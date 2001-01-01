Футбол
Жоржинью Вейналдум: «Это был не вечер „Ливерпуля“»Матч ТВ 01:11
Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум поделился эмоциями после поражения от «Барселоны» (0:3) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
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Футбол
«Челси» представил новую домашнюю форму на следующий сезон
Обновлено в 03:57
Здоровье
Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продукт
Обновлено в 04:03
Энергетика
Грузия закупила у России в апреле 6 млн куб. м газа
Грузия закупила у России в апреле текущего года природный газ в объеме 6 млн куб. м, что составляет 3% от всего импортируемого республикой голубого топлива.
Обновлено в 03:21
Единоборства
Дональд Серроне: «Погоня за Конором завершена. Я решил двигаться дальше»
Боец UFC Дональд Серроне больше не ставит цели встретиться с Конором Макгрегором.
Обновлено в 02:53
Происшествия
В торговом центре в Иркутске произошёл пожар
Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе
Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Музыка
На «Евровидении» ввели новое правило
Певец Сергей Лазарев, который представит Россию в этом году на «Евровидении», рассказал в интервью программе «Вечерний Ургант» на Первом канале, что конкурсанты теперь должны сдать кровь перед стартом состязания.
Обновлено в 02:50
Политика
Белоруссия может сегодня возобновить прием нефти из России
По предварительной оценке, всего в трубопроводах скопилось примерно 5 миллионов тонн российской нефти с высоким содержанием хлорорганики.
Обновлено вчера в 23:24
Кино
Актриса из «Игры престолов» тайно вышла замуж за Джо Джонаса
Британская актриса Софи Тернер, которая сыграла Сансу Старк в фэнтезийном сериале «Игра престолов», не захотела лишнего шума вокруг личных амурных дел и тайно вышла замуж за своего возлюбленного, американского певца Джо Джонаса.
Обновлено в 03:48
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Авто
Назван топ-10 «проклятых» автомобилей
Обновлено вчера в 07:48
Политика
Помпео обвинил Россию в предотвращении бегства Мадуро из Венесуэлы
Обновлено вчера в 00:41
Происшествия
Пожар в русской школе в Сухуме потушен
Обновлено в 03:20
Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку
Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Обновлено вчера в 19:52
ЖКХ
Украинские города Ровно и Чернигов лишились горячей воды из-за долгов
Жители украинских городах Ровно и Чернигове лишились горячего водоснабжения с первого мая.
Обновлено в 00:36
Экономика
Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию
О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года.
Обновлено в 03:18
Общество
В Москве атмосферное давление побило рекорд 1983 года
Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировано в Москве в четверг, показатель давления достиг отметки 731 миллиметр, это самое низкое атмосферное давление для 2 мая за всю историю наблюдений, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Обновлено в 03:06
Наука
В Китае создали суперпокрытие для гиперзвуковых аппаратов
Обновлено 30 апреля в 13:23
Происшествия
Четыре машины сгорели ночью на улице Коллонтай
Четыре автомобиля полностью сгорели, а также пострадали от огня еще два на улице Коллонтай.
Обновлено вчера в 22:26
Общество
В США после двухлетнего исследования разрешили продавать IQOS
Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) разрешило продажу в стране систем нагревания табака IQOS.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой проводит время с новой семьей Евгения Алдонина
Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера проводит время в компании новой семьи своего отца Евгения Алдонина.
Обновлено в 00:16
Политика
Зеленский выбрал главу администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12
Политика
Киев пригрозил получающим российские паспорта
Лишать жителей ДНР и ЛНР украинского гражданства за получение российских паспортов призвал замминистра по делам "оккупированных территорий" Юрий Грымчак.
Обновлено в 02:20
Культура
Самбурскую вырезали из эфира Первого канала из-за личной неприязни
Актриса Настасья Самбурская рассказала подписчикам в социальной сети, что ее выступление с премии «Шансон года», где она получила награду, вырезали из эфира Первого канала из-за личной неприязни.
Обновлено в 00:46
Авто
Названы самые популярные французские автомобили в России
Первая реализовала в стране 382 автомобиля, что на 42,2% хуже, а вторая показала отрицательную динамику на 35% до 356 проданных авто.
Обновлено вчера в 09:47
Футбол
У Икера Касильяса случился инфаркт
У голкипера Икера Касильяса случился инфаркт миокарда на базе команды. Это произошло во время тренировки «Порту».
Обновлено вчера в 11:05
Футбол
Дубль Фалькао помог «Монако» сыграть вничью с «Ренном»
По ходу матча 34-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» уступали в счёте в два мяча, однако нашли в себе силы отыграться.
Обновлено вчера в 14:52