Футбол

Жозе Моуринью: «С нетерпением жду возвращения к тренерской работе»Спорт-Экспресс вчера в 19:54

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Реала" Жозе Моуринью признался, что ждет возвращения к работе. На прошлой неделе появилась информация, что португальский специалист отверг предложение из Китая.
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Моуринью: «Я голоден и хочу вернуться в футбол»

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Чемпионатвчера в 17:51

Жозе Моуринью: «С нетерпением жду возвращения к тренерской работе»

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