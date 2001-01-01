Жонас выступал за «Бенфику» с 2014 года, куда на правах свободного агента перешел из «Валенсии». Всего за португальскую команду бразилец провел 183 матча, где сумел забить 137 мячей и сделать 42 голевые передачи.

Общество В Великобритании туристка отсудила у турфирмы почти 24 тысячи евро Туристка из Великобритании отсудила у турфирмы, отправившей ее на отдых, около 24 тысяч евро из-за отравления, сообщает АТОР.

Общество Олег Кожемяко все, что нажил в квартире, оставил Валерию Лимаренко Отвечать на вопрос взялся вице-мэр Александр Гринберг, который исключил возможность работы отопления в июне, даже если именно в Синегорске не ведется капитального ремонта сетей.

Политика Владимир Путин выступил против антигрузинских санкций По словам главы государства, вводить санкции против Грузии было бы неправильно.

Шоу-бизнес Ростовчанка Анастасия Костенко поделилась трогательными кадрами фотосессии с дочерью Ростовчанка Анастсия Костенко поделилась трогательными кадрами с фотосессии с дочерью. Снимки девушка опубликовала в своем «Инстаграме».

Происшествия Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.

Политика Посол РФ призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизма Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты должны поддержать российскую позицию, направленную на борьбу с пропагандой нацизма.

Происшествия Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике» Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог начаться из-за взрыва литиевого аккумулятора. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Шоу-бизнес Ксения Бородина: «Мне предлагали поехать на шоу „Орел и решка“» В YouTube-шоу Дмитрия и Ирины Мир ведущая призналась, что была вынуждена отказаться от участия в еще одной известной программе.

Общество Россиянке отказали в жилье после 55 лет ожидания Жительница Улан-Удэ стояла в очереди на жилье с 1964 года, однако город отказывался выдавать ей квартиру, когда пришло время.

Авто Появились первые фото обновленного Lada Largus Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.

Авто Названы самые популярные в России иномарки до миллиона рублей Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-5 самых популярных иномарок на рынке РФ стоимостью от 800 тысяч до 1 млн рублей.

Происшествия Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.

Здоровье Мужчина поверил медицинским советам из интернета и оказался при смерти Студент медицинского университета Нихил Аутар (Nikhil Autar) рассказал, что чуть не погиб после того, как последовал совету из интернета использовать соду для лечения лейкемии.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.

Здоровье В МЧС рассказали, как не посинеть после укуса змеи МЧС России выдало рекомендации, как вести себя при укусе змеи: сразу обратиться к врачам, опасными симптомами являются головокружение и рвота, а место укуса становится красновато-синего цвета.

Происшествия Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Политика Климкин назвал три условия «противодействия» России Глава МИД Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых Киев, по его мнению, может "противодействовать" России.

Политика Экс-сотрудница Госдепа попалась на сговоре с разведкой Китая В США суд столичного округа Колумбия приговорил экс-сотрудницу американского Госдепа Кэндис-Мари Клейборн к 40 месяцам тюрьмы из-за сговора с китайской разведкой.

ЖКХ Жители Норильска жалуются на полчища крыс Жители Норильска жалуются на грызунов, которые заполонили улицы города.

Политика Украинским морякам предъявили окончательные обвинения Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.

Политика Познер высказался после оскорблений Габунии в адрес Путина Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубые высказывания грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина.

Происшествия В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.