РПЛ
Матч ТВЖоау Мариу попал в запас «Локомотива» на матч с «Ростовом»
Тренерский штаб «Локомотива» во главе с Юрием Семиным назвал стартовый состав на матч 8-го тура чемпионата России против «Ростова». Новичок железнодорожников хавбек Жоау Мариу начнет встречу на скамейке запасных.
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Полиция насчитала около 750 участников несогласованной акции в Москве
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Коммерсантъ вчера в 22:28
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Пригожин назвал заявление Кикабидзе «старческим маразмом»
Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал слова актера и певца Вахтанга Кикабидзе, который ранее заявил, что не любит политику Москвы, и «все бы разрушил», если мог.
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В аэропортах Москвы задержали или отменили более 130 рейсов
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с польским коллегой Анджеем Дудой предложил установить мемориал примирения на границе двух стран.
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Найденный в Эфиопии череп принадлежал древним австралопитекам
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