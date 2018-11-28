Футбол

Жозе Моуринью: «Де Хеа хочет остаться в „МЮ“»
Матч ТВ
01:34

Манчестер Юнайтед — Янг Бойз
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
Неманья Матич
22′
46′
Стив фон Берген
Улиссес Гарсия
48′
Мохамед Али Камара
61′
Лорис Бенито
Джесси Лингард
Ромелу Лукаку
64′
Фред
Поль Погба
65′
66′
Миралем Сулеймани
Кристиан Фасснахт
Антонио Валенсия
72′
Антонио Валенсия
Хуан Мата
72′
82′
Жан-Пьер Нсаме
Муми Нгамале
Маруан Феллайни
90′+1′
Надеюсь, все стороны придут к согласию. Де Хеа перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Атлетико» в 2011 году и с тех пор в составе английского клуба выиграл премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.
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