Футбол

Жота повторил достижение Роналду в Премьер-лигеЧемпионат 10:36

Жота отметился тремя забитыми мячами в матче 23-го тура Премьер-лиги с "Лестер Сити" (4:3). Жота повторил достижение Криштиану Роналду, который в 2008 году, выступая за "Манчестер Юнайтед", отметился хет-триком в игре с "Ньюкасл Юнайтед" (6:0).
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Жота — второй португалец после Роналду, сумевший оформить хет-трик в АПЛ

Sportbox.RU10:53

Жота — второй португалец после Роналду, сумевший оформить хет-трик в АПЛ

Матч ТВ10:53

Жота повторил достижение Роналду в Премьер-лиге

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Игрок «Вулверхэмптона» - второй португалец после Роналду, сделавший хет-трик в АПЛ

Спорт-Экспресс09:54

Второй после Роналду. Диогу Жота повторил достижение Криштиану в АПЛ

Sport24.ru09:48

Жота - второй португалец после Роналду, сделавший хет-трик в АПЛ

Евро-футбол.ру10:03

Хавбек «Вулверхэмптона» Жота сделал хет-трик в матче с «Лестером» (4:3), забив победный гол на 93-й минуте

Sports.ru09:31
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