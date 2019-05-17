Жозе Моуринью: Не думаю, что Месси заслуживает «Золотой мяч»Советский спорт вчера в 13:27

Не думаю, что он заслуживает Золотой мяч в этом году, потому что он провалился в Лиге чемпионов, сказал Моуринью в эфире RMC. В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Месси забил 12 мячей и сделал три результативные передачи в 10 матчах.

Жозе Моуринью: Не думаю, что Месси заслуживает «Золотой мяч»

Общество В России появилось неожиданно много защитников скверов В России появилось неожиданно много защитников скверов Жители ряда регионов готовы последовать примеру екатеринбуржцев, которые на этой неделе провели акции против строительства храма на месте городского сквера.

Происшествия Юлия Скрипаль намерена выступить с заявлением, пишут СМИ Родственница пострадавшей от "Новичка" в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория рассказала, что Юлия может сделать заявление "в ближайшее время".

Происшествия Учительница Кадырова погибла в ДТП Школьная учительница главы Чечни Рамзана Кадырова Вера Дерябина погибла в ДТП на Кубани. Об этом сообщает «Комсомольская правда Кубань».

Происшествия На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист В Усть-Камчатском районе Камчатского края японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень.

Общество В Башкирии инвалида без обеих ног оштрафовали за нескошенную траву Как сообщает телеграм-канал Mash, сельсовет деревни Казанка оштрафовал 65-летнего Виктора Ананьева на 500 рублей за то, что трава в его огороде слишком высокая и создаёт пожароопасную ситуацию.

Шоу-бизнес Ким Кардашян дала еще один намек на имя новорожденного сына Американская модель Ким Кардашян держит в секрете имя четвертого ребенка, однако продолжает интриговать пользователей.

Происшествия В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».

Общество Süddeutsche Zeitung (Германия): молодые родители слишком часто пользуются за рулем мобильными телефонами (Süddeutsche Zeitung) В журнале Американской медицинской ассоциации Jama Pediatrics специалисты Гарвардского университета предупреждают, что в особенности люди, родившиеся с 1981 по 1996 год, пользуясь смартфоном за рулем, подвергают опасности не только себя, но и своих детей.

Религия Шахрин объяснил, зачем нужен храм в центре Екатеринбурга Лидер группы «Чайф» Владимр Шахрин снова выступил в поддержку строительства храма Святой Екатерины на месте сквера возле театра драмы.

Экономика АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.

Происшествия В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100 Изначально РИА Новости сообщали, что экипаж SSJ во время ЧП при посадке в Шереметьеве не выпустил закрылки.

Политика Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

Политика Вице-канцлера Австрии уличили в компрометирующей связи с россиянкой Генеральный секретарь АПС Кристиан Хафенекер заподозрил, что к публикации компрометирующего видео могут быть причастны политические оппоненты.

Общество Гороскоп на 18 мая: Рыбы сменят тактику, у Овнов изменится жизнь Сегодня вы почувствуете себя значительно лучше и физически и морально. Этот день обещает резко изменить вашу жизнь.

Общество В Москве проходит прощание с Сергеем Доренко На Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.

Авто В России отзовут около 500 кроссоверов Audi Q5 Компания "Фольксваген Груп Рус", официальный дилер Audi в России, объявила об отзыве 486 кроссоверов Audi Q5.

Происшествия При взрыве в банке на Украине пострадали шесть человек На Украине в городе Старобельске Луганской области мужчина взорвал гранату в отделении банка, в результате произошедшего пострадали шесть человек, в том числе сотрудник полиции.

Футбол Фернандес может перейти в топ-клуб Защитник ЦСКА Марио Фернандес привлек внимание сильнейших клубов Европы, написал на своей странице в Twitter журналист Гильем Балаге.

Политика В США после расследования Мюллера могут изменить инструкции спецслужб Выявление подоплеки начала расследования спецпрокурора Роберта Мюллера может привести к изменению инструкций, которые спецслужбы страны обязаны соблюдать при ведении слежки за сотрудниками предвыборных штабов кандидатов в президенты США.

Политика Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.

Политика Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.

Политика Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду Таким образом, избранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет распустить парламент досрочно.

Шоу-бизнес Стало известно, кто выкупил имя Егора Крида у Black Star Лейбл диктовал ему собственные условия, а генеральный директор Пашу прямо заявил, что Булаткин может стать кем угодно, но его псевдоним как товарный знак принадлежит продюсерскому центру Тимати.