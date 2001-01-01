Футбол

Жоржинью Вейналдум: «Это был не вечер „Ливерпуля“»Матч ТВ 01:11

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум поделился эмоциями после поражения от «Барселоны» (0:3) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Жоржинью Вейналдум: «Это был не вечер „Ливерпуля“»

Матч ТВ01:11

Жоржинью Вейналдум: «Это был не вечер „Ливерпуля“»

Sportbox.RU01:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Футбол

«Челси» представил новую домашнюю форму на следующий сезон

Обновлено в 03:57
Здоровье

Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продукт

Обновлено в 04:03
Энергетика

Грузия закупила у России в апреле 6 млн куб. м газа

Грузия закупила у России в апреле текущего года природный газ в объеме 6 млн куб. м, что составляет 3% от всего импортируемого республикой голубого топлива.
Обновлено в 03:21
Единоборства

Дональд Серроне: «Погоня за Конором завершена. Я решил двигаться дальше»

Боец UFC Дональд Серроне больше не ставит цели встретиться с Конором Макгрегором.
Обновлено в 02:53
Происшествия

В торговом центре в Иркутске произошёл пожар

Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе

Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Здоровье

Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Музыка

На «Евровидении» ввели новое правило

Певец Сергей Лазарев, который представит Россию в этом году на «Евровидении», рассказал в интервью программе «Вечерний Ургант» на Первом канале, что конкурсанты теперь должны сдать кровь перед стартом состязания.
Обновлено в 02:50
Политика

Белоруссия может сегодня возобновить прием нефти из России

По предварительной оценке, всего в трубопроводах скопилось примерно 5 миллионов тонн российской нефти с высоким содержанием хлорорганики.
Обновлено вчера в 23:24
Кино

Актриса из «Игры престолов» тайно вышла замуж за Джо Джонаса

Британская актриса Софи Тернер, которая сыграла Сансу Старк в фэнтезийном сериале «Игра престолов», не захотела лишнего шума вокруг личных амурных дел и тайно вышла замуж за своего возлюбленного, американского певца Джо Джонаса.
Обновлено в 03:48
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Авто

Назван топ-10 «проклятых» автомобилей

Обновлено вчера в 07:48
Политика

Помпео обвинил Россию в предотвращении бегства Мадуро из Венесуэлы

Обновлено вчера в 00:41
Происшествия

Пожар в русской школе в Сухуме потушен

Обновлено в 03:20
Политика

Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия

Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку

Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Обновлено вчера в 19:52
ЖКХ

Украинские города Ровно и Чернигов лишились горячей воды из-за долгов

Жители украинских городах Ровно и Чернигове лишились горячего водоснабжения с первого мая.
Обновлено в 00:36
Экономика

Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию

О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года.
Обновлено в 03:18
Общество

В Москве атмосферное давление побило рекорд 1983 года

Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировано в Москве в четверг, показатель давления достиг отметки 731 миллиметр, это самое низкое атмосферное давление для 2 мая за всю историю наблюдений, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Обновлено в 03:06
Наука

В Китае создали суперпокрытие для гиперзвуковых аппаратов

Обновлено 30 апреля в 13:23
Происшествия

Четыре машины сгорели ночью на улице Коллонтай

Четыре автомобиля полностью сгорели, а также пострадали от огня еще два на улице Коллонтай.
Обновлено вчера в 22:26
Общество

В США после двухлетнего исследования разрешили продавать IQOS

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) разрешило продажу в стране систем нагревания табака IQOS.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой проводит время с новой семьей Евгения Алдонина

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера проводит время в компании новой семьи своего отца Евгения Алдонина.
Обновлено в 00:16
Политика

Зеленский выбрал главу администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12
Политика

Киев пригрозил получающим российские паспорта

Лишать жителей ДНР и ЛНР украинского гражданства за получение российских паспортов призвал замминистра по делам "оккупированных территорий" Юрий Грымчак.
Обновлено в 02:20
Культура

Самбурскую вырезали из эфира Первого канала из-за личной неприязни

Актриса Настасья Самбурская рассказала подписчикам в социальной сети, что ее выступление с премии «Шансон года», где она получила награду, вырезали из эфира Первого канала из-за личной неприязни.
Обновлено в 00:46
Авто

Названы самые популярные французские автомобили в России

Первая реализовала в стране 382 автомобиля, что на 42,2% хуже, а вторая показала отрицательную динамику на 35% до 356 проданных авто.
Обновлено вчера в 09:47
Футбол

У Икера Касильяса случился инфаркт

У голкипера Икера Касильяса случился инфаркт миокарда на базе команды. Это произошло во время тренировки «Порту».
Обновлено вчера в 11:05
Футбол

Дубль Фалькао помог «Монако» сыграть вничью с «Ренном»

По ходу матча 34-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» уступали в счёте в два мяча, однако нашли в себе силы отыграться.
Обновлено вчера в 14:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джорджиньо Вейналдум
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, полузащитник, выступающий за «Ливерпуль» и сборную Нидерландов. Выпускник футбольной академии «Фейенорда», ставший самым молодым футболистом, когда-либо выходившим в футболке роттердамского клуба.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное