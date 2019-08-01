РПЛ

Матч ТВМатч ТВЖоау Мариу попал в запас «Локомотива» на матч с «Ростовом»

Тренерский штаб «Локомотива» во главе с Юрием Семиным назвал стартовый состав на матч 8-го тура чемпионата России против «Ростова». Новичок железнодорожников хавбек Жоау Мариу начнет встречу на скамейке запасных.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:31, Вашингтон
Общество

Московский зоопарк перешел на осенний режим работы

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Зеленский заявил о зарубежном финансировании партии Медведчука

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Происшествия

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В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.
Газета.Ru вчера в 23:57
Происшествия

В Подмосковье вертолет упал в реку

Двухместный частный вертолет упал в реку Клязьму в подмосковном Долгопрудном, сообщили РИА Новости в МЧС.
РИА Новости вчера в 13:28
Происшествия

При стрельбе в американской Одессе пострадали 20 человек

РБК вчера в 17:58
Политика

Правила призыва в армию изменились в России

Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Политика

Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 14:31
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Отыгравший 25 минут за «Динамо» Ордец улетел в Париж

27-летний украинец вышел на поле на 25 минут в матче с "Локомотивом" (1:2). Второй гол "железнодорожники" забили после ошибки Ордеца.
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Общество

Фестиваль «PRO лето» на проспекте Сахарова посетили 20 тысяч человек

Молодежный музыкальный фестиваль "PRO лето" в Москве уже посетили 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
РИА Новости вчера в 09:05
Политика

В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой

Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
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Общество

Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России

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Газета.Ru 04:19
Происшествия

В Башкирии мать призналась в убийстве годовалого ребенка

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Шоу-бизнес

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Дуда рассказал о планах Гитлера и Сталина по «уничтожению» Польши

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Армия и оружие

Индийские пилоты на авиасалоне МАКС-2019 совершили полеты на МиГ-35

Пилоты ВВС Индии на российском авиасалоне МАКС-2019 в Подмосковье совершили полеты на истребителе МиГ-35, также индийской делегации продемонстрировали истребитель Су-57Э, сообщает телеканал NDTV.
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Ранее сообщалось, что украинские заключенные были переведены для подготовки к обмену из региональных учреждений ФСИН в столичный СИЗО.
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Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео

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Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
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