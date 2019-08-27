Игрок "Интера" Жоау Мариу прилетел в Москву для подписания контракта с "Локомотивом", сообщает Sports.ru.

Жоау Мариу приехал в Москву для подписания контракта с «Локомотивом»

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