Надеюсь, все стороны придут к согласию. Де Хеа перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Атлетико» в 2011 году и с тех пор в составе английского клуба выиграл премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.

Футбол Футбол ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Футбол Футбол Ответный матч финала Кубка Либертадорес может пройти в столице Катара Стало известно наиболее вероятное место проведения ответного матча финала Кубка Либертадорес, в котором сыграют аргентинские клубы «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс».

Футбол Футбол Рияд Марез: «Ничья с „Лионом“ была справедливой» «Лион» набрал 7 очков в 5 матчах и опережает донецкий «Шахтер» только на 2 очка.

Футбол Футбол «Локомотив» – «Галатасарай». Онлайн-трансляция начнется в 20:55 Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 20:55 по московскому времени.

Футбол Футбол Аллегри: «Валенсия» доказала, что имеет лучшую защиту в Примере «Валенсия» хорошо показала себя, команда доказала, что обладает одной из лучших защит в Примере.

Футбол Футбол Сантьяго Солари: «Исключение Иско из состава было особым решением» Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари объяснил, почему не поставил полузащитника Иско в состав на матч Лиги чемпионов против «Ромы».

Футбол Футбол Ирландский клуб по ошибке сообщил о смерти игрока Дублинский любительский клуб «Бэллибрэк» по ошибке сообщил о смерти Фернандо Нуно Ла-Фуэнте в трагической аварии.

Футбол Футбол Феллайни потерял ребенка, который должен был выводить его на матч ЛЧ Автор гола «Манчестер Юнайтед» в ворота «Янг Бойз» (1:0) в Лиге чемпионов Маруан Феллайни перед матчем потерял ребенка, который должен был вывести его на поле.

Футбол Футбол Клопп сделал комплимент переводчику во время пресс-конференции Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп развеселил журналистов во время пресс-конференции перед матчем с «Пари Сен-Жермен» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Футбол Футбол «Аякс» продаст «Барселоне» де Йонга и де Лигта за 140 миллионов За 21-летнего Де Йонга голландцы хотят получить около 75 миллионов евро, а за 19-летнего Де Лигта – 65 миллионов.

Футбол Футбол Тьерри Анри: «У „Монако“ есть шансы попасть в Лигу Европы» Главный тренер «Монако» Тьерри Анри поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

Футбол Футбол Андрис Ванин: «В „Спартак“ плохих тренеров не берут» Голкипер «Цюриха» Андрис Ванин рассказал о приглашениях российских клубов после «Москвы», а также заявил, что в московский «Спартак» плохих тренеров не берут.

Футбол Футбол Фанаты АЕКа бросили коктейль Молотова в болельщиков «Аякса» Фанаты греческого АЕКа бросили во время домашнего матча Лиги чемпионов против "Аякса" в сектор с болельщиками голландской команды факел и бутылку с зажигательной смесью, что привело к взрыву и пожару на трибунах, а также вызвало столкновения гостей с греческой полицией.

Футбол Футбол Футболист «Спартака» Зобнин стал лауреатом премии «Джентльмен года» Зобнин стал восьмым футболистом «Спартака», удостоенным премии «Джентльмен года».