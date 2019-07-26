Футбол
Жорин предоставил доказательства запрета Тарасову на выезд из РФГазета.Ru 16:41
Адвокат бывшей супруги экс-игрока московского "Локомотива" Дмитрия Тарасова Оксаны Сергей Жорин прокомментировал высказывание футболиста о том, что не скрывается от выплаты алиментов, передает "СЭ". Об этом бывший "железнодорожник" рассказал в инстаграме.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 20:28, Вашингтон
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Письмо Кахконен Волкеру назвали фальшивкой
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МИД ответил на пост посольства ФРГ о беспокойстве из-за выборов в МГД
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Путин наделил СКР правом проводить судебные экспертизы
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, по которому Следственный комитет РФ сможет самостоятельно проводить судебные экспертизы.
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Украинский генерал сообщил о военном ответе РФ на задержание танкера
После задержания танкера Nika Spirit в Одесской области Украина должна быть готова к "российскому наступлению".
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Уголовное дело о воспрепятствовании работе московских избирательных комиссий, возбужденное Следственным комитетом, курирует Служба по защите конституционного строя ФСБ.
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Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
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Автоматика крупных самолётов Airbus дает сбой, если не перезагружать ее раз в шесть дней
Если какой-либо гаджет начинает работать неправильно, чаще всего пользователи просто перезагружают его в надежде на исправление ситуации.
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Четыре человека, в том числе редактор интернет-издания The Village, задержаны на Хохловской площади в Москве
Сами члены движения говорят, что борются с распитием алкоголя, но нередко у них возникали конфликты с отдыхающими на площади.
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Молодежное первенство. «Спартак» в гостях проиграл «Тамбову»
В матче 3-го тура молодежного первенства России «Тамбов» дома сыграл с московским «Спартаком».
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