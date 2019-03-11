Футбол

Жорди Альба продлил контракт с «Барселоной» до 2024 годаРИА Новости 09:48

Защитник Жорди Альба в понедельник поставил свою подпись под новым соглашением с "Барселоной", рассчитанным до 2024 года, сообщается в официальном микроблоге испанского футбольного клуба в Twitter. "Я очень благодарен клубу, это крайне эмоциональный и особенный момент", - сказал Альба.
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«Очень эмоциональный и особенный момент». Альба — о продлении контракта с «Барселоной»

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«Барселона» продлила контракт с Альбой до 2024 года

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