с чего всё началось

Португальский футболист Жоау Мариу перешел из итальянского "Интера" в московский "Локомотив" на правах аренды. 26-летний полузащитник был представлен в качестве футболиста "Локомотива" на встрече с болельщиками, сообщает ТАСС.

Жоау Мариу перешел в «Локомотив» из «Интера» на правах аренды

Экономика Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Транспорт Массовый отъезд автотуристов из Сочи спровоцировал огромные пробки Массовый отъезд туристов на автомобилях спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи.

Общество Минпросвещения сформулировало правила поведения учителей в соцсетях Минпросвещения разработало примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в том числе там прописано поведение учителей в интернете, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Политика Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8 Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.

Политика В МИД РФ ответили сенатору США, жаловавшемуся на отказ в визе В российском МИД прокомментировали сообщение американского сенатора Рона Джонсона об отказе в предоставлении ему российской визы.

Религия Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.

Экономика Назван объем секретных расходов России Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономики России в 2017 году.

Политика Макрон отреагировал на насмешки президента Бразилии в адрес его жены Эммануэль Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его супруги.

Происшествия МВД возбудило дело против экс-владельца одного из лидеров рынка ОСАГО Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД по факту хищения денежных средств в крымской страховой компании «Вектор», рассказал источник РБК.

Происшествия Александр Друзь сбил велосипедиста на Невском проспекте Как пишут "Аргументы и факты", звезда интеллектуального шоу сбил велосипедиста на Невском проспекте.

Гаджеты Сбербанк начал работу над собственной «умной» колонкой Сбербанк начал разработку собственной «умной» колонки, рассказали три источника, близкие к банку.

Общество Минэкономразвития доработало законопроект о «регуляторной гильотине» Реформа по контролю и надзору за бизнесом обзавелась неофициальным названием «регуляторная гильотина».

Футбол Неймар снялся в популярном криминальном сериале Пока «Барселона» ведет переговоры о подписании Неймара, форвард «ПСЖ» объявил в социальных сетях о своем участии в новой части популярного испанского криминального сериала «Бумажный дом».

Политика ГИБДД отказалась штрафовать Путина за езду без шлема на мотоцикле В ГИБДД Севастополя заявили, что не будут выписывать штраф президенту РФ Владимиру Путину за езду без шлема на мотоцикле.

Армия и оружие США одобрили продажу Японии 73 ракет-перехватчиков системы ПРО Госдепартамент США одобрил возможную продажу Японии 73 ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны общей стоимостью 3,29 миллиарда долларов, сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в систему Пентагона.

Политика Венесуэльский парламент разорвал военное соглашение с Россией В Венесуэле парламент расторг новое соглашение правительства Николаса Мадуро с Россией, заключенное в военной сфере.

Армия и оружие Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле» Бои под Иловайском шли в августе 2014 года, крупная группировка украинских войск оказалась в котле и при попытке прорваться понесла тяжелые потери.

Политика На МАКС показали уникальный Су-47 На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".

Армия и оружие Российские инженеры создадут «принципиально новый» вертолет Директор холдинга «Вертолеты России» по инновациям Андрей Шибитов заявил, что в РФ разрабатывается принципиально новый вертолет, проект в настоящий момент находится на этапе формирования.

Политика Путин показал Эрдогану лимузин Aurus Президент России Владимир Путин в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2019 показал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану лимузин российского производства Aurus проекта «Кортеж».

Политика Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.