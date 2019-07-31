Футбол
Жозе Моуринью: «Не думал о работе в бундеслиге»Матч ТВ 02:07
Напомним, последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед», откуда его уволили за плохие результаты в декабре 2018 года.
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Экономика
Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля
По словам специалистов, Россия лидирует из-за относительно низкого среднего уровня доходов населения, усложняющего покупку личного автомобиля, а также сравнительно низких цен на такси.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В Подмосковье под колесами электрички погибли двое детей
Вблизи станции "Шатурторф" в Московской области под колесами электрички погибли двое детей, передает РИА Новости сообщение транспортной полиции по Центральному федеральному округу.
Обновлено вчера в 16:53
Общество
Названы сроки возвращения тепла в Москву
Обновлено вчера в 21:34
Авто
MIMS 2019: в России станут доступны колодки Winmax
Компания МК Kashiyama представит на выставке MIMS Automechanika Moscow 2019 новый для российского рынка продукт: тормозные колодки марки Winmax.
Обновлено в 05:34
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Общество
На сайте ГИБДД появилась карта со всеми камерами на дорогах
Обновлено в 04:00
Путешествия
В этом году десятки россиян умерли на отдыхе в Анталье
Обновлено вчера в 09:19
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено вчера в 14:56
Шоу-бизнес
Максим Виторган в парике стал копией Андрея Малахова
На фотографии Максим потягивает напиток через трубочку. При этом на нем черные солнцезащитные очки и черный парик с длинными волосами.
Обновлено вчера в 23:20
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Футбол
В РПЛ отреагировали на информацию о переносе матча «Спартак» - «Динамо»
Российская премьер-лига (РПЛ) прокомментировала информацию о возможном переносе матча четвертого тура между московскими "Спартаком" и "Динамо", передает Sport24.
Обновлено в 05:13
Экономика
Работающим пенсионерам в Чувашии добавили к пенсии 154 рубля
В Чувашии пенсии пересчитали 85 тыс. работающим пенсионерам. С августа, по данным ведомства, средний размер прибавки составит 154 рубля.
Обновлено в 03:02
Путешествия
Польская журналистка оценила популярность Крыма у туристов
В ежедневнике Rzeczpospolita польская журналистка Ивона Трусевич оценила популярность полуострова Крым среди туристов.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
Госдума осудила заявления Украины о создании ракет для удара по Москве
Как сообщает RT, первый зампред комитета Государственной думы РФ по обороне Александр Шерин, комментируя предложение отставного генерала Службы внешней разведки Украины Василия Богдана создать ракеты, способные долететь до Москвы,заявил, что списать подобные заявления на предвыборный популизм у Киева не получится.
Обновлено вчера в 17:13
Армия и оружие
Болгария ратифицировала договор о покупке F-16 Block 70 у США
Несмотря на вето президента Болгарии Румена Радеева, сегодня, 30 июля, в стране вступили в силу законы о ратификации договоров о покупке многоцелевых истребителей F-16 Block 70 у США, а также о приобретении необходимого оборудования для них и актуализации государственного бюджета в связи с данной сделкой.
Обновлено вчера в 11:17
Шоу-бизнес
Гармоничная пара: Брэд Питт с Марго Робби представили фильм Тарантино
С другой, пара смотрелась крайне гармонично.
Обновлено в 03:17
Политика
54% россиян хотят видеть Путина президентом после 2024 года
Как пишут «Ведомости», 53% респондентов хотят видеть президентом Путина после 2024 года.
Обновлено вчера в 04:52
Происшествия
Боевики повредили российский вертолет при атаке на аэропорт в Мали
Террористы напали на аэропорт Гао в Мали и нанесли повреждения вертолету российской авиакомпании.
Обновлено в 05:38
Здоровье
Врач назвала самые бесполезные лекарства
Некоторые препараты для лечения простуды не только не помогут выздороветь, но и способны нанести вред, рассказала в интервью "Вечерней Москве" врач общей практики Ирина Добрецова.
Обновлено в 03:13
Финансы
Украинская гривна рекордно подорожала
Украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, во вторник, 30 июля, 1 доллар стоит 25,25 гривны.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую
«Мужская» корзина оказалась примерно на 14 процентов дороже «женской».
Обновлено вчера в 23:24
Экономика
Visa запустила сервис безналичного перевода чаевых
Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых, рассказал «Ведомостям» ее представитель.
Обновлено в 04:22
Общество
AliExpress создаст коллекции одежды с российскими дизайнерами
Крупнейший зарубежный маркетплейс в России AliExpress и входящая с ним в группу Alibaba онлайн-площадка Tmall будут создавать лимитированные коллекции одежды с российскими дизайнерами.
Обновлено вчера в 17:22
Общество
Заключение сделок с недвижимостью упрощено в России
Регистрация сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимость упрощается в России с 31 июля.
Обновлено вчера в 07:49
Общество
Лесные пожары в России охватили около 3 млн га
В общей сложности природные пожары распространились на площади около 3 млн га.
Обновлено в 04:21