Футбол
Жозе Моуринью будет работать экспертом на телеканале Sky SportsРИА Новости 05:44
Бывший главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" и английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью будет работать экспертом на британском канале Sky Sports, сообщается на официальном сайте телеканала.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:44, Вашингтон
Общество
В митинге на проспекте Сахарова участвует 15 тысяч человек
Обновлено в 08:29
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Пять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях двигателя
Пять сотрудников государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом» погибли в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области.
Обновлено в 04:10
Политика
С вашингтонского «обкома» сняли ответственность за непогоду в России
Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев предположил, что непогода в России могла быть вызвана применением климатического оружия.
Обновлено в 07:37
Общество
Минздрав назвал регион с самым большим числом беременных россиянок
В Алтае зарегистрировали самое большое число беременных женщин в России на 2018 год.
Обновлено в 05:20
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Политика
Медведчук рассказал о роли оппозиции в Раде
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что роль его партии заключается в решении главных проблемных вопросов для Украины.
Обновлено в 07:18
Происшествия
В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек
Обновлено в 06:28
Общество
Уральские синоптики объявили новое штормовое предупреждение
Уральские синоптики объявили штормовое предупреждение на 11 августа.
Обновлено в 08:07
Технологии
«Яндекс» обсуждает внедрение «Алисы» в смартфоны Huawei
Huawei и "Яндекс" ведут переговоры по внедрению голосового ассистента "Алиса" в смартфоны китайской компании, рассказал журналистам президент Huawei Mobile Services и вице-президент Huawei CBG Алекс Чанг (Alex Zhang).
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
«Кинжал» впервые показали широкой публике
Обновлено в 08:05
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины
«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Иран на фоне конфликта с США представил модернизированную РЛС
Иранские военные представили модернизированную радиолокационную систему для обнаружения воздушных угроз Falagh, сообщает Mehr.
Обновлено в 06:44
Происшествия
После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Общество
Сильный ветер в Москве повалил за двое суток 150 деревьев
Сильные порывы ветра в пятницу и субботу повалили в Москве 150 деревьев, было повреждено 36 автомобилей, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
Обновлено в 07:13
Происшествия
В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом
Количество пострадавших в ДТП с участием автобуса и нескольких машин на севере Москвы возросло до восьми человек, двое из них дети.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Кино
«Мосфильм» назвал самый популярный советский фильм на YouTube
ИА «Ореанда-Новости» Рекорд по количеству просмотров установил фильм режиссёра Владимира Меньшова «Любовь и голуби».
Обновлено в 04:35
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
Обновлено в 05:41
Технологии
Adobe показала прототип прозрачной AR-витрины
Обновлено в 07:08
Транспорт
Проходка тоннелей: девять станций московского метро закроют
На Сокольнической линии закроют девять станций для пассажиров для проходки тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии метро.
Обновлено в 08:10
Энергетика
«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков
В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).
Обновлено вчера в 08:07
Футбол
«Инсайдеры» открывают тайны ФК «Сочи»
Зрители МАТЧ ПРЕМЬЕР узнают, какую роль он сыграл в переходе нападающего сборной России Дмитрия Полоза, кто из звезд лондонского «Арсенала» мог оказаться в составе, бюджет команды и через сколько лет ФК «Сочи» планирует выступать в еврокубках.
Обновлено в 07:56
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
В НАК оценили сбор пожертвований ФБК на помощь региональным штабам
Сами оппозиционеры называют эти деньги пожертвованиями, которые направлялись на финансирование штабов в регионах, в том числе на оплату штрафов активистам за участие в несанкционированных митингах.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
Украинские силовики перебросили в зону конфликта танки, гаубицы и БМП
Обновлено в 07:59
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Астраханской области
Ранее в пресс службе УМВД по Астраханской области сообщили о ДТП с четырьмя погибшими.
Обновлено в 08:28
Футбол
«Бавария» арендует Перишича у «Интера» за 5 миллионов
Обновлено в 08:00
Политика
Как двадцать лет назад Путин был назван преемником Бориса Ельцина
Первый президент России в телеобращении к россиянам 20 лет назад, 9 августа, заявил о том, что правительство Сергея Степашина уходит в отставку, а новым премьером станет Владимир Путин.
Обновлено вчера в 06:37