Футбол

Жозе Моуриньо может возглавить китайский «Гуанчжоу Эвергранд»RuNews24.ru вчера в 12:54

Как сообщает The Telegraph, бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» может возглавить самый богатый китайский клуб. Также не исключается возможность, что Моуриньо станет наставником сборной Китая. Сейчас «Гуанчжоу Эвергранд» тренирует итальянец Фабио Каннаваро.
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