Футбол
Жозе Моуринью: «Линделеф пропустит какое-то время»
Жозе Моуринью: «Линделеф пропустит какое-то время»Матч ТВ15:48
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Олд Траффорд»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о ситуации с центральными защитниками накануне матча ЛЧ против «Янг Бойз».
Матч ТВ15:48
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Футболист «Спартака» Роман Зобнин перенес операцию
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В заключительном домашнем матче Лиги чемпионов в этом году московский ЦСКА может обеспечить себе участие в весенней стадии еврокубков.
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Президент московского ЦСКА Евгений Гинер заявил, что не собирается продавать футбольный клуб, отметив, что был бы рад появлению сильного партнера.
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Старт матча «Бернли» — «Ньюкасл» перенесли по медицинским причинам
Начало матча чемпионата Англии между «Бернли» и «Ньюкаслом» перенесли из-за инцидента медицинского характера, произошеднего в туннеле, по которому игроки выходят на поле.
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Венгер заинтересован в работе с «Баварией»
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заинтересован в должности наставника «Баварии», сообщает The Telegraph.
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Пике оштрафован на 48 тысяч евро за вождение без прав
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Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари прокомментировал предстоящий матч с "Ромой" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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В нынешнем сезоне убытки клубов, выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ), составили 1,7 млрд рублей.
Обновлено в 17:31
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«Барселона» платит игрокам самые большие зарплаты в мире
Футбольный клуб "Барселона" – первая в истории спортивная команда, средняя зарплата игроков в которой превысила 10 млн фунтов (11,3 млн евро).
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Роналду посоветовал «Ювентусу» подписать Асенсио
Сообщается, что подписать 22-летнего испанца «Ювентусу» посоветовал Криштиану Роналду.
Обновлено в 16:22
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Луис Суарес пропустит две недели из-за проблем с коленом
Голкипер Яспер Силлессен пропустит две-три недели из-за травмы правой ноги, полученной на разминке перед матчем с «Атлетико».
Обновлено в 13:54
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Президент Аргентины: «Расследование в отношении фанатской группировки „Ривер Плейт“ будет проведено в течение месяца»
Напомним, болельщики «Ривера» совершили нападение на автобус с игроками «Боки», в результате чего некоторые футболисты получили повреждения.
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