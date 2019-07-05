Футбол
Жозе Моуриньо может возглавить китайский «Гуанчжоу Эвергранд»RuNews24.ru вчера в 12:54
Как сообщает The Telegraph, бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» может возглавить самый богатый китайский клуб. Также не исключается возможность, что Моуриньо станет наставником сборной Китая. Сейчас «Гуанчжоу Эвергранд» тренирует итальянец Фабио Каннаваро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Моуринью ведет переговоры о работе с китайским клубом и национальной сборной
Советский спортвчера в 11:53
Моуринью отказался от работы с «Гуанчжоу Эвергранд» по семейным обстоятельствам
Спорт-Экспрессвчера в 14:35
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 02:11, Вашингтон
Происшествия
Изготовитель перевернувшегося возле Туапсе судна признал его перегруз
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о задержании в Москве продававшего дипломы ректора
Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 01:53
Происшествия
Количество погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 20
Число погибших из-за паводка в Иркутской области увеличилось до 20 человек, сообщает штаб ЧС. До этого говорилось о 18 жертвах.
Обновлено 03 июля в 06:44
Происшествия
В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправке
Обновлено вчера в 11:23
Общество
Богатейший человек мира развелся с женой
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено 04 июля в 16:12
Финансы
В НБУ заявили о росте международных резервов Украины
Как поясняет Нацбанк Украины рост резервов связан с размещением еврооблигаций и покупкой валюты на международном рынке.
Обновлено вчера в 14:47
Общество
Карта «Тройка» с рисунком панды поступила в продажу
Обновлено в 01:47
Общество
В Иркутской области зафиксировали снижение уровня воды в реках
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Военным и полицейским повысят оклады с 1 октября
Правительство приняло решение проиндексировать оклады военных и сотрудников правоохранительных органов с октября 2019 года.
Обновлено вчера в 04:58
Политика
Секретные документы химбазы из дела Скрипалей нашли на помойке
Документы с отметкой «совершенно секретно» из лаборатории в Портон-Дауне, где проводилась экспертиза вещества, которым отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, обнаружены на помойке в Лондоне.
Обновлено вчера в 07:52
Политика
Антонов прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что приглашение президента США Дональда Трампа в Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне должно напомнить миру о боевом братстве армий двух стран и общей победе над фашизмом, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
В зоне паводка под Иркутском задержаны пятеро мародеров
В зоне паводка под водой оказались дома в 103 населенных пунктах Иркутской области.
Обновлено вчера в 15:38
Наука
Ученые расшифровали геном и определили родину филистимлян
Обновлено 04 июля в 01:25
Театры
«Так управлять нельзя»: Мединский уволил директора Волковского театра
Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
Обновлено вчера в 08:46
Общество
У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей
Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб. Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
Избитую в Ингушетии девочку перевезут на лечение в Москву
Семилетнюю девочку из Ингушетии, госпитализированную ранее с многочисленными телесными повреждениями, специальным бортом МЧС перевезут на лечение в Москву.
Обновлено вчера в 03:25
Общество
Мокрая Мелания Трамп без нижнего белья произвела фурор
В Сети обсуждают появление супруги президента США Мелании Трамп на военном параде по случаю празднования Дня независимости США.
Обновлено вчера в 13:08
Футбол
«Атлетико» обвинил «Барселону» и Антуана Гризманна в неуважении
Обновлено вчера в 14:53
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено вчера в 06:02
Авто
Назван ТОП-10 самых крутых автомобилей Джереми Кларксона
Джереми Кларксон – самый известный автожурналист мира и ведущий популярных автомобильных телешоу Top Gear и The Grand Tour.
Обновлено в 01:10
Политика
Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
Ранее Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона в хранилищах не будет 20 миллиардов кубометров газа.
Обновлено вчера в 21:26
Политика
Трамп устроит военный парад в честь Дня независимости США
Вечером 4 июля в Вашингтоне пройдет военный парад в честь Дня независимости США.
Обновлено 04 июля в 14:48
Общество
Умерла пережившая опыты доктора Менгеле бывшая узница Освенцима
Обновлено вчера в 19:30
Спорт
В новой произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о новой произвольной программе олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая в сезоне-2019/20 предстанет в образе Клеопатры.
Обновлено вчера в 17:28
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия
Замглавы МВД назвал дело Голунова угрозой национальной безопасности
Замминистра внутренних дел Александр Горовой заявил, что дело журналиста Ивана Голунова представляет угрозу национальной безопасности России.
Обновлено вчера в 07:40