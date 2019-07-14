Бывший главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" и английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что хочет как можно скорее вернуться к работе, однако подчеркнул, что ждет предложения, которое его бы устроило.

Моуринью: голоден до возвращения к работе, но жду нужного предложения

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