Футбол

Газета.RuГазета.RuЖоау Мариу перешел в «Локомотив» из «Интера» на правах аренды

Португальский футболист Жоау Мариу перешел из итальянского "Интера" в московский "Локомотив" на правах аренды. 26-летний полузащитник был представлен в качестве футболиста "Локомотива" на встрече с болельщиками, сообщает ТАСС.
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