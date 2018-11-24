Футбол

Жозе Моуринью: «„Манчестер Юнайтед“ потерял два очка»
Sports.ru
12:33

Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
9′
Лука Миливоевич
27′
Мамаду Сако
Джесси Лингард
Маруан Феллайни
60′
Хуан Мата
Маркус Рэшфорд
60′
Поль Погба
Алексис Санчес
68′
Эшли Янг
71′
88′
Андрос Таунсенд
Джеффри Шлупп
90′+1′
Уилфрид Заа
Джордан Айю
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился эмоциями по итогам матче 13-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" (0:0).
Sports.ru12:33

Подробнее о событии

"МЮ" потерял два очка". Моуринью - о ничьей с "Кристал Пэлас"

Спорт-Экспресс13:12

Моуринью — о ничьей с «Кристал Пэлас»: «МЮ» потерял два очка, а не получил одно

Чемпионат12:46

«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

RT на русском12:27

«МЮ» не смог обыграть «Кристал Пэлас», «Эвертон» переиграл «Кардифф»

Советский спорт12:04

«Манчестер Юнайтед» дома не сумел обыграть «Кристал Пэлас»

Sport24.ru11:52

Мата провёл юбилейный матч за «Манчестер Юнайтед»

Евро-футбол.ру12:59

Жозе Моуринью: «„Манчестер Юнайтед“ потерял два очка»

Sports.ru12:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 13:47, Ашберн
Футбол

«Рубин» сыграл вничью с «Анжи» и пришел восьмым к экватору чемпионата

Обновлено в 13:30
Футбол

«Реал» потерпел разгромное поражение от «Эйбара» в Примере

Обновлено в 13:39
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в 13-м туре АПЛ

Обновлено в 13:10
Футбол

Хет-трик Лукебакио принес «Фортуне» ничью в матче с «Баварией»

"Бавария" не смогла удержать победу и сыграла вничью с "Фортуной" в матче 12-го тура чемпионата Германии - 3:3. В составе мюнхенцев дубль оформил Томас Мюллер, еще один гол на счету у Никласа Зюле.
Обновлено в 13:25
Футбол

Аленичев: Пришлось поговорить с игроками на повышенных тонах

В перерыве тренер был вынужден поговорить со своими подопечными на повышенных тонах, чтобы команда начала демонстрировать более качественную игру.
Обновлено в 10:42
Футбол

Дмитрий Кириченко: «Удаление и пенальти повлияли на игру „Уфы“»

Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко после матча 15-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:1) заявил, что на игру повлияло удаление.
Обновлено в 12:29
Футбол

Рамос: «За карьеру сдал кучу тестов и ни разу не принимал допинг»

23 ноября Der Spiegel опубликовал документы Football Leaks, из которых следует, что УЕФА скрыл данные о проваленном допинг-тесте футболиста «Реала» после финала Лиги чемпионов-2016/17.
Обновлено в 13:40
Футбол

Софьян Ханни: Новый тренер знает, чего хочет

Новый тренер с первого дня объясняет, какой игры он хочет от Спартака.
Обновлено в 11:39
Футбол

«Ротор» отправил Евдокимова в отставку с поста главного тренера

Роберт Евдокимов покинул пост главного тренера волгоградского «Ротора». Об этом сообщает официальный "твиттер" клуба.
Обновлено в 12:03
Футбол

Обляков порадовался первому голевому пасу за ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков заявил, что очень рад своему первому результативному пасу за «армейцев».
Обновлено в 11:30
Футбол

Хеведес сможет помочь «Локомотиву» в матче с «Галатасараем»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес сможет принять участие в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая».
Обновлено в 11:07
Футбол

ФК «Нижний Новгород» одержал победу над «Томью»

Футбольный клуб «Нижний Новгород» одержал победу над лидером ФНЛ — командой «Томь» из Томска.
Обновлено в 11:49
Футбол

Клопп — о победе в матче с «Уотфордом»: результат отражает игру

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал результат выездного матча 13-го тура английской Премьер-лиги с "Уотфордом" (3:0).
Обновлено в 13:17
Футбол

Главный тренер «Торино» приостановил работу из-за состояния здоровья

Главный тренер «Торино» Вальтер Маццарри временно оставил работу с командой из-за состояния здоровья, сообщает пресс-служба туринского клуба.
Обновлено в 12:46
Футбол

Моуринью знает, кто критикует де Хеа

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением, кто причастен к критике голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа.
Обновлено в 09:17
ещё по теме
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Кристал Пэлас
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Кройдона, южный Лондон. В настоящее время выступает в Премьер-лиге. Клуб был основан в 1905 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное