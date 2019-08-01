Тренерский штаб «Локомотива» во главе с Юрием Семиным назвал стартовый состав на матч 8-го тура чемпионата России против «Ростова». Новичок железнодорожников хавбек Жоау Мариу начнет встречу на скамейке запасных.

Жоау Мариу попал в запас «Локомотива» на матч с «Ростовом»

Армия и оружие Российские военные сообщили об авиаударе США в Идлибе США нанесли авиационный удар в провинции Идлиб, не уведомив перед этим Россию и Турцию, заявили в воскресенье в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Общество Посещаемость авиасалона МАКС побила абсолютный рекорд Рекорд дневной посещаемости установлен на международном авиационно-космическом салоне МАКС, который проходит в подмосковном Жуковском.

Происшествия В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.

Происшествия В Подмосковье вертолет упал в реку Двухместный частный вертолет упал в реку Клязьму в подмосковном Долгопрудном, сообщили РИА Новости в МЧС.

Политика Правила призыва в армию изменились в России Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.

Политика Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.

Футбол Отыгравший 25 минут за «Динамо» Ордец улетел в Париж 27-летний украинец вышел на поле на 25 минут в матче с "Локомотивом" (1:2). Второй гол "железнодорожники" забили после ошибки Ордеца.

Армия и оружие «Роскосмос» начал производство самых мощных ракетных двигателей НПО «Энергомаш», входящее в госкорпорацию «Роскосмос», запустило серийное производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.

Политика В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».

Общество Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.

Происшествия В Башкирии мать призналась в убийстве годовалого ребенка В Башкирии 28-летняя женщина призналась в убийстве годовалого ребенка, сообщает пресс-служба СК России по Республике Башкортостан.

Шоу-бизнес Нино Нинидзе опубликовала пикантное фото с Максимом Виторганом На днях Нино взбудоражила поклонников пикантным снимком. В кадре видны лишь ноги актрисы, которых нежно касается мужская рука.

Происшествия Близкие погибших при теракте в Беслане вспомнили дни трагедии Трагедия в Беслане потрясла весь мир, жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 - дети.

Единоборства Василий Ломаченко завоевал третий чемпионский пояс в легком весе Украинец Василий Ломаченко нанес поражение британцу Люку Кэмпбеллу, и стал обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе.

Армия и оружие Индийские пилоты на авиасалоне МАКС-2019 совершили полеты на МиГ-35 Пилоты ВВС Индии на российском авиасалоне МАКС-2019 в Подмосковье совершили полеты на истребителе МиГ-35, также индийской делегации продемонстрировали истребитель Су-57Э, сообщает телеканал NDTV.

Политика Украина и Россия начали обмен пленными Ранее сообщалось, что украинские заключенные были переведены для подготовки к обмену из региональных учреждений ФСИН в столичный СИЗО.

Армия и оружие Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.

Политика Сенатор Мархаев напал на журналистку после вопроса о подпольных казино Член Совфеда от Иркутской области Вячеслав Мархаев напал на журналиста после вопроса о подпольных казино в Улан-Удэ.

Политика Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.

Общество Ураган «Дориан» в Атлантике усилился до третьей категории Урагану «Дориан», усилившемуся в Атлантическом океане, присвоена третья категория, сообщает 30 августа Национальный центр США по наблюдению за ураганами.