Общество

Жореса Алфёрова похоронят на кладбище в КомаровоИнтерфакс 06:20

Академик Жорес Алфёров будет похоронен на кладбище под Санкт-Петербургом, сообщили "Интерфаксу" в администрации города.
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Что произошло за день: суббота, 2 марта

Интерфакс12:40

Похороны Жореса Алферова пройдут 5 марта

ТАСС07:19

Назначена дата прощания с Алферовым

Мойка7809:03

Григорий Двас: Алфёров понимал, что за наукой — будущее России

78.ru09:37

Жореса Алферова похоронят на кладбище под Петербургом

РЕН ТВ06:44

С Жоресом Алферовым простятся 5 марта, похороны пройдут в Комарово

Фонтанка.Ру08:25

Академика Ж.Алферова похоронят на Комаровском кладбище в Санкт-Петербурге

Агентство Москва05:56
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Политика

Соратника убитого главы ДНР Захарченко задержали в России

Бывший министр был близким соратником погибшего при взрыве в кафе Донецка главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 16:49
Происшествия

Сын жертвы отравления в Эймсбери написал письмо Путину

Сын британки Дон Стерджес, скончавшейся в прошлом году после отравления в Эймсбери, Эван Хоуп направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором просит его передать британским спецслужбам двух подозреваемых по данному делу.
Обновлено в 21:49
Политика

Пользователи соцсетей заставили Валерию удалить пост о Зеленском

Обновлено в 18:14
Происшествия

Пассажиров самолета в Кемерово эвакуировали из-за «бомбы»

Обновлено в 21:29
Шоу-бизнес

Вдова Децла рассказала об объявленной ей войне

Вдова Кирилла Толмацкого (Децл) Юлия рассказала, что его родители объявили ей войну за наследие музыканта.
Обновлено в 19:43
Политика

В Раде назвали способ возвращения Донбасса Украине

Депутат Верховной рады, кандидат в президенты Украины Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина» предположил, что Москва может оказать содействие Киеву в вопросе возвращения самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 19:47
Политика

Украинские националисты потребовали посадить Порошенко

Представители украинского Национального корпуса вывесили на майдане Незалежности в Киеве баннер с призывом посадить в тюрьму президента Украины Петра Порошенко, передает "Страна.ua".
Обновлено в 16:42
Происшествия

Во Владивостоке сгорел ресторан, пострадал один человек

Обновлено в 20:59
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в частном доме в Якутии

Два человека погибли в воскресенье утром при пожаре в частном доме в якутском селе Намцы.
Обновлено в 20:15
Политика

В Черногории тысячи людей вышли на протест против президента страны

Обновлено в 18:53
Политика

Россия открестилась от геополитической роли Крымского моста

Участники саммита пришли к выводу, что Москва не соблюдает международное право и использует Крымский мост для своих геополитических целей.
Обновлено в 20:46
Политика

Министр обороны Венесуэлы пошутил над санкциями США

Власти США получат список высших офицеров вооруженных сил Венесуэлы, чтобы им было легче вводить против военных санкции.
Обновлено в 21:12
Происшествия

Боец UFC восхитился нокаутом российской продавщицы

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даррен Тилл восхитился российской продавщицей, нокаутировавшей буйного покупателя, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:50
Происшествия

Охранники китовой тюрьмы напали на журналистов

Ранее журналисты телеканала заявили, что охранники китовой тюрьмы повредили съемочное оборудование и разбили телефон одного из сотрудников редакции.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие

США и Южная Корея договорились прекратить совместные военные учения

Обновлено в 19:04
Политика

Гуайдо заявил, что вернется в Венесуэлу 4 или 5 марта

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, находящийся в Эквадоре, в субботу сообщил, что вернется в Венесуэлу 4 или 5 марта.
Обновлено в 19:45
Политика

В Греции по запросу Украины задержан россиянин

Россиянин Евгений Калинин задержан в четверг в афинском аэропорту по запросу Украины, сообщил «РИА Новости» адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено в 11:25
Экономика

Названы периоды трудового стажа, позволяющие увеличить пенсию

Согласно последним изменениям в пенсионном законодательстве, в 2020 году гражданин РФ, чтобы выйти на пенсию по возрасту, должен будет иметь минимум 11 лет трудового стажа.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

В «Пулково» самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет, следовавший по маршруту Ташкент — Санкт-Петербург, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту "Пулково".
Обновлено в 17:45
Происшествия

Суд арестовал бойца Александра Емельяненко на 10 суток

Суд в Кисловодске арестовал на 10 суток бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко по административному делу о неповиновении сотруднику полиции, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:57
Общество

Автомобилистов предупредили о снегопаде в Москве

Обновлено в 19:41
Происшествия

Власти Флориды решили расследовать ДТП с участием автомобиля Tesla

Федеральные власти США приняли решение провести расследование в связи с аварией, в которую попал автомобиль американской компании Tesla.
Обновлено в 20:43
Политика

Порошенко похлопал девушку по щеке за неудобный вопрос

Президент Украины Петр Порошенко похлопал по щеке девушку, задавшую ему вопрос о преследовании журналиста Анатолия Шария.
Обновлено в 20:20
Культура

Серебряков ответил на обвинения в русофобии

Российский актер Алексей Серебряков подчеркнул, что считает себя "абсолютно русским человеком", тем самым ответив на множественные обвинения в русофобии.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие

Генштаб России: США начали разработку стратегии «Троянский конь»

Обновлено в 04:19
Спорт

Началась церемония открытия Универсиады-2019 в Красноярске

Церемония открытия 29-й зимней Универсиады 2019 года началась в Красноярске.
Обновлено в 08:24
Политика

Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 13:34
Космос

Илон Маск показал запуск Crew Dragon и видео внутри корабля

Глава SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter видео запуска в беспилотном режиме космического корабля Crew Dragon, а также кадры из его кабины.
Обновлено в 12:05
Футбол

«Барселона» победила «Реал» в матче чемпионата Испании

Обновлено в 16:59
Хоккей

«Питтсбург» в гостях обыграл «Монреаль», Малкин забил гол

Гости победили во встрече со счетом 5:1. В составе «пингвинов» гол забил Евгений Малкин.
Обновлено в 21:45
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Жорес Алферов
Физик
Советский и российский физик, единственный из проживающих сейчас в России лауреатов Нобелевской премии по физике. Вице-президент РАН с 1991 до 2017 года. Председатель Президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН. Член КПСС с 1965 года.
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