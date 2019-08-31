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Еженедельник ФутболЕженедельник ФутболПремьер-лига. 8-й тур. «Локомотив» проиграл «Ростову» в Черкизове

Локомотив — Ростов
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
26′
Антонсен Норманн
Алексей Миранчук
Жоау Мариу
30′
39′
Роман Еременко
42′
Элдор Шомуродов
58′
Элдор Шомуродов
60′
Ивелин Попов
Хорен Байрамян
Рифат Жемалетдинов
Лука Джорджевич
60′
Мацей Рыбус
64′
67′
Александр Саплинов
Арсений Логашов
Антон Миранчук
81′
87′
Алексей Ионов
Александр Зуев
88′
Арсений Логашов
Владислав Игнатьев
90′+3′
12 (4) удары (в створ) 11 (5) 14 фолы 16 0 офсайды 4 5 угловые 3 65 % владения мячом 35 Первый момент возник на 5-й минуте. Смолов принял мяч после ошибки Сигурдссона и пробил по воротам.
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