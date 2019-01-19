Жота повторил достижение Роналду в Премьер-лигеЧемпионат 10:36

Вулверхэмптон Уондерерс Британский футбольный клуб

Английский профессиональный футбольный клуб из города Вулвергемптон, графство Западный Мидленд. Образован в 1877 году под названием «Сент-Люкс». Домашним стадионом клуба с 1889 года является «Молинью», в настоящее время вмещающий более 32 тысяч зрителей.