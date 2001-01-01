Футбол

Жозе Моуринью: «Не думал о работе в бундеслиге»Матч ТВ 02:07

Напомним, последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед», откуда его уволили за плохие результаты в декабре 2018 года.
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Жозе Моуринью: «Не думал о работе в бундеслиге»

Матч ТВ02:07

Жозе Моуринью: «Не думал о работе в бундеслиге»

Sportbox.RU02:07

Жозе Моуринью: «Ни один клуб меня не ждет, никто не стучится в мою дверь»

Спорт-Экспресс01:42
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