Футбол

Жорди Альба подпишет новый контракт с «Барселоной»
Все про Спорт ру
13:57

Стороны пришли к соглашению по всем вопросам и новое соглашение 29-летнего игрока с «сине-гранатовыми» будет рассчитано до 2023 года, а зарплата защитника составит девять миллионов евро в год.
Все про Спорт ру13:57

Подробнее о событии

«Барселона» увеличит зарплату Альбе более чем в два раза

Soccer.ru07:46

Альба близок к подписанию нового контракта с «Барселоной»

Чемпионат08:41

Жорди Альба — о новом контракте: «Все зависит не только от меня, но и от «Барселоны»

Матч ТВ04:35

Жорди Альба — о новом контракте: «Все зависит не только от меня, но и от «Барселоны»

Sportbox.RU04:35

Зарплата Альбы по новому контракту с «Барселоной» составит около €9 млн в год

Sport24.ru07:33

Альба близок к продлению контракта с «Барселоной». Зарплата – около 9 млн евро в год

Sports.ru06:11

Альба близок к новому контракту с «Барселоной»

Евро-футбол.рувчера в 16:50
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Футбол

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» на выезде

В матче 18-го тура Английской премьер-лиги ливерпульский "Эвертон" дома крупно уступил лондонскому "Тоттенхэму" - 2:6, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:59
Футбол

«Райо Вальекано» победил «Леванте»

"Райо Вальекано" обыграл "Леванте" в матче 17-го тура чемпионата Испании (2:1). Победный гол забил нападающий Гомес Рауль де Томас.
Обновлено в 14:39
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграют в футбол против сотрудников «Бутырки»

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев проведут футбольный матч против сотрудников "Бутырки" – СИЗО, в котором они сейчас находятся.
Обновлено в 08:18
Футбол

«Бордо» упустил победу в матче с «Амьеном»

Обновлено в 14:34
Футбол

Дом капитана «ПСЖ» ограбили, когда футболист был на поле

Преступление было совершено во время матча «ПСЖ» — «Нант», когда игрок был на поле.
Обновлено в 13:27
Футбол

Франк де Бур назначен главным тренером «Атланты Юнайтед»

Знаменитый голландский специалист Франк де Бур стал новым главным тренером "Атланты Юнайтед", как и ожидалось.
Обновлено в 11:22
Футбол

Дзюба вошел в топ-100 лучших игроков года по версии Marca

Обновлено в 12:05
Футбол

«Хоффенхайм» и «Майнц» сыграли вничью

"Хоффенхайм" сыграл вничью с "Майнцем" в матче 17-го тура чемпионата Германии (1:1). Хозяева поля набрали 25 очков и поднялись на 7-е место в турнирной таблице, гости с 21 баллом располагаются на 12-й строчке.
Обновлено в 13:59
Футбол

Манолас начал сотрудничество с Райолой

Защитник «Ромы» Костас Манолас начал сотрудничество с агентом Мино Райолой.
Обновлено в 10:26
Футбол

Агент рассказал о будущем Асенсио в «Реале»

Орасио Гаджиоли, являющийся агентом нападающего "Реала" Марко Асенсио, заявил, что его клиент не собирается покидать клуб.
Обновлено в 11:33
Футбол

Васин: «Гинер на поле был бы свободным художником, типа Месси»

Месси, — сказал Васин в интервью клубному телевидению.
Обновлено в 09:34
Футбол

Рамос и Марсело делят третье место по титулам в истории «Реала»

«Реал» вчера выиграл клубный чемпионат мира, обыграв «Аль-Айн» в финале.
Обновлено в 07:12
Футбол

Игрок «Динамо» Klenoff выиграл чемпионат России по FIFA 19

Антон «Klenoff» Кленов – игрок «Динамо» – выиграл чемпионат России по FIFA 19.
Обновлено в 14:26
Футбол

Вратарь «Аякса» пострадал от петарды в матче с «Утрехтом»

Голкипер амстердамского «Аякса» Андре Онана пострадал от петарды во время матча 17-го тура чемпионата Голландии против «Утрехта».
Обновлено в 12:16
Футбол

Фалькао: «Резервисты „Монако“ не справляются, нам нужны новички»

Форвард «Монако» Радамель Фалькао выразил мнение, что команде в зимнее трансферное окно требуется основательно укрепить состав.
Обновлено в 00:54
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Жорди Альба
Испанский футболист
Испанский футболист, левый защитник клуба «Барселона» и национальной сборной Испании.
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Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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