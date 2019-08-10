Бывший главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" и английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью будет работать экспертом на британском канале Sky Sports, сообщается на официальном сайте телеканала.

Жозе Моуринью будет работать экспертом на телеканале Sky Sports

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