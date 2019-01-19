Футбол
Жота повторил достижение Роналду в Премьер-лигеЧемпионат 10:36
Жота отметился тремя забитыми мячами в матче 23-го тура Премьер-лиги с "Лестер Сити" (4:3). Жота повторил достижение Криштиану Роналду, который в 2008 году, выступая за "Манчестер Юнайтед", отметился хет-триком в игре с "Ньюкасл Юнайтед" (6:0).
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