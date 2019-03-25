Жозе Моуринью: Зидану придется отказаться от нынешних игроков «Реала»Советский спорт 08:16

За короткий промежуток времени Зидан добился того, чего не смог ни один специалист мира. Он помог клубу выиграть три Лиги чемпионов, но это не дает гарантий о сложившейся и настоящей карьере. Сейчас ему предстоит привить команде новую философию игры.

Общество Главу жилищного комитета Петербурга отправили в отставку Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета Валерия Шияна.

Происшествия В Кирове мать заперла пятерых детей в квартире и ушла из дома на сутки В ночь с четверга на пятницу в полицию позвонил человек и сообщил, что в квартире на улице Монтажников областного центра без присмотра взрослых находятся маленькие дети.

Автоспорт Даниил Квят: трасса в Бахрейне станет хорошим тестом для Toro Rosso Российский гонщик команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят поделился впечатлением от трассы "Сахир" в Бахрейне, где пройдет второй этап соревнований.

Наука ОИЯИ запустил «фабрику сверхтяжелых элементов» Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) официально запустил новый циклотрон ДЦ-280, который ученые называют «фабрикой сверхтяжелых элементов».

Армия и оружие Бундесвер разрабатывает радар для обнаружения стелс-истребителей Военно-воздушные силы Германии создали официальную дорожную карту получения технологий пассивного зондирования, присоединившись к глобальной тенденции разработки РЛС, способных засекать современные малозаметные истребители.

Гаджеты Apple представила сервис Apple News Plus для подписки на новости Apple только что представила свой новый сервис Apple News Plus, который добавляет журналы в приложение Apple News.

Происшествия Неизвестные взорвали военную базу США в Японии Известно, что взрыв на военной базе США произошел рядом со зданием, которое находится в пользовании Минобороны Японии.

Армия и оружие NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.

Политика В Германии хотят снять запрет на заход судов в Крым Парламентская оппозиция намерена предложить бундестагу отменить закон о запрете кораблям и судам заходить в крымские порты, сообщают СМИ.

Политика Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский, лидирующий в предвыборной гонке, в интервью телеканалу «1+1» объяснил свои слова о готовности встать перед президентом Владимиром Путиным на колени.

Общество Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.

Экономика ЦБ: Более тысячи эскроу-счетов открыты в российских банках Чуть более 1 тысячи эскроу-счетов отрыты на сегодняшний день в российских банках, уполномоченных на работу с ними, сообщила на совещании в правительстве РФ зампред ЦБ Ольга Полякова.

Политика Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных тюрьмах на Украине По словам Прозорова, одна из тайных тюрем, созданных украинскими силовиками, расположена на территории мариупольского аэродрома.

Спорт Дальмайер задумалась о завершении карьеры в 25 лет Двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер призналась, что всерьёз рассматривает возможность завершения профессиональной карьеры и примет решение в течение ближайших месяцев.

Происшествия Дело Кокорина и Мамаева передали в суд Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в суд.

Происшествия Жительница Соликамска заперла 90‐летнюю мать в захламленной квартире Жительница города Соликамска в Пермском крае замуровала свою 90-летнюю мать в квартире, доверху набитой мусором.

Происшествия Жителю Магадана вынесли приговор за клевету в отношении следователя Суд назначил эмоциональному жителю Магадана наказание в виде обязательных работ в течение 250 часов.

Армия и оружие У границ России пролетели три бомбардировщика ВВС США Третий американский стратегический бомбардировщик пролетел вдоль границ Калининградской области 25 марта.

Шоу-бизнес После родов певица Нюша «упала в цене» Как и обещала своим поклонникам певица Нюша, долго сидеть в отпуске по уходу за ребенком, который появился на свет в ноябре прошлого года, она не будет.

Футбол Халк помог «Порту» переходом в «Зенит» Бывший форвард питерского "Зенита", ныне выступающий за китайский "Шанхай СИПГ" Халк, рассказал, как оказался в российском клубе, передает "Советский спорт".

Гаджеты Смартфон Redmi Note 7 Pro будет продаваться только в Индии и Китае По словам главы подразделения Xiaomi в Юго-Восточной Азии Джона Чена, аппарат является эксклюзивом для Китая и Индии.