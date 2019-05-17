Футбол

Жозе Моуринью: Не думаю, что Месси заслуживает «Золотой мяч»Советский спорт 13:27

Не думаю, что он заслуживает Золотой мяч в этом году, потому что он провалился в Лиге чемпионов, сказал Моуринью в эфире RMC. В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Месси забил 12 мячей и сделал три результативные передачи в 10 матчах.
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Жозе Моуринью: Не думаю, что Месси заслуживает «Золотой мяч»

Советский спорт13:27

Жозе Моуринью: «Месси не заслуживает „Золотой мяч“, потому что провалился в Лиге чемпионов»

Спорт-Экспресс16:04

Моуринью: «Сомневаюсь, что Месси заслуживает „Золотой мяч“. Он не выиграл Лигу чемпионов»

Sport24.ru13:38

Моуриньо: «Сомневаюсь, что Месси заслуживает „Золотой мяч“ в этом году»

Soccer.ru19:01

Моуринью: Месси не заслуживает «Золотой мяч», он провалился в Лиге чемпионов

Чемпионат12:57

Моуриньо: «Месси не заслуживает „Золотой мяч“ в нынешнем сезоне»

Sport.ru14:44

Жозе Моуринью: «Сомневаюсь, что Месси заслуживает „Золотой мяч“ в этом году. Он провалился в ЛЧ»

Sports.ru12:46
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Музыка

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