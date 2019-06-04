Футбол

Жоржиньо: «Мне бы не хотелось, чтобы Сарри уходил из „Челси“»Sports.ru вчера в 10:27

Определенная критика была, но в итоге мы закончили сезон третьими, выиграли один кубок и проиграли другой в финале. Думаю, это был замечательный сезон, и мне бы не хотелось, чтобы он ушел. Сарри по-прежнему в сердцах у болельщиков «Наполи», это нормально, что они могут разозлиться.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Жоржиньо: Фанаты «Наполи» отнесутся к переходу Сарри в «Ювентус», как к предательству

Советский спорт06:22

Жоржинью: «Болельщики „Наполи“ начнут считать Сарри предателем, если он уйдет в „Ювентус“»

Sportbox.RU06:16

Жоржиньо: «Переход Сарри в „Ювентус“ фанаты „Наполи“ воспримут как предательство»

Евро-футбол.рувчера в 11:09

Жоржиньо: «Болельщики „Наполи“ воспримут переход Сарри в „Ювентус“ как предательство»

Sport24.ru04:15

Жоржиньо: «Переход Сарри в „Ювентус“ стал бы предательством для „Наполи“»

Soccer.ru02:52

Жоржинью: «Болельщики „Наполи“ начнут считать Сарри предателем, если он уйдет в „Ювентус“»

Матч ТВ06:16

Жоржиньо: «Мне бы не хотелось, чтобы Сарри уходил из „Челси“»

Sports.ruвчера в 10:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

Обновлено в 05:05
Происшествия

Число погибших при пожаре на юго-западе Москвы возросло до четырех

Обновлено в 05:27
Здоровье

Росздравнадзор обнаружил в российских аптеках таблетки, вызывающие рак

Росздравнадзор пришел к такому выводу после проверки 25 миллионов препаратов по снижению давления.
Обновлено в 06:16
Кино

Тор из «Мстителей» временно уходит из кино

Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.
Обновлено в 06:00
Наука

Защищающая от ВИЧ мутация увеличивает риск смерти

В результате было обнаружено, что эта если эта мутация унаследована от обоих родителей, она повышает риск смерти почти на 20%.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского

Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Екатеринбурге возбуждено первое уголовное дело после протестов

Обновлено в 05:03
Происшествия

При обрушении на шахте «Распадская» погиб человек

На шахте «Распадская» в Кемеровской области при обрушении кровли погиб горнорабочий, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие

ВСУ обстреляли мечеть в Донецке

Обновлено в 02:33
Религия

Мусульмане всего мира встречают праздник Ураза-байрам

Мусульмане всего мира проводили священный месяц Рамадан, завершили пост и теперь радостно встречают великий праздник Ураза-байрам — день воздаяния за благие дела и большую духовную работу, укрепления семейных связей.
Обновлено в 03:30
Общество

Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках

В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Происшествия

В Южно-Сахалинске завели дело после нападения на сотрудника мэрии

Городской следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 21:32
Авто

«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross

LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия

В Ингушетии арестован еще один участник массовых акций протеста

В Ингушетии был задержан и арестован еще один участник мартовских протестов в Магасе, сообщает МБХ медиа .
Обновлено в 03:29
Происшествия

В ЯНАО сварщик спас людей на пожаре при помощи ковша экскаватора

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" во вторник рассказал о местном сварщике, который спас из горящего дома трех человек, используя ковш экскаватора.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес

Максим Галкин рассказал про свое отношение к смерти

Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес

Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»

Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-10» отстыковался от МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-10", находившийся на МКС с ноября, отстыковался от станции и спустя три часа будет сведен с орбиты, сообщил РИА Новости во вторник представитель Роскосмоса.
Обновлено в 05:02
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Общество

Умерла супруга президента Израиля

Обновлено в 05:49
Кино

Фильм Тодоровского «Одесса» выйдет в российский прокат 5 сентября

Обновлено вчера в 10:58
Политика

Трамп не узнал свой подарок Елизавете II

Президент США Дональд Трамп во время визита в Букингемский дворец во вторник, 4 июня, не узнал подарок, который преподнес королеве Великобритании Елизавете II в июле прошлого года.
Обновлено в 02:09
Происшествия

Убийца экс-помощника ростовского депутата забыл об изнасиловании

Обновлено в 05:52
Политика

Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве

Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.
Обновлено в 04:34
Авто

Kia назовет новый кроссовер Seltos

Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Происшествия

В Пензенской области фура столкнулась с микроавтобусом

Один человек погиб, еще 10 пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовой фуры в Пензенской области.
Обновлено в 03:48
Энергетика

Сечин заявил об ущербе имиджу России от загрязненной нефти в «Дружбе»

Загрязнение хлороганикой нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба» в Белоруссию и страны Европы, нанесло ущерб поставщикам российского сырья и имиджу страны, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, отвечая на вопрос корреспондента РБК.
Обновлено в 06:29
Происшествия

В Твери семь человек пострадали в маршрутке, которая врезалась в столб

В Твери маршрутное такси врезалось в столб, в ДПТ пострадали семь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального УМВД.
Обновлено в 06:10
Гаджеты

Apple анонсировала iOS 13 с темным режимом

Обновлено вчера в 15:05
Наука

Археологи воссоздали внешний вид древнего форта пиктов в Шотландии

Сотрудники Абердинского университета создали трехмерную модель самого древнего пиктского форта, который был построен в III-IV веках на восточном побережье Шотландии между современными городами Абердин и Стоунхейвн.
Обновлено в 01:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Наполи
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из Неаполя, основан в 1926 году. В настоящее время играет в Серии А. Цвета клуба - лазурно-белые. Домашний стадион - «Сан-Паоло».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное