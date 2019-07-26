Футбол

Жорин предоставил доказательства запрета Тарасову на выезд из РФГазета.Ru 16:41

Адвокат бывшей супруги экс-игрока московского "Локомотива" Дмитрия Тарасова Оксаны Сергей Жорин прокомментировал высказывание футболиста о том, что не скрывается от выплаты алиментов, передает "СЭ". Об этом бывший "железнодорожник" рассказал в инстаграме.
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