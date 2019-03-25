Футбол

Жозе Моуринью: Зидану придется отказаться от нынешних игроков «Реала»Советский спорт 08:16

За короткий промежуток времени Зидан добился того, чего не смог ни один специалист мира. Он помог клубу выиграть три Лиги чемпионов, но это не дает гарантий о сложившейся и настоящей карьере. Сейчас ему предстоит привить команде новую философию игры.
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Моуринью отказался считать Зидана настоящим тренером

Lenta.ru11:59

Жозе Моуринью: «У Зидана еще не сложилась настоящая тренерская карьера»

Спорт-Экспресс07:02

Жозе Моуринью: Зидану придется отказаться от нынешних игроков «Реала»

Советский спорт08:16

Моуринью: «Нельзя сказать, что прямо сейчас Зидан является идеальным вариантом для „Реала“»

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Моуриньо усомнился, что Зидан идеальный вариант для «Реала»

Спорт БИЗНЕС Online07:30

Моуринью: нельзя говорить о приключении Зидана как о настоящей карьере тренера

Чемпионат08:17

Моуринью отказался назвать работу Зидана настоящей тренерской карьерой

Sport.ru08:45
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Общество

Главу жилищного комитета Петербурга отправили в отставку

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета Валерия Шияна.
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Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа

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В Кирове мать заперла пятерых детей в квартире и ушла из дома на сутки

В ночь с четверга на пятницу в полицию позвонил человек и сообщил, что в квартире на улице Монтажников областного центра без присмотра взрослых находятся маленькие дети.
Обновлено в 08:00
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Российский гонщик команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят поделился впечатлением от трассы "Сахир" в Бахрейне, где пройдет второй этап соревнований.
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Наука

ОИЯИ запустил «фабрику сверхтяжелых элементов»

Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) официально запустил новый циклотрон ДЦ-280, который ученые называют «фабрикой сверхтяжелых элементов».
Обновлено в 12:16
Армия и оружие

Бундесвер разрабатывает радар для обнаружения стелс-истребителей

Военно-воздушные силы Германии создали официальную дорожную карту получения технологий пассивного зондирования, присоединившись к глобальной тенденции разработки РЛС, способных засекать современные малозаметные истребители.
Обновлено в 13:20
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Apple представила сервис Apple News Plus для подписки на новости

Apple только что представила свой новый сервис Apple News Plus, который добавляет журналы в приложение Apple News.
Обновлено в 13:24
Происшествия

Неизвестные взорвали военную базу США в Японии

Известно, что взрыв на военной базе США произошел рядом со зданием, которое находится в пользовании Минобороны Японии.
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие

Российские военные проведут наблюдательный полет над США

Обновлено вчера в 17:16
Армия и оружие

NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе

Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено в 10:00
Общество

Новая «Мисс Москва» получит запасную корону

Обновлено в 13:27
Политика

В Германии хотят снять запрет на заход судов в Крым

Парламентская оппозиция намерена предложить бундестагу отменить закон о запрете кораблям и судам заходить в крымские порты, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Политика

Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский, лидирующий в предвыборной гонке, в интервью телеканалу «1+1» объяснил свои слова о готовности встать перед президентом Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Ребенок в Петербурге провалился под лед Невы

Обновлено в 11:43
Общество

Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати

Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.
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Экономика

ЦБ: Более тысячи эскроу-счетов открыты в российских банках

Чуть более 1 тысячи эскроу-счетов отрыты на сегодняшний день в российских банках, уполномоченных на работу с ними, сообщила на совещании в правительстве РФ зампред ЦБ Ольга Полякова.
Обновлено в 04:21
Политика

Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных тюрьмах на Украине

По словам Прозорова, одна из тайных тюрем, созданных украинскими силовиками, расположена на территории мариупольского аэродрома.
Обновлено в 06:02
Культура

Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста

Обновлено в 09:57
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Партия новейших истребителей Су-57 в следующем году поступит в войска ЮВО

Партия истребителей пятого поколения Су-57 поступит в войска Южного военного округа (ЮВО) уже в следующем году.
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Спорт

Дальмайер задумалась о завершении карьеры в 25 лет

Двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер призналась, что всерьёз рассматривает возможность завершения профессиональной карьеры и примет решение в течение ближайших месяцев.
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Дело Кокорина и Мамаева передали в суд

Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в суд.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Жительница Соликамска заперла 90‐летнюю мать в захламленной квартире

Жительница города Соликамска в Пермском крае замуровала свою 90-летнюю мать в квартире, доверху набитой мусором.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Жителю Магадана вынесли приговор за клевету в отношении следователя

Суд назначил эмоциональному жителю Магадана наказание в виде обязательных работ в течение 250 часов.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие

Российские военные прибыли в Венесуэлу

Обновлено вчера в 11:44
Армия и оружие

У границ России пролетели три бомбардировщика ВВС США

Третий американский стратегический бомбардировщик пролетел вдоль границ Калининградской области 25 марта.
Обновлено в 11:20
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После родов певица Нюша «упала в цене»

Как и обещала своим поклонникам певица Нюша, долго сидеть в отпуске по уходу за ребенком, который появился на свет в ноябре прошлого года, она не будет.
Обновлено вчера в 18:27
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Концерн Daimler может закрыть марку Smart

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Футбол

Халк помог «Порту» переходом в «Зенит»

Бывший форвард питерского "Зенита", ныне выступающий за китайский "Шанхай СИПГ" Халк, рассказал, как оказался в российском клубе, передает "Советский спорт".
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По словам главы подразделения Xiaomi в Юго-Восточной Азии Джона Чена, аппарат является эксклюзивом для Китая и Индии.
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Минобрнауки планирует увеличить количество бюджетных мест в вузах

Минобрнауки планирует увеличить количество бюджетных мест в вузах в 2019 году, сообщает телеканал RT.
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Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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