге турнира в Мадриде.
Обновлено в 14:04
Происшествия
При пожаре SSJ 100 в Шереметьево погибли 13 человек
Жертвами сегодняшней трагедии в столичном аэропорту Шереметьево стали 13 человек.
Обновлено в 13:47
Здоровье
Медики рассказали, сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз
Специалисты ответили на вопрос: сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз, и что сделать, чтобы вернуть здоровье.
Обновлено в 09:42
Политика
Помпео заявил о планах обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Государственный секретарь США Майк Помпео намерен в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудить ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:07
Происшествия
На борту сгоревшего самолета был глава Североморска
На борту сгоревшего в Шереметьево самолета был глава Североморска Владимир Евменьков.
Обновлено в 15:15
Хоккей
Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура
Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 14:31
Армия и оружие
Дания попыталась перехватить два военных самолета России
Дания отправила свои истребители F-16 для перехвата двух российских самолетов Ту-142, которые оказались в воздушном пространстве над Балтийским морем.
Обновлено в 07:23
Происшествия
МАК создал комиссию по расследованию инцидента в Шереметьеве
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин возгорания самолета в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:11
Происшествия
Появилось видео эвакуации пассажиров загоревшегося самолета SSJ-100
Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места экстренной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:11
Шоу-бизнес
Лариса Долина похудела после болезни
Лариса Долина улетела в солнечную Армению. 63-летняя певица появилась на первомайском концерте в обтягивающем платье, расшитом камнями.
Обновлено вчера в 11:00
Здоровье
Рузаевская поликлиника обзавелась детской игровой зоной
Рузаевская поликлиника получила детскую игровую зону.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Более 20 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы
В Московских аэропортах отменены или задержаны 24 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 18:00
Футбол
«Челси» пробился в Лигу чемпионов на следующий сезон
Лондонский "Челси" завоевал путевку в Лигу чемпионов на сезон-2019/20. Об этом сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:15
Происшествия
Из квартиры в Москве сбежала рысь
Обновлено в 08:01
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один слиток золота
Обновлено 03 мая в 18:06
Происшествия
13 человек погибли в Superjet из-за попытки некоторых пассажиров спасти вещи
Основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Superjet-100, загоревшегося при жесткой посадке в московском аэропорту "Шереметьево", стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:23
Общество
Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре
В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие
Американские дипломаты посетили Донбасс
«Район проведения операции объединённых сил посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы
Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:05
Политика
Военные Венесуэлы сожгли письмо самозванца Гуаидо
Военные Венесуэлы не стали предавать свой народ и сожгли письмо самозванца Хуана Гуаидо, который на протяжении длительного времени при поддержке США пытается свергнуть законную власть в стране.
Обновлено в 15:33
Кино
Участники группы Queen стали богаче британской королевы
Обильная почва для каламбуров: суммарное состояние троих оставшихся в живых участников легендарнейшей британской рок-группы Queen ("Королева") - Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона - составило 445 миллионов фунтов стерлингов (585 миллионов долларов).
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Ксения Собчак отдыхает в Италии в компании Константина Богомолова
Только недавно в Сети обсуждали воссоединение пары Ксении Собчак и Максима Виторгана в Испании.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
Azur Air вернет в Оренбург пассажиров задержанного в ОАЭ рейса 5 мая
Обновлено вчера в 09:36
Шоу-бизнес
После ЧП с самолетом в «Шереметьево» Кристина Орбакайте рассказала о другом инциденте с Sukhoi Superjet 100
Российская певица Кристина Орбакайте одной из первых высказалась по поводу трагедии, разыгравшейся в московском аэропорту «Шереметьево», где на половину сгорел пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва-Мурманск.
Обновлено в 14:48
Происшествия
При пожаре SSJ 100 в Шереметьево погибли 13 человек
Жертвами сегодняшней трагедии в столичном аэропорту Шереметьево стали 13 человек.
Обновлено в 13:47