Футбол

Жозе Моуринью: «Магуайр был словно скала в матче с „Челси“»Sports.ru вчера в 16:44

Манчестер Юнайтед — Челси
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
Маркус Рэшфорд
18′
36′
Курт Зума
Джесси Лингард
48′
53′
Жоржиньо
57′
Тэмми Абрахам
58′
Росс Баркли
Кристиан Пулишич
Антони Марсьяль
65′
66′
Тэмми Абрахам
Оливье Жиру
Маркус Рэшфорд
67′
Виктор Линделеф
69′
73′
Жоржиньо
Н'Голо Канте
Андреас Перейра
Дэниел Джеймс
74′
Антони Марсьяль
80′
Дэниел Джеймс
81′
Маркус Рэшфорд
Мэйсон Гринвуд
86′
Джесси Лингард
Хуан Мата
86′
90′
Н'Голо Канте
Экс-главный тренер "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуринью поделился мнением об игре защитника Харри Магуайра за "МЮ" в 1-м туре АПЛ против "Челси" (4:0).
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