Футбол

Жозе Моуринью может возглавить «Баварию»
REGNUM
02:58

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может возглавить мюнхенскую «Баварию».
REGNUM02:58

Подробнее о событии

Моуринью может возглавить бывший клуб Гвардиолы

Матч ТВ03:02

Жозе-пенсионер. Моуринью больше не нужно никого тренировать

Спорт-Экспресс02:00

Моуринью может возглавить «Баварию»

Газета.Ruвчера в 21:00

Моуриньо может сменить Ковача в «Баварии»

Вести.Ruвчера в 18:48

Моуринью может возглавить «Баварию»

Чемпионатвчера в 18:09

Моуринью может заменить Ковача на посту главного тренера «Баварии»

Советский спортвчера в 15:42

«Бавария» определилась с преемником Ковача

Евро-футбол.рувчера в 15:19
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Футбол

Глушаков назвал свою жену игрушкой, которой кто-то управляет

Обновлено в 07:13
Футбол

ЧМ-2018 посмотрели рекордные 3,5 миллиарда человек

309,7 миллиона зрителей следили за турниром на цифровых платформах, в общественных местах, в барах и ресторанах, увеличив общую аудиторию на 9,5%. Финал ЧМ вживую посмотрели 1,12 миллиарда человек по всему миру.
Обновлено в 04:15
Футбол

«Спартак» и ЦСКА интересуются Габбьядини

Сообщается, что 27-летним итальянцем интересуются ЦСКА и «Спартак». На футболиста также претендуют "Болонья" и "Фиорентина".
Обновлено в 00:23
Футбол

Полузащитник «Реала» Асенсио пропустит три недели из-за травмы

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио пропустит ближайшие три недели из-за травмы.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Квинси Промес задержан за вождение в нетрезвом виде

Атакующий полузащитник и нападающий испанского футбольного клуба "Севильи" Квинси Промес был задержан полицией города Марбелья за вождение в нетрезвом виде.
Обновлено в 02:19
Футбол

Глава УЕФА Чеферин оценил вклад Мутко в развитие российского футбола

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал вклад Виталия Мутко в развитие футбола в России после того, как он в среду, 19 декабря, ушел с поста президента Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 06:18
Футбол

Новичок «Спартака» заявил, что без раздумий согласился на переход

Новичок "Спартака" бразильский защитник Айртон Лукас заявил, что без раздумий согласился на переход в московский футбольный клуб.
Обновлено в 06:29
Футбол

Неймару предоставлен досрочный отпуск

Форварду был предоставлен досрочный отпуск из-за проблем с мышцами.
Обновлено в 01:50
Футбол

Артем Дзюба заявил, что Роберто Манчини – это не тренер

Обновлено в 02:50
Футбол

«Копенгаген» объявил о подписании контракта с экс-защитником «МЮ»

Датский клуб «Копенгаген» объявил о подписании контракта с уругвайским защитником Гильермо Варелой. Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:49
Футбол

Сульшер: долго не раздумывал перед переходом в МЮ

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что долго не раздумывал перед переходом в клуб.
Обновлено в 06:42
Футбол

Манджукич продлит контракт с «Ювентусом» в январе-феврале

В ближайшее время стороны проведут переговоры, а новый контракт будет подписан в январе-феврале, сообщает Tuttosport.
Обновлено в 06:13
Футбол

Бюттнер: Слуцкий — лучший тренер, который только мог быть у «Витесса»

Защитник «Витесса» Александер Бюттнер поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Леонидом Слуцким.
Обновлено в 04:15
Футбол

Видаль: «Был раздражен, когда не играл в „Барселоне“»

Футболисты всегда хотят играть и быть важной частью команды. Я пришел, чтобы внести свой вклад, а не создавать проблемы.
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«Челси» возобновил интерес к Игуаину

Обновлено в 03:32
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Нико Ковач
Немецкий футболист
Немецкий и хорватский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий немецкий футбольный клуб «Бавария». Выступал на позиции полузащитника.
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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