Футбол

Жозе Моуринью: «С нетерпением жду возвращения к тренерской работе»Спорт-Экспресс вчера в 19:54

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Реала" Жозе Моуринью признался, что ждет возвращения к работе. На прошлой неделе появилась информация, что португальский специалист отверг предложение из Китая.
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Моуринью: «Я голоден и хочу вернуться в футбол»

Sport24.ru00:20

Моуриньо: жду предложения от подходящего клуба

LiveSport.ruвчера в 23:23

Моуринью: «Я жду подходящий клуб»

Евро-футбол.рувчера в 17:08

Моуриньо: я голоден до футбола

Газета.Ruвчера в 18:19

Моуринью: «Жду подходящего проекта»

ProstoProSportвчера в 18:05

Моуринью: я голоден и хочу вернуться в футбол

Чемпионатвчера в 17:51

Жозе Моуринью: «С нетерпением жду возвращения к тренерской работе»

Спорт-Экспрессвчера в 19:54
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:38, Вашингтон
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Политика

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Происшествия

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Политика

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В США 20 лет тюремного заключения получила учительница, у которой была интимная связь с 13-летним учеником.
Обновлено в 00:24
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Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии

В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
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«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

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На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка

Табличка появилась после того, как журналист в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина, и провисела несколько дней.
Обновлено вчера в 03:45
Авто

Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году

Помимо кроссоверов, на российском рынке в 2019 году появится и Mazda 3. Продажи новинки в России стартуют уже летом.
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Политика

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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев прокомментировал свадьбу Топалова и Тодоренко

Напомним, что официально ведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов поженились еще в прошлом году, однако устроить праздничное торжество решили лишь сейчас.
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Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.
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Происшествия

В США толпа устроила самосуд над угнавшим машину с детьми мужчиной

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Обновлено вчера в 18:48
Политика

Зеленский искупался с украинцами в Черном море

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Обновлено вчера в 19:09
Здоровье

В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом

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В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волга столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».
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Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.
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В матче групоового этапа чемпионата мира по водным видам спорта женская сборная России по водному поло обыграла команду Канады.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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