Футбол

Моуринью: голоден до возвращения к работе, но жду нужного предложенияРИА Новости 02:01

Бывший главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" и английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что хочет как можно скорее вернуться к работе, однако подчеркнул, что ждет предложения, которое его бы устроило.
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