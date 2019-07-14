Футбол

Жозе Моуринью: «С нетерпением жду возвращения к тренерской работе»Спорт-Экспресс вчера в 19:54

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Реала" Жозе Моуринью признался, что ждет возвращения к работе. На прошлой неделе появилась информация, что португальский специалист отверг предложение из Китая.
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Моуринью: «Я голоден и хочу вернуться в футбол»

Sport24.ru00:20

Моуриньо: жду предложения от подходящего клуба

LiveSport.ruвчера в 23:23

Моуринью: «Я жду подходящий клуб»

Евро-футбол.рувчера в 17:08

Моуриньо: я голоден до футбола

Газета.Ruвчера в 18:19

Моуринью: «Жду подходящего проекта»

ProstoProSportвчера в 18:05

Моуринью: я голоден и хочу вернуться в футбол

Чемпионатвчера в 17:51

Жозе Моуринью: «С нетерпением жду возвращения к тренерской работе»

Спорт-Экспрессвчера в 19:54
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:45, Вашингтон
Футбол

«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в молодежном первенстве России

Обновлено в 05:14
Экономика

Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости

Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Общество

Neue Zürcher Zeitung (Швейцария): президент Египта строит новую столицу в пустыне. Так он хочет обновить страну и народ. Удастся ли это? (Neue Zürcher Zeitung)

Главным доказательством начала золотой эры должна стать новая «административная столица» к востоку от Каира.
Обновлено в 06:34
Политика

Немецкий врач рассказал о болезни Меркель

Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке назвал предположительный диагноз канцлера Германии Ангелы Меркель, проанализировав видео с приступами дрожи у политика.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Из квартиры в Кировске вынесли свыше 1 млн рублей

Из квартиры вынесли 1 млн 280 тысяч рублей. К тому же неизвестные забрали с собой ювелирные изделия.
Обновлено в 05:17
Общество

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Шоу-бизнес

Кристина Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками

Кристина Асмус воспринимает себя только худой и ничего с этим поделать не может.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие

На пути российских военных в Сирии взорвалась мина

На пути патруля военной полиции Вооруженных сил России в Сирии взорвалась мина.
Обновлено вчера в 15:31
Здоровье

В удаленных поселениях Тулунского района впервые провели вакцинацию

Врачи узкого профиля бригады военных медиков Центрального военного округа (ЦВО) впервые провели прием во Владимировке и Турхуне Тулунского района Иркутской области, где также прошла вакцинация, сообщает в воскресение пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 02:03
Спорт

«МАЗ» Вязовича перевернулся на «Шелковом пути»

Грузовик «МАЗ» лидера белорусской команды Сергея Вязовича перевернулся на восьмом этапе ралли «Шелковый путь», сообщает пресс-служба марафона.
Обновлено в 04:55
Политика

В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Спорт

Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций

Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.
Обновлено вчера в 21:14
Гаджеты

Операционная система от Huawei получила новое «гармоничное» название

Недавно стало известно, что ОС от этого китайского бренда получила новое «гармоничное» название – Harmony.Такая информация появилась после того, как Huawei подала соответствующие документы в Европейское патентное ведомство.
Обновлено в 06:16
Политика

Эксперт оценил возможность массовых задержаний в окружении Порошенко

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова о возможных массовых арестах в окружении бывшего украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Ветер принес дым от лесных пожаров в города и села Сибири

В субботу пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщила, что ветер принес в Красноярск дым от лесных пожаров, которые находятся на значительном расстоянии от города.
Обновлено в 04:53
Культура

Киану Ривз и нейросеть спасли супермаркет от грабителя

На YouTube набирает популярность видео с Киану Ривзом, спасающим кассира супермаркета от вооруженного ограбления.
Обновлено в 06:35
Технологии

Названы самые популярные видеоигры на сервисе Twitch

Самой популярной игрой среди пользователей стримингового сервиса Twitch во втором квартале 2019 года стала игра Fortnite от студии Epic Games.
Обновлено в 04:54
Путешествия

Названы наиболее частые жалобы российских туристов

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.
Обновлено вчера в 21:09
Финансы

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Авто

Названа тройка лучших кроссоверов с дизельным двигателем

Эксперты составили рейтинг автомобилей с дизельным двигателем. Соответствующие сведения приводит издание "Автоновости дня".
Обновлено в 03:27
Политика

Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:21
Политика

Резко снизилось число желающих стать гражданами Украины

За первые пять месяцев года гражданами Украины стали 1199 человек.
Обновлено в 05:20
Авто

Назвали 10 самых популярных иномарок в России

На четвертом и пятом месте составленного топ-10 самых популярных иномарок в России расположились Volkswagen Polo (27,8 тыс. ед.; + 3 %) и Renault Duster (18,7 тыс. ед.; - 12 %).
Обновлено вчера в 11:35
Общество

В Якутске двух слонов выгуляли на улице

Жители Якутска публикуют в социальных сетях изображения и видео со слонами. На них два млекопитающих гуляют по улицам города.
Обновлено в 04:48
Музыка

Крис Норман прервал концерт в Петербурге из-за отвратного звука

Напомним, как ранее сообщало АБН, это уже не первый скандал на «Белых ночах».
Обновлено в 06:25
Политика

В Чернобыльской зоне нашли опасный радиоактивный объект

Обновлено в 05:40
Экономика

Кабмин одобрил повышение выплат на детей

Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума. Введение выплат предусмотрено с 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 23:41
Футбол

Гризманн прошел медобследование в «Барселоне»

Новичок каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн прошел медицинское обследование перед презентацией в новом клубе.
Обновлено в 05:24
Музыка

Безруков спел песню «Любэ» под звук электробритвы

Обновлено в 05:49
Политика

В Париже начался военный парад в честь Дня взятия Бастилии

На Елисейских полях в Париже проходит военный парад в честь национального французского праздника — Дня взятия Бастилии.
Обновлено в 06:19
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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