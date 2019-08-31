Тренерский штаб «Локомотива» во главе с Юрием Семиным назвал стартовый состав на матч 8-го тура чемпионата России против «Ростова». Новичок железнодорожников хавбек Жоау Мариу начнет встречу на скамейке запасных.

Жоау Мариу попал в запас «Локомотива» на матч с «Ростовом»

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