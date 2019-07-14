Футбол
Жозе Моуринью: «С нетерпением жду возвращения к тренерской работе»Спорт-Экспресс вчера в 19:54
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Реала" Жозе Моуринью признался, что ждет возвращения к работе. На прошлой неделе появилась информация, что португальский специалист отверг предложение из Китая.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:38, Вашингтон
Происшествия
В Нью-Йорке начали возобновлять подачу электроэнергии
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Здоровье
Не нарваться на фальсификат. Как выбрать качественный сыр?
Вместо элитных продуктов потребители нередко покупают фальсификат. Чаще всего подделывают твёрдые и полутвёрдые сыры.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне
В Лондоне автомобиль въехал в группу пешеходов, в результате ранения получили семь человек.
Обновлено вчера в 22:40
Общество
Правительство утвердило календарь праздников на 2020 год
Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год. Об этом в субботу сообщается на странице кабмина в Instagram.
Обновлено вчера в 07:45
Политика
Депутат Рады потребует от Зеленского снятия блокады с Крыма и Донбасса
Немедленного снятия блокады с Крыма и Донбасса намерен потребовать от президента Украина Владимира Зеленского депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
В Краснодаре вспыхнул пожар в цехе по производству сои
Обновлено вчера в 13:26
Политика
Конгресс США одобрил санкции против суверенного долга России
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Обновлено вчера в 09:52
Шоу-бизнес
Жена Овечкина выложила фото с хоккеистом с яхты на отпуске в Италии
Капитан «Вашингтон Кэпиталз», хоккеист сборной России Александр Овечкин и его жена Анастасия Шубская продолжают свой отдых в Италии.
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия
Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником в США
В США 20 лет тюремного заключения получила учительница, у которой была интимная связь с 13-летним учеником.
Обновлено в 00:24
Армия и оружие
Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии
В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено вчера в 15:20
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Политика
На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка
Табличка появилась после того, как журналист в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина, и провисела несколько дней.
Обновлено вчера в 03:45
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Помимо кроссоверов, на российском рынке в 2019 году появится и Mazda 3. Продажи новинки в России стартуют уже летом.
Обновлено 12 июля в 08:03
Политика
Ждать ли в России революции? Интервью с Валерием Соловьем
Почему революция возможна в России, приведет ли она страну к процветанию, куда девать нынешний политический класс - на эти и другие вопросы рассуждает в интервью Znak.com доктор исторических наук, политический аналитик Валерий Соловей.
Обновлено 12 июля в 07:43
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев прокомментировал свадьбу Топалова и Тодоренко
Напомним, что официально ведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов поженились еще в прошлом году, однако устроить праздничное торжество решили лишь сейчас.
Обновлено вчера в 08:20
Музыка
Солисты Большого театра с триумфом выступили в Стамбуле
Солисты Большого театра с триумфом выступили в субботу на 10-м Международном стамбульском оперном фестивале, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 18:15
Наука
Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина
Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
Рейс «России» с Кипра в Петербург задержали из-за угрозы безопасности
Вылет самолета авиакомпании «Россия» из Ларнаки (Кипр) в Санкт-Петербург задержали из-за сообщения об угрозе безопасности.
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Украинские националисты устроили митинг у здания СБУ
Представители украинских националистических организаций вышли на митинг к зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
В США толпа устроила самосуд над угнавшим машину с детьми мужчиной
В Филадельфии толпа до смерти избила мужчину, угнавшего автомобиль с тремя детьми внутри, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
Обновлено вчера в 18:48
Политика
Зеленский искупался с украинцами в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу начал рабочий день, искупавшись в Черном море с жителями города и сотрудниками своей администрации.
Обновлено вчера в 19:09
Здоровье
В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом
Согласно исследованию, с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, причем 85% зараженных европейцев – мужчины.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта
В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волга столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».
Обновлено вчера в 18:23
Футбол
Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил»
Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.
Обновлено вчера в 14:23
Космос
NASA опубликовало снимок аппарата Curiosity, сделанный с орбиты Марса
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты Марса другим аппаратом — Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).
Обновлено вчера в 23:37
Политика
На Украине предупредили о массовых задержаниях
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала фигуру в купальнике
Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
МЧС сообщило о сокращении числа подтопленных домов под Иркутском вдвое
Число жилых домов, подтопленных в результате наводнения в Иркутской области, за сутки сократилось вдвое, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС по региону.
Обновлено вчера в 23:41
Спорт
Роcсиянки обыграли Канаду на групповом этапе ЧМ по водным видам спорта
В матче групоового этапа чемпионата мира по водным видам спорта женская сборная России по водному поло обыграла команду Канады.
Обновлено в 00:09