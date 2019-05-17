Футбол
Жозе Моуринью: Не думаю, что Месси заслуживает «Золотой мяч»Советский спорт вчера в 13:27
Не думаю, что он заслуживает Золотой мяч в этом году, потому что он провалился в Лиге чемпионов, сказал Моуринью в эфире RMC. В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Месси забил 12 мячей и сделал три результативные передачи в 10 матчах.
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Жозе Моуринью: «Месси не заслуживает „Золотой мяч“, потому что провалился в Лиге чемпионов»
Спорт-Экспрессвчера в 16:04
Моуринью: «Сомневаюсь, что Месси заслуживает „Золотой мяч“. Он не выиграл Лигу чемпионов»
Sport24.ruвчера в 13:38
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