Экс-главный тренер "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуринью поделился мнением об игре защитника Харри Магуайра за "МЮ" в 1-м туре АПЛ против "Челси" (4:0).

Жозе Моуринью: «Магуайр был словно скала в матче с „Челси“»

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