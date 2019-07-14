Футбол
Жозе Моуринью: «С нетерпением жду возвращения к тренерской работе»Спорт-Экспресс вчера в 19:54
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Реала" Жозе Моуринью признался, что ждет возвращения к работе. На прошлой неделе появилась информация, что португальский специалист отверг предложение из Китая.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:15, Вашингтон
Общество
Сексуальная львица и мисс гламур: 5 поз для пляжной фотосессии, после которой обзавидуются подруги
Обновлено в 00:57
Авто
Продажи LADA XRay выросли впервые за 4 месяца
Как отмечают эксперты «АвтоСТАТ», продажи этой модели (с учетом кросс-версии) показали рост впервые за четыре последних месяца.
Обновлено в 01:37
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола
Морской биолог Монти Холл, который находился на борту лодки и наблюдал за произошедшим, указал, что морской дьявол оставался на месте, пока Джейк три раза нырял, пытаясь снять крючок.
Обновлено вчера в 22:24
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено вчера в 00:09
Культура
Умерла актриса из сериала «Стартрек»
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину
Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.
Обновлено 12 июля в 15:40
Политика
Немецкий врач рассказал о болезни Меркель
Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке назвал предположительный диагноз канцлера Германии Ангелы Меркель, проанализировав видео с приступами дрожи у политика.
Обновлено в 01:16
Здоровье
Найдены помогающие убрать жир на животе растительные масла
Наличие в рационе мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, содержащихся в некоторых растительных маслах, может способствовать избавлению от опасного висцерального (брюшного) жира.
Обновлено в 00:52
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Сургуте
В результате ДТП погибли три пассажира, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Обновлено в 00:43
Общество
Погода в Тюмени 14 июля: в воскресенье будет пекло
В Тюмени сегодня, 14 июля, ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.
Обновлено вчера в 23:00
Космос
NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок аппарата Curiosity
NASA опубликовало фото марсохода Curiosity, сделанное с орбиты Красной планеты другим аппаратом, пишет 14 июля ТАСС.
Обновлено в 00:15
Технологии
В ходе салона в Питере названы характеристики роботизированного ВТ-500
Обновлено 12 июля в 18:15
Происшествия
СБУ возбудила дело после обстрела телеканала «112 Украина»
По факту обстрела здания телеканала «112 Украина» начало уголовное производство. Об этом в Facebook сообщила Служба безопасности Украины.
Обновлено вчера в 07:19
Общество
Российские школьники «взяли» пять медалей на олимпиаде по физике
Школьники из России завоевали 4 золотые и одну серебряную медаль на 50-й Международной физической олимпиаде, которая завершилась 14 июля в Тель-Авиве (Израиль).
Обновлено вчера в 08:57
Экономика
Вопреки санкциям: немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекорд
Цифры не лгут В 2018-м, по данным Бундесбанка, немецкие инвестиции в Россию достигли 3,2 миллиарда евро, прибавив 14% относительно 2017-го.
Обновлено в 01:00
Происшествия
ЧП на Волге: столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта
На реке Волге в Ярославской области произошло столкновение пассажирского теплохода «Алексей Толстой» и прогулочной яхты «Потудань».
Обновлено вчера в 21:35
Космос
Космонавт и уроженец Бугульмы Сергей Рыжиков проходит тренировки на Байконуре
Тренировку проходит основной экипаж и дублирующий (в него входит уроженец Бугульмы, космонавт Сергей Рыжиков).
Обновлено вчера в 06:00
Армия и оружие
Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии
В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено вчера в 15:20
Здоровье
Медики назвали ежедневные привычки, которые опасны для здоровья
Медицинские специалисты назвали шесть действий, которые вредны для здоровья, однако большинством людей совершаются каждый день.
Обновлено в 00:28
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:58
Общество
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
Обновлено в 00:35
Космос
Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам
Обновлено вчера в 16:23
Политика
США вводят санкции против Турции из-за российских С-400
Администрация США планируют назвать дату введения санкций против Турции из-за поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400 после 15 июля.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
В Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов
Обновлено вчера в 22:29
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева сравнила себя в молодости с дочерью
Актриса опубликовала в Instagram черно-белый коллаж, на котором сравнила собственное фото в молодости и снимок наследницы.
Обновлено вчера в 08:49
Футбол
Михайлович сообщил, что болен лейкемией
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сообщил, что ему диагностировали лейкемию.
Обновлено вчера в 11:19
Армия и оружие
Китайские СМИ объяснили, почему США не станут воевать с Россией
Китайское издание Sohu в одном из своих материалов объяснило, почему Соединенные Штаты боятся идти на открытый военный конфликт с Россией.
Обновлено вчера в 10:13