Футбол
Жозе Моуринью: Не думаю, что Месси заслуживает «Золотой мяч»Советский спорт 13:27
Не думаю, что он заслуживает Золотой мяч в этом году, потому что он провалился в Лиге чемпионов, сказал Моуринью в эфире RMC. В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Месси забил 12 мячей и сделал три результативные передачи в 10 матчах.
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Музыка
Лазарев прошёл в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 18:51
Политика
Совет Европы заявил о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ
Участники встречи глав МИДов стран Совета Европы (СЕ) заявили, что все страны объединения должны быть допущены до участия в работе Комитета министров СЕ и Парламентской ассамблеи на равной основе.
Обновлено в 05:43
Происшествия
В Таганроге произошёл крупный пожар на территории бывшего хлебозавода
В Ростовской области в городе Таганроге произошёл пожар площадью 1,7 тыс. кв. м. на складе, расположенном на территории бывшего хлебозавода.
Обновлено в 18:42
Экономика
АСВ нашло в банке «Югра» редкую и масштабную схему вывода активов
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с редкой, но масштабной схемой вывода активов из банка "Югра".
Обновлено в 12:47
Космос
Сильная магнитная буря на Земле завершилась
Согласно информации на сайте лаборатории, буря уровня G3 (сильная) прошла 14 мая в первой половине дня, но магнитосфера оставалась возбуждённой до ночи.
Обновлено 15 мая в 03:41
Происшествия
Завершена расшифровка черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку бортовых самописцев (черных ящиков) самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:41
Общество
Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт
Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Авто
Самый большой пикап Great Wall получил бюджетную версию
Китайский автогигант Great Wall готовит к старту продаж бюджетную модификацию флагманского пикапа Wingle 7. Патентные фотографии новинки уже появились в открытом доступе.
Обновлено в 09:33
Политика
Зеленский не сможет распустить Верховную Раду
Ситуация на Украине развивается не очень хорошо для нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:43
Культура
Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".
Обновлено в 15:39
Хоккей
Чешские хоккеисты разгромили итальянцев на чемпионате мира
Хоккеисты сборной Чехии победили команду Италии со счетом 8:0 в матче пятого тура группового этапа чемпионата мира.
Обновлено в 16:26
Политика
Россия воссоздала производство газотурбинных двигателей для фрегатов
Российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине, и обеспечить все строящиеся фрегаты силовыми установками, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 12:41
Культура
Скончался обладатель Пулитцеровской премии писатель Герман Воук
Лауреат Пулитцеровской премии Герман Воук умер 17 мая на 104-м году жизни, сообщает «Известия» со ссылкой на издание AP.
Обновлено в 18:34
Футбол
Ибрагимович дисквалифицирован на два матча MLS за стычку с вратарём
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович дисквалифицирован на два матча MLS. Об этом сообщает Los Angeles Times.
Обновлено в 17:45
Происшествия
Бывший сотрудник ЦРУ осужден на 20 лет за шпионаж в пользу Китая
Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США 62-летний Кевин Мэллори в пятницу был приговорен к 20 годам лишения свободы за передачу Китаю секретных документов.
Обновлено в 18:28
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Футбол
Как Ришарлисон узнал о вызове в сборную Бразилии. Это надо видеть
Полузащитник "Эвертона" Ришарлисон эмоционально воспринял вызов в сборную Бразилии на Кубок Америки.
Обновлено в 17:03
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Происшествия
Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже
Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.
Обновлено в 17:23
Технологии
В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой интернет-мошенников
Чтобы не стать жертвой мошенников, в Роскачестве назвали несколько важных правил.
Обновлено в 03:44
Футбол
Аллегри ушел с поста главного тренера «Ювентуса»
Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри покидает свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 07:40
Футбол
ЦСКА победил мадридский «Реал» и вышел в финал баскетбольной Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в полуфинальном матче «Финала четырех» Евролиги.
Обновлено в 17:22
Политика
FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского моста
Из-за появления Крымского моста украинские порты столкнулись с серьезными проблемами, так как суда, которые туда следуют, страдают от постоянных задержек, пишет Financial Times (FT).
Обновлено в 02:31
Путешествия
Конюхов готовится к трем воздушным экспедициям
Обновлено в 16:48
Происшествия
Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани
Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.
Обновлено в 16:44
Политика
Минэнерго РФ отвергает идею продажи газа Украине для поставок в ЕС
Минэнерго России выступает против продажи российского газа Украине на восточной границе.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия
В Волгограде 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»
В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Обновлено в 12:39