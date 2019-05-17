Футбол

Жозе Моуринью: Не думаю, что Месси заслуживает «Золотой мяч»Советский спорт 13:27

Не думаю, что он заслуживает Золотой мяч в этом году, потому что он провалился в Лиге чемпионов, сказал Моуринью в эфире RMC. В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Месси забил 12 мячей и сделал три результативные передачи в 10 матчах.
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Моуринью: Месси не заслуживает «Золотой мяч», он провалился в Лиге чемпионов

Чемпионат12:57

Жозе Моуринью: «Месси не заслуживает „Золотой мяч“, потому что провалился в Лиге чемпионов»

Спорт-Экспресс16:04

Моуринью: «Сомневаюсь, что Месси заслуживает „Золотой мяч“. Он не выиграл Лигу чемпионов»

Sport24.ru13:38

Жозе Моуринью: Не думаю, что Месси заслуживает «Золотой мяч»

Советский спорт13:27

Жозе Моуринью: «Месси не заслуживает „Золотой мяч“, ведь он провалился в Лиге чемпионов»

Матч ТВ16:43

Моуриньо: «Месси не заслуживает „Золотой мяч“ в нынешнем сезоне»

Sport.ru14:44

Жозе Моуринью: «Сомневаюсь, что Месси заслуживает „Золотой мяч“ в этом году. Он провалился в ЛЧ»

Sports.ru12:46
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Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

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"Аэрофлот" опроверг сообщения СМИ о нарушении инструкций экипажем сгоревшего в Шереметьево 5 мая самолета SSJ-100, передает "Интерфакс".
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США показали видео с испытаний двух сверхмощных авиабомб GBU-57

Военно-воздушные силы США провели очередное испытание двух сверхмощных авиабомб GBU-57 последней модификации.
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Путин оценил значение известного только по фантастике лазерного оружия

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ЦСКА победил «Реал» и вышел в финал Евролиги

У «Реала» лидером нападения был Фабьен Казер, набравший 18 очков. В финале ЦСКА сыграет с турецким «Анадолу Эфесом».
Обновлено в 17:10
Музыка

Лазарев прошёл в финал «Евровидения»

Сергей Лазарев, который представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", прошёл в финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
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Политика

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено в 16:17
Общество

Беглов поручил увеличить надбавки учителям за классное руководство

Врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил увеличить надбавки учителям за классное руководство.
Обновлено в 12:17
Происшествия

Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы

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Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

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Опубликовано свидетельство о рождении сына принца Гарри и Меган Маркл

СМИ узнали тайну, которую долгое время скрывали принц Гарри и Меган Маркл: благодаря публикации в сети свидетельства о рождении их сына стало известно, где родился молодой лорд Маунтбеттен-Виндзор.
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Шоу-бизнес

Обнаженная Эмили Ратаковски выступила против запрета на аборты

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Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
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Авто

Продажи автомобилей Lada выросли в Европе

Спад продаж был зафиксирован на двух из пяти основных рынках региона: в Великобритании продажи уменьшились на 4%, а в Германии — на 1%.
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Появились фото новой Skoda Octavia почти без камуфляжа

В Сети появились шпионские снимки новой Skoda Octavia, на которых автомобиль можно увидеть практически без камуфляжа.
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Шоу-бизнес

Стало известно, кто выкупил имя Егора Крида у Black Star

Лейбл диктовал ему собственные условия, а генеральный директор Пашу прямо заявил, что Булаткин может стать кем угодно, но его псевдоним как товарный знак принадлежит продюсерскому центру Тимати.
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Армия и оружие

Турция старается выполнить обязательства как по С-400, так и по F-35

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара старается выполнить свои обязательства как по поставкам российских зенитных ракетных систем С-400, так и в вопросе с закупкой американских самолётов F-35.
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Общество

В Екатеринбурге власти разработают форму опроса о строительстве храма

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Армия и оружие

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Полет и атаку на условную цель в виде вражеского корабля турецкой противокорабельной ракеты Atmaca показали на видео, полученном с камеры, установленной на боеголовке.
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Политика

Собрать группу граждан для встречи с мэром не удалось

Собрать группу из 30 активных горожан для завтрашней неформальной встречи в мэрии с главой Екатеринбурга Александром Высокинским не удалось.
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Футбол

Глушаков не полетел со «Спартаком» на матч против «Крыльев Советов»

Обновлено в 11:19
Общество

На проект «Старшее поколение» выделят 100 миллиардов рублей

Как рассказал Дмитрий Медведев, в ближайшие годы финансирование составит 100 миллиардов рублей.
Обновлено в 09:35
Культура

Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".
Обновлено в 15:39
Хоккей

Сборная Чехии разгромила команду Италии в матче чемпионата мира

Хоккеисты сборной Чехии разгромили команду Италии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии.
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Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

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Черемушкинский суд Москвы отправил под арест 26-летнего уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, обвиняемого в финансировании запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
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"Манчестер Юнайтед" собирается приобрести вингера "Фулхэма" Райана Сессеньона.
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Раскрыты детали инаугурации Зеленского

В команде Владимира Зеленского рассказали об особенностях инаугурации, которая состоится 20 мая.
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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