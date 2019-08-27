Футбол
Газета.RuЖоау Мариу перешел в «Локомотив» из «Интера» на правах аренды
Португальский футболист Жоау Мариу перешел из итальянского "Интера" в московский "Локомотив" на правах аренды. 26-летний полузащитник был представлен в качестве футболиста "Локомотива" на встрече с болельщиками, сообщает ТАСС.
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При этом в контракте прописана опция, благодаря которой "Локо" сможет выкупить права на Мариу после окончания арендного соглашения, сообщает официальный сайт "красно-зеленых".Вести.Ruвчера в 14:06
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Жоау Мариу в майке «Я не глорихантер» и яркое шоу у паровоза. Фото с презентации
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«Планирую остаться в России больше, чем на год». «Локо» представил Жоау Мариу
Sport24.ruвчера в 16:20
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Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 07:12
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Газета.Ru вчера в 01:57
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Массовый отъезд автотуристов из Сочи спровоцировал огромные пробки
Массовый отъезд туристов на автомобилях спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи.
Известия 00:59
Общество
Минпросвещения сформулировало правила поведения учителей в соцсетях
Минпросвещения разработало примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в том числе там прописано поведение учителей в интернете, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Политика
Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
RT на русском вчера в 20:08
Политика
В МИД РФ ответили сенатору США, жаловавшемуся на отказ в визе
В российском МИД прокомментировали сообщение американского сенатора Рона Джонсона об отказе в предоставлении ему российской визы.
УтроNews вчера в 03:41
Религия
Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономики России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Общество
В Таиланде обнаружили мужчину, которому может быть 128 лет
Мужчина, которому может быть 128 лет, обнаружен в Таиланде.
Национальная служба новостей вчера в 12:07
Армия и оружие
На Украине пройдут совместные с НАТО учения Rapid Trident-2019
1 июля Украина начала совместные с НАТО учения Sea Breeze-2019.
ИА Новороссия вчера в 16:09
Политика
Макрон отреагировал на насмешки президента Бразилии в адрес его жены
Эммануэль Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его супруги.
Вести ФМ 26 августа в 11:49
Здоровье
Два хирурга из больницы в Нижнем Тагиле передумали увольняться
Всего заявления об увольнении написали шесть сотрудников больницы.
Государственные Вести 00:26
Происшествия
МВД возбудило дело против экс-владельца одного из лидеров рынка ОСАГО
Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД по факту хищения денежных средств в крымской страховой компании «Вектор», рассказал источник РБК.
РБК вчера в 11:11
Происшествия
Александр Друзь сбил велосипедиста на Невском проспекте
Как пишут "Аргументы и факты", звезда интеллектуального шоу сбил велосипедиста на Невском проспекте.
Piter.tv 00:05
Гаджеты
Сбербанк начал работу над собственной «умной» колонкой
Сбербанк начал разработку собственной «умной» колонки, рассказали три источника, близкие к банку.
РБК 00:00
Общество
Минэкономразвития доработало законопроект о «регуляторной гильотине»
Реформа по контролю и надзору за бизнесом обзавелась неофициальным названием «регуляторная гильотина».
ФедералПресс вчера в 04:01
Происшествия
В жилом доме во Львовской области произошёл взрыв газа
RT на русском вчера в 22:58
Футбол
Неймар снялся в популярном криминальном сериале
Пока «Барселона» ведет переговоры о подписании Неймара, форвард «ПСЖ» объявил в социальных сетях о своем участии в новой части популярного испанского криминального сериала «Бумажный дом».
Матч ТВ вчера в 23:33
Политика
ГИБДД отказалась штрафовать Путина за езду без шлема на мотоцикле
В ГИБДД Севастополя заявили, что не будут выписывать штраф президенту РФ Владимиру Путину за езду без шлема на мотоцикле.
БИЗНЕС Online вчера в 03:13
Армия и оружие
США одобрили продажу Японии 73 ракет-перехватчиков системы ПРО
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Японии 73 ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны общей стоимостью 3,29 миллиарда долларов, сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в систему Пентагона.
РИА Новости вчера в 16:18
Космос
Робот «Федор» попросил прощения за задержку стыковки «Союза»
Давыдов.Индекс вчера в 05:00
Политика
Венесуэльский парламент разорвал военное соглашение с Россией
В Венесуэле парламент расторг новое соглашение правительства Николаса Мадуро с Россией, заключенное в военной сфере.
Ruposters.ru вчера в 05:14
Армия и оружие
Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»
Бои под Иловайском шли в августе 2014 года, крупная группировка украинских войск оказалась в котле и при попытке прорваться понесла тяжелые потери.
РБК вчера в 17:27
Политика
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий вчера в 11:48
Наука
В центре Франции нашли 30 монолитов неизвестного возраста
Актуальные Новости вчера в 14:03
Армия и оружие
Российские инженеры создадут «принципиально новый» вертолет
Директор холдинга «Вертолеты России» по инновациям Андрей Шибитов заявил, что в РФ разрабатывается принципиально новый вертолет, проект в настоящий момент находится на этапе формирования.
Известия 00:52
Политика
Путин показал Эрдогану лимузин Aurus
Президент России Владимир Путин в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2019 показал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану лимузин российского производства Aurus проекта «Кортеж».
Lenta.ru вчера в 08:24
Политика
Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин
Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала снимок топлес на отдыхе в Испании
Любовь Успенская отправилась на отдых в Испании, где загорает под ярким солнцем.
OAnews вчера в 16:11