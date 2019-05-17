Жозе Моуринью: Не думаю, что Месси заслуживает «Золотой мяч»Советский спорт 13:27

Не думаю, что он заслуживает Золотой мяч в этом году, потому что он провалился в Лиге чемпионов, сказал Моуринью в эфире RMC. В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Месси забил 12 мячей и сделал три результативные передачи в 10 матчах.

Жозе Моуринью: Не думаю, что Месси заслуживает «Золотой мяч»

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