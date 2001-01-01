Футбол

Жонас объявил о завершении игровой карьерыProstoProSport 00:24

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Жонас выступал за «Бенфику» с 2014 года, куда на правах свободного агента перешел из «Валенсии». Всего за португальскую команду бразилец провел 183 матча, где сумел забить 137 мячей и сделать 42 голевые передачи.
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Жонас объявил о завершении игровой карьеры

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