Футбол
Моуринью: голоден до возвращения к работе, но жду нужного предложенияРИА Новости 02:01
Бывший главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" и английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что хочет как можно скорее вернуться к работе, однако подчеркнул, что ждет предложения, которое его бы устроило.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:47, Вашингтон
Общество
«Дело блогерш-убийц»: счет жертв пошел на сотни тысяч
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Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сообщил, что ему диагностировали лейкемию.
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Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что донской клуб просил Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) перенести матч первого тура чемпионата России против "Оренбурга" на более ранние часы, а также признал, что матчи в позднее время - это преступление против болельщиков.
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У звезды сериала «Сладкая жизнь» похищен бриллиант за 12 млн
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Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ
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В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
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Кино
Скоропостижно скончалась актриса Стефани Низник
Американская актриса и звезда серии фильмов «Звездный путь» Стефани Низник умерла в возрасте 52 лет, сообщил 13 июля телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:20
Политика
СМИ назвали источник утечки писем посла Великобритании в США
7 июля стало известно о письмах, в которых Дэррок давал характеристику политике Белого дома и нелестно отзывался о президенте США Дональде Трампе.
Обновлено в 02:55
Политика
Немецкий врач рассказал о болезни Меркель
Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке назвал предположительный диагноз канцлера Германии Ангелы Меркель, проанализировав видео с приступами дрожи у политика.
Обновлено в 01:16
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В финале Уимблдона сыграют Федерер и Джокович
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Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06
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Как получить карту Вселенной: телескоп «Спектр-РГ»
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В Калуге из похода за грибами не вернулись отец и дочь
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Музыка
Стали известны гонорары грузинских артистов в России
Артисту Вахтангу Кикабидзе предложили €50 тысяч за выступление на территории России, сообщают СМИ.
Обновлено в 00:43
Происшествия
В Нью-Йорке произошло крупное отключение электроэнергии
Стоит отметить, что Нью-Йорк уже не в первый раз остаётся без света — 42 года назад в результате крупной аварии в нью-йоркской энергосистеме был обесточен практически весь город.
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Происшествия
В Китае задержали еще одного гражданина Канады
В городе Яньтай на востоке Китая был задержан еще один гражданин Канады, сообщает 13 июля телеканал CBC.
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Завод по переработке резины загорелся в Кузбассе
В субботу, 13 июля, в Калтане загорелся цех по переработке автомобильных шин, находящийся вблизи железнодорожных путей.
Обновлено вчера в 09:35
Технологии
В работе «Билайна» произошел массовый сбой
Пользователи сообщили о сбоях в работе оператора сотовой связи "Билайн".
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В Австралии трехметровый морской дьявол приплыл за помощью к людям
Оказалось, что рядом с глазом у него застрял рыболовный крючок. Помочь скату решил подводный фотограф Джейк Уилтон.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Конюхов поднимет со дна моря и захоронит останки адмирала Макарова
Российский путешественник Фёдор Конюхов вместе со своей командой в 2020 году планируют поднять со дна Жёлтого моря останки адмирала Степана Макарова, погибшего там вместе с кораблём в 1904 году во время Русско-японской войны.
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Дембеле не намерен переходить в «Баварию»
Вингер Усман Дембеле не намерен покидать «Барселону» в это межсезонье.
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Никита Джигурда переживает за свою жизнь из-за наследства Браташ
В одном из своих недавних интервью артист заявил, что из-за наследства, оставленного бизнес-леди Людмилой Браташ, его уже несколько раз пытались убить.
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Происшествия
На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта
В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волга столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
В Башкирии в ДТП погибли четверо дорожных рабочих
Как сообщили в ГИБДД республики, на 112 километре трассы Уфа – Оренбург грузовик Volvo с цистерной врезался в стоявший микроавтобус УАЗ.
Обновлено в 02:24