РПЛ
Матч ТВЖоау Мариу попал в запас «Локомотива» на матч с «Ростовом»
Тренерский штаб «Локомотива» во главе с Юрием Семиным назвал стартовый состав на матч 8-го тура чемпионата России против «Ростова». Новичок железнодорожников хавбек Жоау Мариу начнет встречу на скамейке запасных.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:20, Вашингтон
Общество
Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами
Регионом с самыми низкими окладами оказалась Чечня, где в июне среднемесячная номинальная зарплата составила 27,4 тыс. рублей.
Известия вчера в 11:05
Общество
Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
Регулярное добавление в рацион несоленых орехов снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), говорится в исследовании, представленном на конгрессе Европейского общества кардиологов.
РИА Новости 11:17
Хоккей
Хоккеисты «Локо» в третий раз выиграли молодежный Кубок мира
РИА Новости 14:54
Единоборства
Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.
Российская газета 17:46
Общество
Пенсия в столице с 1 сентября была увеличена до 19,5 тысячи рублей
С 1 сентября размер минимальной пенсии в столице был повышен на две тысячи рублей. Теперь она составляет 19,5 тысячи рублей.
Вечерняя Москва 17:23
Политика
Меркель рассказала о планах после ухода с поста канцлера
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в Высшей школе менеджмента в Лейпциге рассказала о планах после ухода со своего поста.
RT на русском 16:12
Общество
С 1 сентября жизнь россиян изменится
С 1 сентября билеты в кино и театр будет запрещено продавать по цене выше заявленной.
Live24 вчера в 03:15
Футбол
«Торпедо» победило «Ротор», «Спартак-2» уступил «Химкам»
«Торпедо» возглавляет турнирную таблицу с 28 очками, опережая на одно очко «Химки», которые в параллельной игре победили дома «Спартак-2» — 1:0. Первенство ФНЛ.
Матч ТВ 13:31
Авто
Россия в последний раз снижает таможенные ввозные пошлины на машины
Россия с 1 сентября в последний раз снижает ввозные таможенные пошлины на легковые автомобили, следует из обязательств РФ в рамках вступления в ВТО.
РИА Новости 17:16
Футбол
Черданцев пообещал побриться налысо в случае чемпионства «Ростова»
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев заявил, что пострижется налысо в случае, если «Ростов» станет чемпионом России.
Sports.ru 17:27
Футбол
Неймар согласился остаться в «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Неймар согласился остаться в команде после того, как переговоры между парижским клубом и «Барселоной» не завершились успехом.
Евро-футбол.ру 15:52
Футбол
«Галатасарай» официально объявил о переговорах по трансферу Фалькао
Начались официальные переговоры с Фалькао и клубом Монако о переходе нападающего в наш клуб, - говорится в сообщении пресс-службы Галатасарая, опубликованном в Twitter турецкого клуба.
Советский спорт 18:01
Политика
Россия стала председателем в Совбезе ООН
С воскресенья, 1 сентября, Россия на месяц становится председателем в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.
Известия 17:38
Гаджеты
Apple бесплатно заменит дисплей в Watch Series 2 и Series 3
Apple объявила об открытии программы по бесплатной замене и ремонту дисплеев в некоторых моделях Apple Watch Series 2 и Series 3. Apple признала, что на закругленных краях дисплея часов могут появляться специфические трещины.
The GEEK 11:59
Кино
Во внеконкурсной программе венецианского кинофестиваля состоялась мировая премьера фильма Алекса Гибни «Гражданин Х»
Как отмечает радио "Свобода", в названии фильма заключена игра слов, отсылающая к классическому фильму Орсона Уэллса "Гражданин Кейн" о жизни медиамагната.
Эхо Москвы 13:01
Теннис
Надаль вышел в четвертый круг US Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль (2 место рейтинга) вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата США (US Open), обыграв корейца Чон Хёна (170).
Коммерсантъ 16:50
Игры
Bulletstorm вышла на Nintendo Switch
Cyber.sports.ru 07:19
Политика
Зеленский назвал самый сложный момент на посту президента
Как заявил Зеленский в интервью телеканалу «1+1», этим моментом был второй разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели четырёх украинских военных в Донбассе.
RT на русском 16:38
Происшествия
Вторая гонка «Формулы-2» в Бельгии отменена в память о Юбере
RT на русском 15:38
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости 06:14
Общество
Законопроект о собственности на гаражи внесен в Госдуму
Сегодня масса вопросов остаются неурегулированными, и, как подчеркнул автор проекта председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, человек зачастую, покупая гараж или машино-место, платит, по сути, за воздух.
Российская газета вчера в 04:43
Политика
Зеленский пообещал плохой конец куму Путина
Команда Зеленского уже инициировала кампанию по рейдерскому отъёму оппозиционных телеканалов у бизнесменов, близких к Медведчуку.
Новый День 18:21
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета 11:29
Армия и оружие
Российские Ил-76 с гиперзвуковыми ракетами шокировали американцев
«Поскольку самолет с гиперзвуковым оружием на борту будет полностью замаскирован под Ил-76, обнаружить угрозу противникам будет почти невозможно», - говорится в материале издания.
ГЛАС.RU 06:05
Футбол
Юрий Дюпин: «„Сочи“ забил почти все, что создал»
Может, не наш день был, а соперник забил почти все, что создал.
Матч ТВ 11:23
Культура
Ричард Гир отметил 70-летний юбилей
Известный голливудский киноактер Ричард Гир отпраздновал 70-летие 31 августа.
Мойка78 16:01