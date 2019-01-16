Футбол
Жорди Альба: «Хотел бы завершить карьеру в „Барселоне“»Спорт-Экспресс 06:30
Защитник "Барселоны" Жорди Альба хочет завершить карьеру в каталонской команде, сообщает Mundo Deportivo. 29-летний испанский футболист является воспитанником "Барселоны". Текущий контракт Альбы с сине-гранатовыми истекает 30 июня 2020 года.
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