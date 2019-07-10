Футбол
Жонас объявил о завершении игровой карьерыProstoProSport 00:24
Жонас выступал за «Бенфику» с 2014 года, куда на правах свободного агента перешел из «Валенсии». Всего за португальскую команду бразилец провел 183 матча, где сумел забить 137 мячей и сделать 42 голевые передачи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 06:39, Вашингтон
Футбол
Внедрение Fan ID в РПЛ отложено до 2020 года
Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил, что внедрение Fan ID в РПЛ отложено до 2020 года.
Обновлено в 03:33
Авто
Geely анонсировала новинки для России
Некоторое количество позднее в РФ будет замечен чета кроссоверов марки Geely: малогабаритный SX11 и купеобразный FY11.
Обновлено в 06:12
Экономика
Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России
Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.
Обновлено в 04:25
Политика
Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 13:22
Футбол
Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за ситуации с Гризманном
Финансовые проблемы привели к тому, что сотрудникам клуба июньскую зарплату выплатили с задержкой в три дня.
Обновлено в 06:20
Музыка
На Украине запретили выступавшим в России детям петь на Евровидении
В Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) запретили юным музыкантам участвовать в детском конкурсе Евровидения в качестве представителя страны, если после 1 января 2014 года они выступали на территории России.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось
Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Муж сбежавшей с миллионами кассирши рассказал о мотивах супруги
Супруг кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, дал эксклюзивное интервью программе «Пусть говорят».
Обновлено в 06:16
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:13
Политика
Глава СПЧ назвал неадекватом священника, сомневающегося в уме женщин
Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов не согласился с протоиереем Дмитрием Смирновым, считающим, что женщины умом слабее мужчин.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес
Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе
СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Транспорт
В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки
В России могут появиться скоростные турбоперекрестки и светофоры с квадратными секциями вместо круглых.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено вчера в 08:35
Армия и оружие
Адаптированные Су-57 смогут базироваться на новом российском авианосце
Новейшие российские истребители пятого поколения Су-57 смогут базироваться на новом авианосце при условии их адаптации к кораблю.
Обновлено в 02:30
Кино
«Король Лев»: первые зрители назвали фильм визуальной магией
Журналисты назвали картину "уникальным визуальным опытом", "визуальной магией" и "техническим достижением", сравнили ремейк "Короля Льва" с документальным фильмом о природе, похвалили музыку и озвучку.
Обновлено в 06:13
Кино
Умер актер из фильма «Люди в черном» Рип Торн
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Венедиктов передал Зеленскому письмо матери Вышинского
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов прилетел в Киев, чтобы передать президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо от матери задержанного больше года назад главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Журналист опубликовал в своих соцсетях фотографии из украинской столицы.
Обновлено в 05:16
Происшествия
День памяти погибших в кораблекрушении в Куйбышевском водохранилище
10 июля 2011 года на территории Татарстана затонул теплоход Булгария. Спасти удалось 79 пассажиров и членов экипажа, 201 человек – погиб.
Обновлено в 03:38
Здоровье
Первые корпуса клиники в Коммунарке возведут уже в этом году
Первые корпуса одной из самых больших в стране больниц откроют в Коммунарке до конца года.
Обновлено в 06:30
Политика
Власти США собираются значительно ослабить ограничения против Huawei
Администрация президента США Дональда Трампа собирается значительно ослабить ограничения для американских компаний, сотрудничающих с китайской корпорацией Huawei, пишет Financial Times.
Обновлено в 05:04
Происшествия
В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Кремль допустил возобновление авиасообщения между Россией и Грузией
В Кремле считают, что о возобновлении полетов российских авиакомпаний в Грузию говорить преждевременно, поскольку существуют угрозы для граждан России, находящихся в этой стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Пятерых полицейских отстранили от работы из-за дела Голунова
Пятерых сотрудников УВД по ЗАО Москвы отстранены от работы из-за дела Ивана Голунова, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 06:16
Политика
Красноярские депутаты предложили уволить главу краевой счетной палаты
Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.
Обновлено в 04:51
Наука
Ученые подсчитали, сколько деревьев нужно высадить для спасения Земли
Исследователи федерального технического университета Цюриха подсчитали, что в разных районах планеты необходимо высадить около 0.9 млрд гектаров леса.
Обновлено вчера в 22:41