Футбол

Жозе Моуринью будет работать экспертом на телеканале Sky SportsРИА Новости 05:44

Бывший главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" и английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью будет работать экспертом на британском канале Sky Sports, сообщается на официальном сайте телеканала.
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