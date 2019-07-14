Футбол
Жозе Моуринью: «С нетерпением жду возвращения к тренерской работе»Спорт-Экспресс вчера в 19:54
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Реала" Жозе Моуринью признался, что ждет возвращения к работе. На прошлой неделе появилась информация, что португальский специалист отверг предложение из Китая.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:45, Вашингтон
Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Общество
Neue Zürcher Zeitung (Швейцария): президент Египта строит новую столицу в пустыне. Так он хочет обновить страну и народ. Удастся ли это? (Neue Zürcher Zeitung)
Главным доказательством начала золотой эры должна стать новая «административная столица» к востоку от Каира.
Обновлено в 06:34
Политика
Немецкий врач рассказал о болезни Меркель
Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке назвал предположительный диагноз канцлера Германии Ангелы Меркель, проанализировав видео с приступами дрожи у политика.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Из квартиры в Кировске вынесли свыше 1 млн рублей
Из квартиры вынесли 1 млн 280 тысяч рублей. К тому же неизвестные забрали с собой ювелирные изделия.
Обновлено в 05:17
Общество
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Шоу-бизнес
Кристина Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками
Кристина Асмус воспринимает себя только худой и ничего с этим поделать не может.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие
На пути российских военных в Сирии взорвалась мина
На пути патруля военной полиции Вооруженных сил России в Сирии взорвалась мина.
Обновлено вчера в 15:31
Здоровье
В удаленных поселениях Тулунского района впервые провели вакцинацию
Врачи узкого профиля бригады военных медиков Центрального военного округа (ЦВО) впервые провели прием во Владимировке и Турхуне Тулунского района Иркутской области, где также прошла вакцинация, сообщает в воскресение пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 02:03
Спорт
«МАЗ» Вязовича перевернулся на «Шелковом пути»
Грузовик «МАЗ» лидера белорусской команды Сергея Вязовича перевернулся на восьмом этапе ралли «Шелковый путь», сообщает пресс-служба марафона.
Обновлено в 04:55
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Спорт
Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций
Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.
Обновлено вчера в 21:14
Гаджеты
Операционная система от Huawei получила новое «гармоничное» название
Недавно стало известно, что ОС от этого китайского бренда получила новое «гармоничное» название – Harmony.Такая информация появилась после того, как Huawei подала соответствующие документы в Европейское патентное ведомство.
Обновлено в 06:16
Политика
Эксперт оценил возможность массовых задержаний в окружении Порошенко
Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова о возможных массовых арестах в окружении бывшего украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Ветер принес дым от лесных пожаров в города и села Сибири
В субботу пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщила, что ветер принес в Красноярск дым от лесных пожаров, которые находятся на значительном расстоянии от города.
Обновлено в 04:53
Культура
Киану Ривз и нейросеть спасли супермаркет от грабителя
На YouTube набирает популярность видео с Киану Ривзом, спасающим кассира супермаркета от вооруженного ограбления.
Обновлено в 06:35
Технологии
Названы самые популярные видеоигры на сервисе Twitch
Самой популярной игрой среди пользователей стримингового сервиса Twitch во втором квартале 2019 года стала игра Fortnite от студии Epic Games.
Обновлено в 04:54
Путешествия
Названы наиболее частые жалобы российских туристов
Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.
Обновлено вчера в 21:09
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Авто
Названа тройка лучших кроссоверов с дизельным двигателем
Эксперты составили рейтинг автомобилей с дизельным двигателем. Соответствующие сведения приводит издание "Автоновости дня".
Обновлено в 03:27
Политика
Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского
Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:21
Политика
Резко снизилось число желающих стать гражданами Украины
За первые пять месяцев года гражданами Украины стали 1199 человек.
Обновлено в 05:20
Авто
Назвали 10 самых популярных иномарок в России
На четвертом и пятом месте составленного топ-10 самых популярных иномарок в России расположились Volkswagen Polo (27,8 тыс. ед.; + 3 %) и Renault Duster (18,7 тыс. ед.; - 12 %).
Обновлено вчера в 11:35
Общество
В Якутске двух слонов выгуляли на улице
Жители Якутска публикуют в социальных сетях изображения и видео со слонами. На них два млекопитающих гуляют по улицам города.
Обновлено в 04:48
Музыка
Крис Норман прервал концерт в Петербурге из-за отвратного звука
Напомним, как ранее сообщало АБН, это уже не первый скандал на «Белых ночах».
Обновлено в 06:25
Политика
В Чернобыльской зоне нашли опасный радиоактивный объект
Обновлено в 05:40
Экономика
Кабмин одобрил повышение выплат на детей
Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума. Введение выплат предусмотрено с 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 23:41
Футбол
Гризманн прошел медобследование в «Барселоне»
Новичок каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн прошел медицинское обследование перед презентацией в новом клубе.
Обновлено в 05:24
Музыка
Безруков спел песню «Любэ» под звук электробритвы
Обновлено в 05:49
Политика
В Париже начался военный парад в честь Дня взятия Бастилии
На Елисейских полях в Париже проходит военный парад в честь национального французского праздника — Дня взятия Бастилии.
Обновлено в 06:19