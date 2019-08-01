РПЛ

Матч ТВМатч ТВЖоау Мариу попал в запас «Локомотива» на матч с «Ростовом»

Тренерский штаб «Локомотива» во главе с Юрием Семиным назвал стартовый состав на матч 8-го тура чемпионата России против «Ростова». Новичок железнодорожников хавбек Жоау Мариу начнет встречу на скамейке запасных.
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«Локомотив» – «Ростов». Стартовые составы

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«Локомотив» — «Ростов»: Жоау Мариу остался в запасе железнодорожников

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