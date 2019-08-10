Футбол
Жозе Моуринью будет работать экспертом на телеканале Sky SportsРИА Новости 05:44
Бывший главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" и английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью будет работать экспертом на британском канале Sky Sports, сообщается на официальном сайте телеканала.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:16, Вашингтон
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
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Семь тысяч человек пришли на митинг на проспекте Сахарова
Около 7 тысяч человек пришли на согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.
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Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
Обновлено в 09:23
Происшествия
В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты
Испытания ракеты прошли на морской платформе, после завершения которого произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».
Обновлено в 09:13
Происшествия
Число жертв ДТП под Астраханью выросло до четырех
Обновлено в 07:26
Политика
С вашингтонского «обкома» сняли ответственность за непогоду в России
Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев предположил, что непогода в России могла быть вызвана применением климатического оружия.
Обновлено в 07:37
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Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Американский миллиардер-педофил покончил с собой в тюрьме
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В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
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Общество
Жертвами супертайфуна в Китае стали 18 человек
В Китае из-за супертайфуна «Лекима» погибли 18 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 07:30
Культура
Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован в Москве
Российский актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован в московскую клинику из-за осложнения после перенесенной операции.
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Гаджеты
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Скоро свет увидит продвинутая версия Xiaomi Mi 9 работающая на процессоре Snapdragon 855 Plus.
Обновлено в 04:31
Политика
Трамп рассказал о содержании письма Ким Чен Ына
Обновлено в 08:41
Общество
Опрос: треть россиян в отпуске продолжают работать
Около трети российских туристов (32%) признались, что продолжают активно участвовать в решении рабочих вопросов, находясь в отпуске: проверяют почту, отвечают на письма и телефонные звонки, доделывают отчеты, сообщает Ozon.travel.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали
Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу
Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
Обновлено вчера в 21:11
Шоу-бизнес
Певица Наргиз пожаловалась на травлю со стороны Максима Фадеева
Певица Наргиз Закирова рассказала о своем конфликте с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 06:53
Общество
Новые правила любительской рыбалки начнут действовать в России
В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Участники акции в центре Москвы снова жалуются на перебои со связью
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Обновлено в 08:30
Музыка
Кэти Перри выпустила новый клип на песню о расставании Small Talk
Известная американская Кэти Перри опубликовала новый клип на свою композицию Small Talk.
Обновлено в 00:36
Теннис
Хачанов победил Зверева и сыграет с Медведевым в полуфинале в Монреале
Российский теннисист Карен Хачанов уверенно переиграл в четвертьфинале престижного турнира в Монреале немца Александра Зверева, посеянного под третьим номером.
Обновлено вчера в 16:05
Общество
Очередям у консульства Финляндии в Петербурге посвятили граффити
«Очередь за визами в Генеральное консульство Финляндии занимайте заранее», — подписал он пост.
Обновлено в 08:45
Транспорт
Девять станций Сокольнической линии метро закроют на неделю
Девять станций Сокольнической линии московского метро будут закрыты в течение недели — с 18 по 24 августа.
Обновлено в 10:05
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После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Экономика
Gett предупредил о перспективе 20-процентного роста цен на такси
Директор Gett в России Максим Жаворонков озвучил свои опасения о монополизации рынка на двухдневном Международном евразийском форуме «Такси», который завершился в эту пятницу в Москве.
Обновлено в 04:21
Политика
В Киеве призвали приостановить действие Минских договоренностей
Представитель Украины в контактной группе по Донбассу Роман Бессмертный предложил приостановить выполнение Минских договоренностей после гибели четырех бойцов ВСУ в зоне конфликта.
Обновлено вчера в 07:17
Космос
Роскосмос запатентовал саморазлагающийся спутник
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Ветер в Москве повалил 150 деревьев за двое суток
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в столице ветер за два дня повалил 150 деревьев и повредил 36 машин.
Обновлено в 09:09
Технологии
В Discord добавят возможность вести трансляцию игрового процесса
Discord объявил о новой функции Go Live, с помощью которой пользователи смогут вести трансляцию игрового процесса.
Обновлено в 08:09