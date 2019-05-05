Футбол

Жозе Моуринью может возглавить «Селтик»Вести.Ru 09:36

Португальский тренер Жозе Моуринью может возобновить карьеру в "Селтики". Моуринью, покинувший зимой "Манчестер Юнайтед", готов рассмотреть предложение чемпионов Шотландии.
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Моуринью раздумывает над предложением возглавить «Селтик»

Sport24.ru09:00

Моуринью может возглавит «Селтик»

Советский спорт09:10

Моуринью может возглавить «Селтик»

Спорт-Экспресс09:10

Моуринью может возглавить «Селтик»

Чемпионат09:05

Моуринью может возглавить действующих чемпионов Шотландии

Матч ТВ09:31

Моуринью ждут в Шотландии, португалец может совершить сенсационный переход

Sport.ru09:29

Моуринью может возглавить «Селтик»

Sports.ru09:17
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Происшествия

В Мурманске для родственников пассажиров открыли «Горячую линию»

Обновлено в 13:53
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Звонарева уступила Коллинз на турнире в Мадриде

Российская теннисистка Вера Звонарева уступила американке Даниэлла Коллинз в первом круге турнира в Мадриде.
Обновлено в 14:04
Происшествия

При пожаре SSJ 100 в Шереметьево погибли 13 человек

Жертвами сегодняшней трагедии в столичном аэропорту Шереметьево стали 13 человек.
Обновлено в 13:47
Здоровье

Медики рассказали, сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз

Специалисты ответили на вопрос: сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз, и что сделать, чтобы вернуть здоровье.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

Обновлено в 04:53
Политика

Помпео заявил о планах обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Государственный секретарь США Майк Помпео намерен в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудить ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:07
Происшествия

На борту сгоревшего самолета был глава Североморска

На борту сгоревшего в Шереметьево самолета был глава Североморска Владимир Евменьков.
Обновлено в 15:15
Происшествия

Почему Superjet садился в Шереметьево с баками, полными топлива

Обновлено в 15:26
Хоккей

Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура

Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 14:31
Армия и оружие

Дания попыталась перехватить два военных самолета России

Дания отправила свои истребители F-16 для перехвата двух российских самолетов Ту-142, которые оказались в воздушном пространстве над Балтийским морем.
Обновлено в 07:23
Происшествия

МАК создал комиссию по расследованию инцидента в Шереметьеве

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин возгорания самолета в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:11
Происшествия

Появилось видео эвакуации пассажиров загоревшегося самолета SSJ-100

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места экстренной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:11
Происшествия

Число жертв инцидента в Шереметьево возросло до 13 человек

Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес

Лариса Долина похудела после болезни

Лариса Долина улетела в солнечную Армению. 63-летняя певица появилась на первомайском концерте в обтягивающем платье, расшитом камнями.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Пассажиры Sukhoi Superjet-100: самолёт прыгал по полосе, как кузнечик

Обновлено в 15:18
Здоровье

Рузаевская поликлиника обзавелась детской игровой зоной

Рузаевская поликлиника получила детскую игровую зону.
Обновлено в 03:43
Происшествия

Более 20 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

В Московских аэропортах отменены или задержаны 24 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 18:00
Футбол

«Челси» пробился в Лигу чемпионов на следующий сезон

Лондонский "Челси" завоевал путевку в Лигу чемпионов на сезон-2019/20. Об этом сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:15
Происшествия

Из квартиры в Москве сбежала рысь

Обновлено в 08:01
Экономика

В Центробанке Эстонии остался один слиток золота

Обновлено 03 мая в 18:06
Происшествия

13 человек погибли в Superjet из-за попытки некоторых пассажиров спасти вещи

Основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Superjet-100, загоревшегося при жесткой посадке в московском аэропорту "Шереметьево", стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:23
Общество

Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре

В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие

Американские дипломаты посетили Донбасс

«Район проведения операции объединённых сил посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы

Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:05
Политика

Военные Венесуэлы сожгли письмо самозванца Гуаидо

Военные Венесуэлы не стали предавать свой народ и сожгли письмо самозванца Хуана Гуаидо, который на протяжении длительного времени при поддержке США пытается свергнуть законную власть в стране.
Обновлено в 15:33
Кино

Участники группы Queen стали богаче британской королевы

Обильная почва для каламбуров: суммарное состояние троих оставшихся в живых участников легендарнейшей британской рок-группы Queen ("Королева") - Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона - составило 445 миллионов фунтов стерлингов (585 миллионов долларов).
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес

Ксения Собчак отдыхает в Италии в компании Константина Богомолова

Только недавно в Сети обсуждали воссоединение пары Ксении Собчак и Максима Виторгана в Испании.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия

Azur Air вернет в Оренбург пассажиров задержанного в ОАЭ рейса 5 мая

Обновлено вчера в 09:36
Шоу-бизнес

После ЧП с самолетом в «Шереметьево» Кристина Орбакайте рассказала о другом инциденте с Sukhoi Superjet 100

Российская певица Кристина Орбакайте одной из первых высказалась по поводу трагедии, разыгравшейся в московском аэропорту «Шереметьево», где на половину сгорел пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва-Мурманск.
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Происшествия

При пожаре SSJ 100 в Шереметьево погибли 13 человек

Жертвами сегодняшней трагедии в столичном аэропорту Шереметьево стали 13 человек.
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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