Общество
Жореса Алферова похоронят в КомаровоКП - Санкт-Петербург 07:10
Последний нобелевский лауреат, живший в России, легенда физики Жорес Иванович Алферов умер в ночь на субботу, 2 марта.
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В Петербурге образована комиссия по организации похорон академика Жореса Алферова
Телеканал Санкт-Петербург09:23
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