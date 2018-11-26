Футбол

Жозе Моуринью: «Линделеф пропустит какое-то время»
Матч ТВ
15:48

Манчестер Юнайтед — Янг Бойз
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Олд Траффорд»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о ситуации с центральными защитниками накануне матча ЛЧ против «Янг Бойз».
Матч ТВ15:48

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Люк Шоу: «„МЮ“ хочет выигрывать трофеи»

Спорт-Экспресс19:57

Жозе Моуринью: «Хочу, чтобы „МЮ“ сыграл с „Янг Бойз“ так, будто это последний шанс на выход из группы»

Sports.ru19:45

Линделёф пропустит матч «Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз» в Лиге чемпионов

Чемпионат15:20

Линеделеф не сыграет с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов

Советский спорт14:58

Линделеф не поможет «Манчестер Юнайтед» в матче с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов

Sport24.ru14:49

Жозе Моуринью: «Линделеф пропустит какое-то время»

Матч ТВ15:48

Жозе Моуринью: «Линделеф пропустит какое-то время»

Sportbox.RU15:48
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 21:09, Ашберн
Футбол

Нужна только «Виктория»: ЦСКА может досрочно обеспечить себе евровесну

В заключительном домашнем матче Лиги чемпионов в этом году московский ЦСКА может обеспечить себе участие в весенней стадии еврокубков.
Обновлено в 18:15
Футбол

Футболист «Спартака» Роман Зобнин перенес операцию

Обновлено в 21:06
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Гинер: советовал Головину поиграть год-два во Франции или Германии

Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил, что советовал полузащитнику Александру Головину, когда он определялся с новой командой, поиграть год-два во французском или немецком чемпионате.
Обновлено в 19:33
Футбол

Гинер рассказал об общении с фанатами ЦСКА, пострадавшими в метро Рима

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, что клуб поддерживает связь с болельщиками команды, пострадавшими в Риме.
Обновлено в 19:36
Футбол

Пабло Перес: «Не буду играть на стадионе, где могу умереть»

Не могу выходить на стадион, где не могу быть уверен в безопасности.
Обновлено в 20:36
Футбол

Роналду поборется с Гризманном и Мбаппе за звание лучшего игрока года

Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) объявили имена претендентов на звание лучшего игрока года по версии Globe Soccer Awards-2018, передает "Советский спорт".
Обновлено в 20:51
Футбол

«Ньюкасл» обыграл «Бернли», Рондон провел на поле 71 минуту

"Ньюкасл" на выезде переиграл "Бернли" в матче 13-го тура чемпионата Англии. Автором победного гола стал ирландский защитник Киаран Кларк.
Обновлено в 17:47
Футбол

«Кальяри» и «Торино» сыграли вничью в матче Серии А

В матче 13-го тура чемпионата Италии «Кальяри» разошёлся миром с «Торино», игра завершилась вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена».
Обновлено в 18:26
Футбол

Солари: «„Реал“ всегда поднимается, когда бы ни падал»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари уверен в своей команде перед матчем Лиги чемпионов с «Ромой», несмотря на субботнее поражение от «Эйбара» со счетом 0:3. «Реал» и «Рома» сыграют в Риме 27 ноября.
Обновлено в 14:50
Футбол

Неймар и Мбаппе тренируются в общей группе перед матчем с «Ливерпулем»

Нападающие «ПСЖ» Неймар и Килиан Мбаппе занимаются в общей группе в преддверии матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
Обновлено в 14:38
Футбол

Хавбек «Реала» попал в сферу трансферных интересов четырех клубов

Полузащитник "Реала" Иско попал в сферу трансферных интересов четырех европейских клубов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:58
Футбол

Пике оштрафован на 48 тысяч евро за вождение без прав

Обновлено в 17:56
Футбол

«Фратрия» выступила с заявлением против Глушакова. Разбор

Обновлено в 14:45
Футбол

Убытки клубов РПЛ в нынешнем сезоне составили 1,7 млрд рублей

В нынешнем сезоне убытки клубов, выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ), составили 1,7 млрд рублей.
Обновлено в 17:31
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«Барселона» платит игрокам самые большие зарплаты в мире

Футбольный клуб "Барселона" – первая в истории спортивная команда, средняя зарплата игроков в которой превысила 10 млн фунтов (11,3 млн евро).
Обновлено в 14:15
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Спортивный клуб
Швейцарский футбольный клуб из города Берна. Один из самых успешных клубов Швейцарии как на внутренней, так и на международной арене, многократный чемпион и обладатель Кубка Швейцарии. Цвета клуба: жёлто-чёрные.
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