Футбол

Жозе Моуринью может снова возглавить мадридский «Реал»
Вести.Ru
12:20

Инсайдер журналистов сообщил, что Моуринью провел тайные переговоры с "Реалом" и принципиально готов к возвращению в Ла Лигу.
Вести.Ru12:20

Подробнее о событии

В Англии сообщили, что Моуринью готов вернуться в «Реал»

Советский спорт13:50

«Реал» заинтересован в возвращении своего бывшего тренера

Газета.Ru13:13

«Реал» заинтересован в приглашении Моуринью. Португалец готов вернуться в Мадрид

Sport24.ru12:54

СМИ: «Реал» заинтересован в назначении Моуринью на пост главного тренера

Sportbox.RU10:44

СМИ: «Реал» заинтересован в назначении Моуринью на пост главного тренера

Матч ТВ10:44

СМИ: «Реал» интересуется Моуринью, тренер готов вернуться в «королевский клуб»

Спорт-Экспресс10:15

Моуринью может вернуться в «Реал»

Бомбардир.ру10:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Футбол

«Спартак» упустил победу в матче с «Уралом» в Кубке России

Обновлено в 14:08
Футбол

«Реал» и «Челси» согласовали условия трансфера Азара

Мадридский "Реал" и лондонский "Челси" согласовали трансфер полузащитника английского клуба Эдена Азара, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:39
Футбол

Валерий Карпин: «Ростов» боялся атаковать в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после ничьей (2:2) с «Краснодаром» в рамках первой игры 1/4 финала Кубка России отметил самоотдачу и дисциплину своих футболистов, а также остался доволен результатом встречи.
Обновлено в 14:05
Футбол

«Сассуоло» обыграл «Катанию» в Кубке Италии

В матче 1/16 финала Кубка Италии "Сассуоло" выиграл у "Катании" (2:1). В 1/8 финала команда сыграет с "Наполи".
Обновлено в 14:00
Футбол

Адвокат подаст апелляцию на продление ареста Мамаева

Защита футболиста Павла Мамаева подаст апелляцию на продление ареста до 8 февраля, сообщил RNS адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
Обновлено в 14:01
Футбол

Газидис стал исполнительным директором «Милана»

Обновлено в 13:40
Футбол

«Локомотив» сделал Семина и футболистов героями «Джентльменов удачи»

Клуб опубликовал в социальной сети отрывок из фильма "Джентльмены удачи" с фрагментом зимней зарядки главных персонажей киноленты.
Обновлено в 09:27
Футбол

Ибрагимович решил отказаться от перехода в «Милан»

Обновлено в 13:17
Футбол

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Обновлено в 13:58
Футбол

Адвокат назвал Кирилла Кокорина глупым и попросил его освободить

Адвокат Вячеслав Барик в ходе заседания суда заявил, что его подзащитный для такого малого возраста уже достаточно натерпелся.
Обновлено в 09:43
Футбол

«Барселона» хочет купить полузащитника «Ювентуса» за 60 миллионов

Обновлено в 12:59
Футбол

Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура РПЛ

По итогам совместного голосования Российской премьер лиги (РПЛ), «Матч Премьер» и «Матч ТВ» лучшим игроком 16-го тура РПЛ был признан вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.
Обновлено в 10:44
Футбол

Беланов: «Модрич полностью заслужил „Золотой мяч“»

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной СССР Игорь Беланов выразил мнение, что хавбек "Реала" Лука Модрич заслуженно получил "Золотой мяч" по итогам 2018 года.
Обновлено в 09:58
Футбол

Катар опроверг возможность совместного проведения чемпионата мира-2022

Заместитель генерального секретаря оргкомитета чемпионата мира 2022 года Насер аль-Хатер заявил, что Катар не вел переговоры с другими странами о совместном проведении турнира.
Обновлено в 14:05
Футбол

Олег Кононов: Для наработки нового футбола нужен хотя бы 21 день, а мы работали меньше

Что-то начинается вырабатываться хотя бы через 21 день тренировок, а мы еще и этого времени не отработали, - сказал Кононов.
Обновлено в 14:08
ещё по теме
Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное