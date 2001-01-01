Футбол
Жота может стать игроком «Тоттенхэма»Матч ТВ 03:35
Нападающий «Вулверхэмптона» Диогу Жота может стать игроком «Тоттенхэма». По информации источника, глава лондонского клуба готов выделить деньги на его приобретение.
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Экономика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы
В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
Обновлено вчера в 23:43
Авто
Jaguar выпустит новый кроссовер Jaguar J-Pace в 2021 году
В 2021 году компания Jaguar выпустит новый флагманский кроссовер J-Pace.
Обновлено в 03:52
Футбол
Казахстан — Россия 0:4
Денис Черышев открыл счет на 19-й минуте, а на 45-й, в добавленное время, после передачи форварда Артема Дзюбы оформил дубль.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия
В Краснодаре на вокзале обнаружили тело новорожденной девочки
По сообщению пресс-службы Южного следственного управления на транспорте СК, 25 марта в 03.30 в туалете на цокольном этаже главного железнодорожного вокзала столицы Кубани полицейские нашли тело новорожденной девочки, завернутое в мусорный пакет, Личность матери установлена - ею оказалась 31-летняя жительница Каневского района Краснодарского края.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд
Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Происшествия
В России вспоминают жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
Обновлено в 02:11
Недвижимость
Названы регионы с самой доступной ипотекой в России
Северные регионы - Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Магаданская и Мурманская области - возглавили рейтинг субъектов РФ по доступности ипотеки, свидетельствует исследование РИА Рейтинг.
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес
София Ротару выложила фото на фоне слухов о болезни
Как сообщил ToDay News Ufa, на фоне слухов о своей болезни она выкладывает великолепные фотографии вместе с родными.
Обновлено в 04:37
Космос
Рогозин назвал стоимость создания и первого пуска сверхтяжелой ракеты
Стоимость создания и первого запуска новой российской сверхтяжелой ракеты «Енисей» оценивается в 740 млрд рублей, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 03:04
Общество
Учительнице из Барнаула пришлось уволиться из-за фото в купальнике
Барнаульской учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из школы из-за фотографий в купальнике.
Обновлено в 04:38
Космос
В отсеке «Союза» обнаружили пыль от сверления
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09" были обнаружены следы металлической пыли, появившейся в результате сверления.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Ростовская больница выбросила личные данные пациентов на свалку
Обновлено вчера в 12:31
Экономика
Совладелец «Сибантрацита» готов построить 2-й Северомуйский ж/д тоннель за приоритетный доступ к БАМу и Транссибу
Предприниматель Дмитрий Босов написал президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором просит дать его группе "Сибантрацит" право приоритетного провоза 50 млн тонн угля в год, взамен он готов построить второй Северомуйский тоннель, пишет газета "Ведомости".
Обновлено в 03:47
Экономика
Медведев поддержал цифровую маркировку молочной продукции
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал цифровую маркировку для готовой молочной продукции.
Обновлено в 04:06
Политика
Тимошенко: ЕС начал расследование против Порошенко
Кандидат в президенты Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в ЕС и США начали антикоррупционное расследование против действующего главы Незалежной Петра Порошенко.
Обновлено 23 марта в 13:04
Кино
Умер сценарист и режиссер Ларри Коэн
По сообщению американского издания USA Today, сегодня на 78-м году жизни скончался известный сценарист, режиссер и кинопродюсер Ларри Коэн.
Обновлено в 04:08
Политика
Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины
Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Общество
Ледокол и буксиры ЗВО помогут предотвратить наводнение в Петербурге
В Санкт-Петербурге корабли Ленинградской военно-морской базы приступили к околке льда для предотвращения наводнений и подтопления.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Склад с горючим загорелся в Чехове
Очевидцы сняли на видео полыхающий ангар. Огонь вспыхнул 25 марта на территории промзоны "Сергеево" на западной окраине города.
Обновлено в 04:44
Гаджеты
Дешевый флагман Redmi на платформе Snapdragon 855 придется подождать
С другой стороны, возможно, в Xiaomi не хотят создавать внутреннюю конкуренцию с теми же Mi 9 и Mi Mix 3, ведь Pocophone F2 и Redmi на SoC Snapdragon 855 явно окажутся привлекательнее в плане цены.
Обновлено в 00:45
Театры
Спектакли фестиваля «Золотая маска» бесплатно покажут на ВДНХ
Обновлено в 04:01
Здоровье
Омский НПЗ оснащает новым оборудованием больницы
Обновлено в 04:30
Наука
В Китае нашли останки самой древней костной рыбы возрастом 244 млн лет
Китайские ученые недавно обнаружили новый род вид, живших 244 млн лет назад после изучения хорошо сохранившихся окаменелостей особей, найденных в уезде Лопин провинции Юньнань на юго-западе Поднебесной, сообщает газета China Daily.
Обновлено в 01:57
Общество
Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе сети «АндерСон» в Москве
Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм в 14 из 17 кафе сети "АндерСон", в исследованных образцах сырья и блюд выявлены бактерии кишечной палочки, сообщается на официальном сайте управления.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Москве арестовали водителя упавшего на такси грузовика
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
Израиль стягивает дополнительные подразделения к Газе
Армия обороны Израиля направляет дополнительные соединения к сектору Газа и начинает ограниченную мобилизацию резервистов после ракетного обстрела центральной части еврейского государства, в результате которого ранения получили семь израильтян.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Брянске
Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.
Обновлено в 01:40
Кино
Сергей Безруков восходит на престол
Обновлено в 02:30
Политика
Итальянского журналиста не пустили на Украину
Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, несмотря на наличие аккредитации в МИД Украины.
Обновлено в 03:37