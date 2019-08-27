Футбол

Газета.RuГазета.RuЖоау Мариу перешел в «Локомотив» из «Интера» на правах аренды

Португальский футболист Жоау Мариу перешел из итальянского "Интера" в московский "Локомотив" на правах аренды. 26-летний полузащитник был представлен в качестве футболиста "Локомотива" на встрече с болельщиками, сообщает ТАСС.
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При этом в контракте прописана опция, благодаря которой "Локо" сможет выкупить права на Мариу после окончания арендного соглашения, сообщает официальный сайт "красно-зеленых"
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