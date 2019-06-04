Футбол

Жоржиньо: «Мне бы не хотелось, чтобы Сарри уходил из „Челси“»Sports.ru вчера в 10:27

Определенная критика была, но в итоге мы закончили сезон третьими, выиграли один кубок и проиграли другой в финале. Думаю, это был замечательный сезон, и мне бы не хотелось, чтобы он ушел. Сарри по-прежнему в сердцах у болельщиков «Наполи», это нормально, что они могут разозлиться.
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Жоржинью считает, что болельщики «Наполи» воспримут переход Сарри в «Ювентус» как предательство

Спорт-Экспресс07:22

Жоржиньо: «Болельщики „Наполи“ воспримут переход Сарри в „Ювентус“ как предательство»

Sport24.ru04:15

Жоржинью: «Болельщики „Наполи“ начнут считать Сарри предателем, если он уйдет в „Ювентус“»

Матч ТВ06:16

Жоржиньо: Фанаты «Наполи» отнесутся к переходу Сарри в «Ювентус», как к предательству

Советский спорт06:22

Жоржиньо: «Переход Сарри в „Ювентус“ стал бы предательством для „Наполи“»

Soccer.ru02:52

Жоржиньо: «Переход Сарри в „Ювентус“ фанаты „Наполи“ воспримут как предательство»

Евро-футбол.рувчера в 11:09

Жоржиньо: «Мне бы не хотелось, чтобы Сарри уходил из „Челси“»

Sports.ruвчера в 10:27
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В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»

Обновлено в 09:13
Происшествия

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца

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Происшествия

Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово

Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес

Валерия осудила Алсу за участие ее дочери в «Голос. Дети»

Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак уволила всю свою команду

Певица Ани Лорак попрощалась с собственной командой. Артистка уволила концертного директора Михаила Успенского и его супругу Екатерину.
Обновлено в 07:57
Транспорт

Каршеринг для злостных нарушителей ПДД собираются запретить

Госавтоинспеция России собирается запретить использование каршеринга для злостных нарушителей правил дорожного движения или водителей, лишенных прав.
Обновлено в 05:49
Общество

МГУ возглавил два рейтинга российских вузов

В топ-30 вошли 17 вузов из Москвы и Московской области, четыре университета из Санкт-Петербурга два - из Томска, а также Новосибирский госуниверситет, ННГУ им. Лобачевского и пять федеральных университетов.
Обновлено в 08:25
Политика

В США Amazon, Apple, Facebook и Google заподозрили в монополизме

Проверка крупных американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google будет проведена в США на предмет возможного нарушения ими антимонопольного законодательства, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 22:21
Политика

Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель 4 июня обсудит с высокопоставленными чиновниками Европейского союза и НАТО стратегию "возвращения Крыма".
Обновлено вчера в 23:21
Армия и оружие

Группа кораблей Кольской флотилии провела учения на рейде

Обновлено в 11:21
Здоровье

Российских родителей призвали не кормить детей макаронами и сосисками

Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова призвала российских родителей не кормить детей сосисками, мучными изделиями, в частности макаронами, а также сладостями.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Расследование в отношении Депардье по делу об изнасиловании закрыто

Иск подала 20-летняя актриса и танцовщица, имя которой не называется.
Обновлено в 12:22
Кино

Опубликован трейлер фильма Скорсезе о Бобе Дилане

Обновлено в 02:55
Происшествия

В ядовитом озере на Кипре нашли тело шестой жертвы серийного убийцы

Власти Кипра во вторник извлекли тело ещё одной жертвы серийного убийцы из красного токсичного озера Коккинопезоула в деревне Митсеро в 28 километрах от столицы Республики Кипр Никосии, сообщает издание Cyprus Mail со ссылкой на источники в полиции.
Обновлено в 10:48
Происшествия

В Тольятти двое детей получили травмы из-за упавшего батута

По версии следствия, 1 июня неправильно закрепленный надувной батут опрокинулся из-за сильного ветра, двое детей 2011 и 2013 годов рождения получили травмы.
Обновлено в 11:32
Энергетика

В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»

"Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".
Обновлено в 11:14
Футбол

Клопп планирует сделать перерыв по окончании контракта с «Ливерпулем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет сделать перерыв в тренерской карьере на год по окончании срока действия контракта с мерсисайдским клубом, сообщает ESPN.
Обновлено в 11:32
Хоккей

«Сент-Луис» сравнял счет в серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном»

Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" на своей арене обыграли "Бостон Брюинз" в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 00:21
Происшествия

В Екатеринбурге возбуждено первое уголовное дело после протестов

Первое уголовное дело возбуждено после майских протестов в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:03
Авто

АвтоВАЗ отозвал в России более 900 автомобилей Lada Xray

Обновлено в 11:07
Шоу-бизнес

Алла Пугачева сделала пророчество, какой станет ее дочь через 5 лет

Певица сделала необычный портрет Лизы.
Обновлено в 10:00
Футбол

УЕФА назвал лучший гол сезона в Лиге чемпионов

Официальный сайт УЕФА назвал лучший гол завершившегося сезона в Лиге чемпионов По результатам голосования болельщиков самый красивый мяч был забит в противостоянии «Барселоны» и «Ливерпуля» капитаном сине-гранатовых Лионелем Месси.
Обновлено в 11:12
Политика

Совет Европы ослабнет после возвращения РФ в ПАСЕ, заявил Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Совет Европы ослабнет в случае возвращения российской делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:06
Авто

Компания Kia представит в июне новый кроссовер Seltos

Никакой другой информации от Kia пока нет, хотя предыдущие тизеры немного проливают свет на эту новую модель.
Обновлено вчера в 23:20
Наука

Защищающая от ВИЧ мутация увеличивает риск смерти от всех причин

Редактирование генома ради полной защиты от ВИЧ может сокращать жизнь пациента, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 11:43
Культура

Собчак прокомментировала судебный иск к BadComedian

Ранее BadComedian сообщил о возможном закрытии своего канала из-за судебной тяжбы, которую начала против него кинокомпания Kinodanz в связи с «нарушением авторских прав».
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100

Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Сообщения о взрывах в Дзержинске признали фейковыми

Несколько постов в социальных сетях о взрывах в Дзержинске были занесены Роскомнадзором в реестр запрещенной в России информации.
Обновлено в 12:28
Экономика

Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат

Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из Неаполя, основан в 1926 году. В настоящее время играет в Серии А. Цвета клуба - лазурно-белые. Домашний стадион - «Сан-Паоло».
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