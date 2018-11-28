Футбол
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
Неманья Матич
|22′
|46′
Стив фон Берген
Улиссес Гарсия
|48′
Мохамед Али Камара
|61′
Лорис Бенито
Джесси Лингард
Ромелу Лукаку
|64′
Фред
Поль Погба
|65′
|66′
Миралем Сулеймани
Кристиан Фасснахт
Антонио Валенсия
|72′
Антонио Валенсия
Хуан Мата
|72′
|82′
Жан-Пьер Нсаме
Муми Нгамале
Маруан Феллайни
|90′+1′
|61%
|Владение мячом
|39%
|86%
|Процент точных передач
|72%
|12
|Удары в сторону ворот
|5
|4
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|3
|8
|Офсайды
|1
|2
|Угловые
|4
|9
|Отборы
|13
|13
|Фолы
|19
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
1
Де Хеа
8
Мата
12
Смоллинг
4
Джонс
23
Шоу
9
Лукаку
6
Погба
27
Феллайни
31
Матич
11
Марсьяль
10
Рэшфорд
26
Фон Балльмос
43
Мбабу
4
Али Камара
21
Гарсия
23
Бенито
16
Фасснахт
8
Соу
20
Эбишер
30
Лаупер
17
Ассале
13
Нгамале
Янг Бойз
Расстановка 4‑5‑1
Надеюсь, все стороны придут к согласию. Де Хеа перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Атлетико» в 2011 году и с тех пор в составе английского клуба выиграл премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.
Матч ТВ01:34
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