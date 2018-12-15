Футбол

Жозе Моуринью: «Мне нравится работать тренером больше, чем когда-либо»
Спорт-Экспресс
09:17

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что сейчас он получает наибольшее удовольствие от тренерской работы за всю свою карьеру.
Спорт-Экспресс09:17

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Моуринью: «Мне все еще нравится работать тренером»

Sport24.ru11:47

Жозе Моуринью: «Предсказывал сложный сезон. Команды, шедшие позади нас в прошлом сезоне, усилились»

Sports.ru11:20

Жозе Моуринью: «Мне нравится работать тренером больше, чем когда-либо»

Спорт-Экспресс09:17

Моуринью: нравится работать тренером больше, чем-когда-либо

Чемпионат08:08

Жозе Моуринью: «Я люблю свою работу больше, чем когда-либо»

Sportbox.RU07:38

Жозе Моуринью: «Я люблю свою работу больше, чем когда-либо»

Матч ТВ07:38

Моуринью: «Работа стала сложнее. Поэтому она мне нравится больше, чем когда-либо»

Бомбардир.ру08:39
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Португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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