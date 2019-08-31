РПЛ

Матч ТВМатч ТВЖоау Мариу попал в запас «Локомотива» на матч с «Ростовом»

Локомотив — Ростов
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
26′
Антонсен Норманн
Алексей Миранчук
Жоау Мариу
30′
39′
Роман Еременко
42′
Элдор Шомуродов
58′
Элдор Шомуродов
60′
Ивелин Попов
Хорен Байрамян
Рифат Жемалетдинов
Лука Джорджевич
60′
Мацей Рыбус
64′
67′
Александр Саплинов
Арсений Логашов
Антон Миранчук
81′
87′
Алексей Ионов
Александр Зуев
88′
Арсений Логашов
Владислав Игнатьев
90′+3′
Тренерский штаб «Локомотива» во главе с Юрием Семиным назвал стартовый состав на матч 8-го тура чемпионата России против «Ростова». Новичок железнодорожников хавбек Жоау Мариу начнет встречу на скамейке запасных.
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«Локомотив» — «Ростов» — 1:2, 31 августа 2019, обзор матча 8-го тура РПЛ

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