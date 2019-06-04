Жоржиньо: «Мне бы не хотелось, чтобы Сарри уходил из „Челси“»Sports.ru вчера в 10:27

Определенная критика была, но в итоге мы закончили сезон третьими, выиграли один кубок и проиграли другой в финале. Думаю, это был замечательный сезон, и мне бы не хотелось, чтобы он ушел. Сарри по-прежнему в сердцах у болельщиков «Наполи», это нормально, что они могут разозлиться.

Жоржиньо: «Мне бы не хотелось, чтобы Сарри уходил из „Челси“»

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