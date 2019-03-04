Жозе Моуринью: думаю, в «Реале» понимают, насколько я хорошВести.Ru 07:41

Португальский футбольный тренер Жозе Моуринью подтвердил журналистам интерес к своей персоне со стороны мадридского "Реала", в котором он уже работал в 2010-2013 годах. При этом экс-наставник "сливочных" весьма гордится интересом со стороны одного из грандов Европы.

Жозе Моуринью: думаю, в «Реале» понимают, насколько я хорош

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