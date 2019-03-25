Футбол
Жозе Моуринью: Зидану придется отказаться от нынешних игроков «Реала»Советский спорт 08:16
За короткий промежуток времени Зидан добился того, чего не смог ни один специалист мира. Он помог клубу выиграть три Лиги чемпионов, но это не дает гарантий о сложившейся и настоящей карьере. Сейчас ему предстоит привить команде новую философию игры.
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Общество
Главу жилищного комитета Петербурга отправили в отставку
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета Валерия Шияна.
Обновлено в 03:57
Происшествия
В Кирове мать заперла пятерых детей в квартире и ушла из дома на сутки
В ночь с четверга на пятницу в полицию позвонил человек и сообщил, что в квартире на улице Монтажников областного центра без присмотра взрослых находятся маленькие дети.
Обновлено в 08:00
Автоспорт
Даниил Квят: трасса в Бахрейне станет хорошим тестом для Toro Rosso
Российский гонщик команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят поделился впечатлением от трассы "Сахир" в Бахрейне, где пройдет второй этап соревнований.
Обновлено в 11:36
Наука
ОИЯИ запустил «фабрику сверхтяжелых элементов»
Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) официально запустил новый циклотрон ДЦ-280, который ученые называют «фабрикой сверхтяжелых элементов».
Обновлено в 12:16
Армия и оружие
Бундесвер разрабатывает радар для обнаружения стелс-истребителей
Военно-воздушные силы Германии создали официальную дорожную карту получения технологий пассивного зондирования, присоединившись к глобальной тенденции разработки РЛС, способных засекать современные малозаметные истребители.
Обновлено в 13:20
Гаджеты
Apple представила сервис Apple News Plus для подписки на новости
Apple только что представила свой новый сервис Apple News Plus, который добавляет журналы в приложение Apple News.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Неизвестные взорвали военную базу США в Японии
Известно, что взрыв на военной базе США произошел рядом со зданием, которое находится в пользовании Минобороны Японии.
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие
Российские военные проведут наблюдательный полет над США
Обновлено вчера в 17:16
Армия и оружие
NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе
Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено в 10:00
Общество
Новая «Мисс Москва» получит запасную корону
Обновлено в 13:27
Политика
В Германии хотят снять запрет на заход судов в Крым
Парламентская оппозиция намерена предложить бундестагу отменить закон о запрете кораблям и судам заходить в крымские порты, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Политика
Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский, лидирующий в предвыборной гонке, в интервью телеканалу «1+1» объяснил свои слова о готовности встать перед президентом Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Ребенок в Петербурге провалился под лед Невы
Обновлено в 11:43
Общество
Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати
Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:35
Экономика
ЦБ: Более тысячи эскроу-счетов открыты в российских банках
Чуть более 1 тысячи эскроу-счетов отрыты на сегодняшний день в российских банках, уполномоченных на работу с ними, сообщила на совещании в правительстве РФ зампред ЦБ Ольга Полякова.
Обновлено в 04:21
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных тюрьмах на Украине
По словам Прозорова, одна из тайных тюрем, созданных украинскими силовиками, расположена на территории мариупольского аэродрома.
Обновлено в 06:02
Культура
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
Партия новейших истребителей Су-57 в следующем году поступит в войска ЮВО
Партия истребителей пятого поколения Су-57 поступит в войска Южного военного округа (ЮВО) уже в следующем году.
Обновлено в 13:03
Спорт
Дальмайер задумалась о завершении карьеры в 25 лет
Двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер призналась, что всерьёз рассматривает возможность завершения профессиональной карьеры и примет решение в течение ближайших месяцев.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева передали в суд
Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в суд.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Жительница Соликамска заперла 90‐летнюю мать в захламленной квартире
Жительница города Соликамска в Пермском крае замуровала свою 90-летнюю мать в квартире, доверху набитой мусором.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Жителю Магадана вынесли приговор за клевету в отношении следователя
Суд назначил эмоциональному жителю Магадана наказание в виде обязательных работ в течение 250 часов.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
Российские военные прибыли в Венесуэлу
Обновлено вчера в 11:44
Армия и оружие
У границ России пролетели три бомбардировщика ВВС США
Третий американский стратегический бомбардировщик пролетел вдоль границ Калининградской области 25 марта.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес
После родов певица Нюша «упала в цене»
Как и обещала своим поклонникам певица Нюша, долго сидеть в отпуске по уходу за ребенком, который появился на свет в ноябре прошлого года, она не будет.
Обновлено вчера в 18:27
Авто
Концерн Daimler может закрыть марку Smart
Обновлено в 11:41
Футбол
Халк помог «Порту» переходом в «Зенит»
Бывший форвард питерского "Зенита", ныне выступающий за китайский "Шанхай СИПГ" Халк, рассказал, как оказался в российском клубе, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:41
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 7 Pro будет продаваться только в Индии и Китае
По словам главы подразделения Xiaomi в Юго-Восточной Азии Джона Чена, аппарат является эксклюзивом для Китая и Индии.
Обновлено в 10:57
Общество
Минобрнауки планирует увеличить количество бюджетных мест в вузах
Минобрнауки планирует увеличить количество бюджетных мест в вузах в 2019 году, сообщает телеканал RT.
Обновлено в 03:06